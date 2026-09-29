STTK: Työurat eivät pitene eläkeikään liittyvillä numeroleikeillä
7.10.2026 10:36:58 EEST | STTK ry. | Tiedote
Eläkeikä on jo noussut tavoitteita nopeammin ja on nyt 63,2 vuotta. Pelkillä numeroleikeillä eläkeikä ei nouse nyt eikä tulevaisuudessa.
Valtiovarainministeriö on tänään (7.10.) julkaissut virkapuheenvuoron, jossa esitetään ministeriön näkemys ensi vaalikauden talouspolitiikan suunnaksi.
STTK korostaa, että Suomen taloutta hoidettaessa velkajarru ja eläkejärjestelmä ovat erillisiä asioita.
- Eläkejärjestelmämme on hyvin hoidettu ja kestävä. Sitä ei pidä sorkkia, puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi tiivistää.
Valtiovarainministeriö esittää muun muassa eläkeiän nostamista 70 vuoteen. STTK korostaa, että eläkeiän nosto ei toisi valtiontalouteen nopeita säästöjä vaan se vaikuttaisi vasta tulevaisuudessa ja heikentäisi eniten nuorten asemaa.
- Nuorten luottamus eläkejärjestelmään on heikko. Kun vastuulliset tahot ehdottavat eläkeiän nostamista, luottamus murenee entisestään. Tämä on vastuutonta nuoria kohtaan, Kirvesniemi sanoo.
Tosiasiallinen eläkeikä on jo noussut tavoitteita nopeammin ja on nyt 63,2 vuotta.
- Pelkillä numeroleikeillä eläkeikä ei nouse nyt eikä tulevaisuudessa. Ensin pitäisi saada kaikille töitä, mutta Suomessa on tällä hetkellä lähes 330 000 työtöntä. Työelämässä katse on kohdistettava työelämän laadun parantamiseen. Jotta töissä ylipäätään jaksetaan ja yhä pidempään, on muun muassa kevennettävä psykososiaalista kuormitusta, parannettava työhyvinvointia ja jaksamista sekä huolehdittava kouluttautumismahdollisuuksista yhä nopeammassa työelämän muutoksessa, Kirvesniemi painottaa.
STTK muistuttaa, että psykososiaalista kuormitusta koskeva työturvallisuuslain asetus on valmis.
- Se on saatettava ensi tilassa voimaan.
STTK:n mielestä valtiovarainministeriön näkemyksissä painottuu pian päättyvän hallituskauden kurjistava linja.
- Talouspolitiikan tulisi sen sijaan tukea kansalaisten luottamusta ja hyvinvointia, koska se lisää talouskasvua, Else-Mai Kirvesniemi sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Else-Mai KirvesniemipuheenjohtajaPuh:050 346 0847else-mai.kirvesniemi@sttk.fi
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