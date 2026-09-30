Kansainväliset rahastosijoittajat saapuvat Helsinkiin – Upside kokoaa yhteen lähes 30 rahastosijoittajaa yli 10 eri maasta

Muistutuskutsu medialle: Kiehtovia kertomuksia kasvuyritysten kulisseista – Pääomasijoittajat-kirjan julkistamistilaisuus 8.10. 30.9.2026 06:47:00 EEST | Tiedote

Miten Supercellin, Ouran ja PHM Groupin kaltaisia kasvutarinoita rakennetaan? Mitä tapahtuu sijoituspäätösten taustalla ja miten aktiivinen omistajuus vauhdittaa yritysten kasvua. Toimittaja Marko Junkkarin uusi Pääomasijoittajat-kirja avaa suomalaisen pääomasijoittamisen kulisseja ja kertoo alan merkittävistä kasvutarinoista.