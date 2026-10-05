Kokoomuksen Valkonen: Veronkorotukset eivät ole taloudellinen pakko vaan poliittinen valinta

– Valtiovarainministeriön viestiin on helppo yhtyä: Suomen tilanne on vakava, mutta ei toivoton. Edessä oleva sopeutusurakka on suuri, mutta se on tehtävissä ilman, että hyvinvointivaltio romutetaan. Olennaista on, että päätökset tehdään ajoissa, eikä ongelmia jälleen kerran työnnetä seuraavan hallituksen tai seuraavan sukupolven maksettavaksi, Valkonen sanoo.

Kokoomus pitää velkajarrun mukaista julkisen talouden vahvistamista ensi vaalikauden tärkeimpänä talouspoliittisena tehtävänä.



VM muistuttaa myös, että vastuullisesta taloudenpidosta lipsuminen voi heikentää sijoittajien luottamusta ja kasvattaa valtion korkomenoja.

– Velkajarrusta on pidettävä kiinni, koska kyse on Suomen talouden uskottavuudesta. Jos julkisen talouden korjaamisessa epäonnistutaan, lasku tulee lopulta korkeampina korkoina, kovempina säästöinä ja heikompina palveluina. Ajoissa tehty korjausliike on tie ulos jatkuvasta sopeutuskierteestä. Viime aikoina nähdyt uutiset Ranskasta ovat hyvä esimerkki siitä, mihin päädytään, jos poliitikot eivät pysty kantamaan vastuuta, Valkonen sanoo.

Kokoomuksen valinta on selvä: tarvittava sopeutus on tehtävä ensisijaisesti menoja priorisoimalla, ei kiristämällä työnteon, yrittämisen ja investointien verotusta.

– Veronkorotukset ovat poliittinen valinta, eivät taloustieteen sanelema välttämättömyys. On olemassa vahvaa näyttöä, että menoleikkaukset ovat tehokkaampi tapa hoitaa sopeutus. Valtion menot on laitettava tärkeysjärjestykseen. Palvelut on laitettava hallinnon, seinien ja byrokratian edelle. Siksi VM:n esitykset julkisen hallinnon uudistamisesta sekä tekoälyn ja automaation laajasta hyödyntämisestä ovat oikeansuuntaisia, Valkonen sanoo.