Vuoden Fysioterapeutti 2026 Janne Säkkinen tekee fysioterapiaa näkyväksi
8.10.2026 07:00:00 EEST | Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry | Tiedote
Erityisesti leukanivelen ja purentalihasten ongelmiin perehtynyt OMT-fysioterapeutti Janne Säkkinen tekee myös sosiaalisessa mediassa määrätietoista työtä fysioterapian tunnettuuden hyväksi. Hän toivoisi, että asiakkaat löytäisivät oikean avun oireisiinsa nykyistä nopeammin.
Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Sanna Hosio kertoo, että Vuoden Fysioterapeutin valinnassa painottui vahvan tuki- ja liikuntaelinosaamisen lisäksi juuri Säkkisen rohkeus tuoda ammattia ja fysioterapian mahdollisuuksia näkyväksi.
Erikoistuminen tuo asiakkaita
Säkkinen kertoo kiinnostuneensa leukanivelen, purentalihasten ja kasvojen alueen ongelmista kymmenisen vuotta sitten. Aiheeseen syventyminen johti vähitellen oman erityisosaamisen rakentamiseen ja yhteistyöhön alueen muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
– Jos on jokin spesiaali juttu, jonka osaa ja johon haluaa keskittyä, siihen kannattaa mennä syvälle. Sitä kautta myös asiakkaat alkavat löytää luoksesi, hän painottaa.
Leukanivelen ja purentalihasten ongelmiin voi liittyä kivun lisäksi esimerkiksi nielemisen, puheen ja äänenkäytön ongelmia sekä erilaisia tuntemuksia kasvojen alueella.
Säkkisen mukaan asiakkaat saattavat kiertää pitkään eri ammattilaisilla ennen kuin he löytävät oikeanlaisen avun. Siksi hän korostaakin fysioterapeuttien erityisosaamisen sekä eri ammattiryhmien välisen yhteistyön merkitystä.
– Fysioterapiassa on valtavasti osaamista, mutta ihmisten pitää pystyä myös löytämään se, hän pohtii.
Tunnettu tubettaja
Säkkisen oma keino tunnettuuden kasvattamiseen on löytynyt sosiaalisesta mediasta ja erityisesti YouTubesta. Hän julkaisee säännöllisesti videoita, joissa fysioterapiaa ja erilaisia terveyteen liittyviä ilmiöitä avataan sekä asiakkaille että ammattilaisille.
Videoiden tekemisen hän aloitti viisi vuotta sitten. Nyt hänen YouTube-kanavansa kerää noin 164 000 katselukertaa kuukaudessa ilman maksettua mainontaa. Sen myötä myös hakukoneet ja tekoäly ovat alkaneet tunnistaa hänet.
Säkkinen kannustaa fysioterapeutteja tuomaan rohkeasti omaa asiantuntemustaan esille. Hän muistuttaa, ettei näkyvyyttä rakenneta hetkessä. Myös hänen omat videonsa olivat omien sanojensa mukaan alkuvaiheessa kaukana nykyisestä tasosta.
– Tämä ei ole pikajuoksu vaan maraton. Mutta kun työtä tekee siten, kuin itse haluaisi sitä vastaanottaa, se puhuttelee myös yleisöä, hän kiteyttää.
Vuoden Fysioterapeutti on alan esikuva, innostava toimija ja tunnustettu vaikuttaja, jonka Suomen Fysioterapeutit ja Tempur Sealy Suomi Oy valitsevat vuosittain ehdotusten pohjalta.
Lisätiedot
Janne Säkkinen p. 040 832 487, radius@hotmail.fi
Youtube @ft_sakkinen
Instagram @sakkinenjanne
Kotisivut: https://www.ftsakkinen.com/
Sanna Hosio p. 044 980 8880, sanna.hosio@suomenfysioterapeutit.fi
Rasmus Frangén p. 040 162 2375, rasmus.frangen@tempur.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna HosioPuheenjohtajaSuomen Fysioterapeutit ryPuh:0400 210 890sanna.hosio@suomenfysioterapeutit.fi
Kuvat
Suomen Fysioterapeutit - Finland Fysioterapeuter ry on fysioterapeuttien ja fysioterapeuttiopiskelijoiden akavalainen ammattiliitto.
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