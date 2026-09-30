Kansainväliset rahastosijoittajat saapuvat Helsinkiin – Upside kokoaa yhteen lähes 30 rahastosijoittajaa yli 10 eri maasta
7.10.2026 11:26:34 EEST | Pääomasijoittajat ry | Tiedote
Pääomasijoittajat ry:n toista kertaa järjestämä Upside – Finnish Fundraising Forum kokoaa tänään Helsinkiin lähes 30 kansainvälistä rahastosijoittajaa yli 10 eri maasta. Tapahtumassa kansainväliset rahastosijoittajat tapaavat Suomessa toimivia pääomasijoitusrahastoja ja etsivät uusia sijoitusmahdollisuuksia suomalaisesta rahastokentästä.
Helsingissä tänään järjestettävä Upside – Finnish Fundraising Forum tuo yhteen kansainvälisiä rahastosijoittajia sekä Suomessa toimivia pääomasijoitusrahastoja. Pääomasijoittajat ry:n järjestämä tapahtuma järjestetään nyt toista kertaa.
Tänä vuonna tapahtumaan osallistuu lähes 30 rahastosijoittajaa yli 10 eri maasta.
Upsiden tavoitteena on tehdä suomalaisista pääomasijoitusrahastoista entistä tunnetumpia kansainvälisten sijoittajien keskuudessa sekä helpottaa rahastojen kansainvälistä varainkeruuta. Tapahtuma koostuu ennalta sovituista tapaamisista, joissa kansainvälisten rahastojen edustajat ja pääomasijoittajat voivat tutustua toisiinsa, keskustella sijoitusstrategioista ja rakentaa pitkäaikaisia sijoittajasuhteita.
”Suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan seuraava kasvuloikka edellyttää, että suomalaiset rahastot pystyvät keräämään pääomaa myös kansainvälisiltä sijoittajilta. Kansainvälinen varainkeruu ei ole vain yksittäisten rahastojen kasvun edellytys, vaan sillä on laajempi merkitys koko suomalaiselle kasvuyrityskentälle. Mitä vahvempia rahastoja Suomessa pystymme rakentamaan, sitä paremmin pystymme rahoittamaan yritysten kasvua myös niiden myöhemmissä vaiheissa. Siksi on tärkeää, että suomalaiset pääomasijoitusrahastot ovat aktiivisesti mukana kansainvälisessä sijoittajaverkostossa ja että Suomi tunnetaan houkuttelevana sijoituskohteena. Haluamme Upsiden avulla vahvistaa näitä yhteyksiä ja tehdä Suomesta entistä tunnetumman ja houkuttelevamman kohteen kansainvälisille rahastosijoittajille”, sanoo Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Anne Horttanainen.
”Omistaminen on taito. Suomen talouden kasvu perustuu kokonaan ammattimaisesti omistettujen yhtiöiden tuottamaan lisäarvoon. Vain ammattimaisesti omistetut yhtiöt kasvavat, kannattavat ja palkkaavat lisää työntekijöitä. Pitkäaikainen kannattava kasvu vaatii myös yhtiöiden kansainvälistymistä. Tämä onnistuu parhaiten, jos myös omistajat ovat kokeneita kansainvälisen rahoitusmarkkinan osaajia.
Mutta markkina toimii myös toisin päin. Sekä suomalaiset rahastot että kasvuyhtiöt kiinnostavat kansainvälisiä sijoittajia. Tästä hyvänä esimerkkinä on Upside-tapahtuman suomalaisiin rahastoihin kohdistuva lähes 30 kansainvälisen sijoittajan osoittama kiinnostus. Suomi tarvitsee osaavia omistajia, tuottohakuista pääomaa ja rohkeutta kasvun rahoittamiseen”, sanoo Pääomasijoittajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Riku Asikainen.
Upside – Finnish Fundraising Forum järjestetään Helsingissä 7. lokakuuta. Tapahtumaa seuraa 8. lokakuuta Pääomasijoittajat ry:n vuosittainen Finnish PE-VC Summit, joka kokoaa yhteen yli 300 pääomasijoitusalan ammattilaista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riku Asikainen
Pääomasijoittajat ry, hallituksen puheenjohtaja
riku.asikainen@evli.com
+358 50 2880
Anne HorttanainenToimitusjohtaja, Pääomasijoittajat ryPuh:+358 40 510 4907anne.horttanainen@paaomasijoittajat.fi
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