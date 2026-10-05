MEDIAKUTSU: Ilta tieteelle 12.10. Säätytalolla: Paluu menneisyyteen? Nationalismi muuttuvassa maailmassa
7.10.2026 11:53:05 EEST | Suomalainen Tiedeakatemia ry | Kutsu
Nationalismi on noussut takaisin politiikan ytimeen ja se näkyy vahvasti vaaleissa eri puolilla Eurooppaa. Mitä nationalismin nousu merkitsee Euroopalle? Onko olemassa myös avointa ja demokraattista nationalismia, vai johtaako kansallisen suvereniteetin korostaminen väistämättä vastakkainasetteluun? Millaisia kansallisia ihanteita nationalismi rakentaa, ja mikä merkitys historian narratiiveilla on viimeaikaisissa kehityskuluissa?
Illan avauspuheenvuoron pitää eurooppalaiseen filosofiaan, politiikkaan ja aatehistoriaan erikoistunut kollegiumtutkija Timo Miettinen. Lisäksi kuulemme kommenttipuheenvuorot Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori Tiina Kinnuselta sekä muistitiedon, kulttuurisen muistin ja kerronnan tutkimukseen erikoistuneelta dosentti Ulla Savolaiselta.
Esitysten jälkeen esiintyjät jatkavat aiheesta paneelikeskustelun merkeissä. Keskustelun juontaa toimittaja Annastiina Heikkilä.
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Aika:
Maanantai 12.10.2026 klo 17.15–19.00
Paikka:
Säätytalo (Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki) ja suora lähetys verkossa sekä Ylen Avoimessa areenassa, jossa tallenne on katsottavissa 30 päivän ajan.
Ilmoittautuminen:
Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan tapahtumaan 12.10. klo 12 mennessä Tiedeakatemian toimistolle: Säde Kunnas, 050 433 8636, sade.kunnas@acadsci.fi
Huomioittehan, että kaikkien tilaisuuteen tulijoiden henkilöllisyys ja ilmoittautuminen tarkistetaan ovella ja sisääntulo saattaa tästä syystä paikoin ruuhkautua.
Esteettömyys:
Säätytalon esteetön sisäänkäynti sijaitsee rakennuksen takana. Jos tarvitset esteetöntä sisäänkäyntiä, ilmoitathan siitä etukäteen Tiedeakatemian toimistolle.
Tiedeakatemian illat tarjoavat yleistajuisia kurkistuksia ajankohtaiseen tieteelliseen tutkimukseen sekä yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Tapahtumat ovat avoimia kaikille tieteestä kiinnostuneille. Tapahtumissamme noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita (avautuu PDF-tiedostona).
Avainsanat
Suomalainen Tiedeakatemia
Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Järjestämme tapahtumia, edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kustannamme tieteellisiä julkaisuja ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Jaamme vuosittain lähes 5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia Suomesta ja ulkomailta.
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