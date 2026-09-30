Parkkipaten työntekijät haluavat työehtosopimuksen – JHL valmis neuvottelemaan ratkaisun
7.10.2026 14:11:50 EEST | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote
Parkkipaten työehdoissa on reilusti parannettavaa. Ammattiliitto JHL:n kyselyyn vastannaista valtaosa kertoi, että heidän peruspalkkaansa ei ole korotettu työsuhteen aikana.
Ammattiliitto JHL ja liittoon järjestäytyneet työntekijät vaativat, että Parkkipate solmii työehtosopimuksen. Parkkipaten aktiivit luovuttivat Parkkipaten toimitusjohtajalle vetoomuksen aiheesta tänään keskiviikkona 7. lokakuuta.
JHL on tehnyt kyselyn, jossa Parkkipaten työntekijät kertoivat työoloistaan. Kyselyyn vastasi suuri osa yrityksen työntekijöistä. 88 % vastaajista kertoo, että heidän peruspalkkansa ei ole noussut sinä aikana, kun he ovat työskennelleet yhtiössä. Yhtiön peruspalkka on matala. Palkka muodostuu suurilta osin lisistä, jotka perustuvat kirjoitettuihin pysäköintivalvontamaksuihin.
Peräti 99 % vastaajista kertoi, että he haluaisivat yhtiöön työehtosopimuksen. Kyselyyn vastasi 106 työntekijää.
– Työntekijöiden viesti on hyvin selkeä. He haluavat työehtosopimuksen, joka tuo työpaikalle yhteiset pelisäännöt palkkaukseen, työaikoihin ja muihin työehtoihin. Kyse ei ole vastakkainasettelusta vaan siitä, että työntekijät haluavat ennustettavat ja reilut työehdot, sanoo Ammattiliitto JHL:n toimialajohtaja Mari Keturi.
Parkkipatessa työntekijöiden vuosiloma määräytyy vuosilomalain perusteella, eikä heille makseta lomarahaa. 90 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo, ettei heille makseta ilta- tai lauantailisiä.
Yritys edellyttää työntekijöiltään suostumusta siihen, että heidän työtään voidaan seurata erilaisilla teknisillä ratkaisuilla. Yhtiön työsopimuksessa on ehtoja sähköpostin avaamisesta ja työnantajalla on käytössään GPS-seuranta sekä ääntä ja kuvaa tallentava vartalokameravalvonta. Työntekijät toivovat, että näiden käyttöä koskevista pelisäännöistä, vaikutusmahdollisuuksista ja henkilöstön oikeuksista sovittaisiin nykyistä selkeämmin yhdessä.
JHL:n mielestä työehtosopimus tarjoaa ratkaisun työntekijöiden esiin nostamiin huoliin. Sopimuksen avulla voitaisiin sopia esimerkiksi palkankorotusten periaatteista, työaikakorvauksista, erilaisista lisistä, lomarahoista sekä työn tekemisen yhteisistä pelisäännöistä.
– Työntekijät ovat vahvasti sitoutuneita työhönsä ja yrityksen toimintaan. Heidän viestinsä työnantajalle on, että työehtoja halutaan kehittää yhdessä. Työehtosopimus loisi vakaan perustan henkilöstön hyvinvoinnille, työrauhalle ja yrityksen pitkäjänteiselle kehittämiselle, Keturi sanoo.
JHL on valmis käynnistämään neuvottelut Parkkipaten kanssa välittömästi. Liiton tavoitteena on löytää ratkaisu neuvottelupöydässä yhteistyössä työnantajan kanssa.
– Tavoitteemme on yksinkertainen: Parkkipaten työntekijöille halutaan samat selkeät pelisäännöt, joista valtaosa suomalaisista työntekijöistä hyötyy työehtosopimusten kautta. Ovi neuvotteluille on auki heti, Keturi toteaa.
Keturi kuitenkin muistuttaa, että kun yhtiöllä ei ole työehtosopimusta, ei työrauhakaan ole taattu.
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Yhteyshenkilöt
Mari KeturiJHL:n toimialajohtajaPuh:+ 358 50 461 9315mari.keturi@jhl.fi
Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 160 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
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