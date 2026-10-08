Ennuste: Puumarkkinat vilkastuvat pitkän hiljaisen kauden jälkeen
8.10.2026 09:58:13 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote
Puumarkkinoiden pitkään jatkunut hiljainen vaihe on päättymässä loppuvuodesta, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Pystyvarastojen hupeneminen ajaa puukaupat hienoiseen nousuun, joka kiihtyy ensi vuonna. Kuitupuun hinnat putoavat huippuvuosista huomattavasti. Tämän seurauksena kantorahatulot laskevat selvästi.
”Puumarkkinoilla on ollut hiljaista viime vuoden syksystä lähtien, ja puun hintataso on laskenut selvästi aiemmista huipuista. Puukauppoja on tehty verkkaisesti ja aiemmin kertyneitä pystyvarastoja purettu, mikä on ylläpitänyt teollisuuden puun saantia. Hakkuita onkin alkuvuonna tehty selvästi puukauppoja enemmän”, sanoo metsäekonomisti Olli Korhonen.
Puukauppaa näyttäisi hillinneen sekä myyjien että ostajien hintanäkemyksestä kumpuava varovaisuus. Moni metsänomistaja on aiempina vuosina myynyt puuta korkeampaan hintaan, mikä vaikuttaa tarjontamahdollisuuksiin ja hintaodotuksiin. Myös lopputuotemarkkinan epävarmat näkymät ovat voineet vaikuttaa ostajapuoleen.
Varastojen huvetessa puumarkkinoilla on loppuvuodesta odotettavissa vilkastumista, joten puukauppojen määrä nousee parilla prosentilla viime vuoteen verrattuna. Ensi vuonna kauppamäärä nousee huomattavasti, yli kymmenyksellä kuluvasta vuodesta.
Hakkuumäärissä ei odotettavissa merkittäviä muutoksia
Metsäteollisuuden puunkäyttö pysyttelee ennustejaksolla kokonaisuutena suunnilleen ennallaan, mikä ylläpitää puun tarvetta ja hakkuumääriä. Tänä vuonna käyttömäärän odotetaan pysyvän viimevuotisella tasolla, mihin vaikuttaa sahateollisuuden pienempi tuotanto sekä tuotannon hienoinen nousu massateollisuudessa. Ensi vuonna puunkäyttö kasvaa noin prosentilla kuluvaan vuoteen verrattuna.
Kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa hakkuumäärä laski noin viisi prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lasku selittyy hakkuiden vähentymisenä yksityismetsissä. Puun korjuu vilkastuu loppuvuodesta, ja kokonaisuutena hakkuumäärä pysyy suunnilleen viime vuoden tasolla. Tukkipuuta korjataan hieman viime vuotta enemmän, ja kuitupuun korjuumäärä laskee muutamalla prosentilla. Ensi vuonna hakkuumäärä nousee vain maltillisesti kuluvasta vuodesta.
Kuitupuun hintojen lasku taittumassa
Kuitupuun vuotuisessa keskihinnassa nähdään tänä vuonna iso pudotus, kun pystykaupoissa laskua on noin neljänneksen viime vuoteen verrattuna. Tämä näkyy sekä havu- että koivukuidussa. Kuitupuumarkkinaan ovat samanaikaisesti vaikuttaneet kemiallisen metsäteollisuuden tuotantoseisokit, varastojen purkaminen ja ostojen selvä supistuminen harvennusleimikoissa. Lisäksi vertailuvuoden keskihinta oli poikkeuksellisen korkea.
Tukin keskihinnassa muutos on selvästi kuitupuuta maltillisempi, ja lasku on noin kolme prosenttia viime vuodesta. Tukin hintaa kannattelee kuusitukki, jolle on mäntytukkia enemmän kysyntää.
Ensi vuonna puukauppamäärä palautuu suunnilleen aiempien vuosien tasolle. Kuitupuun keskihinta nousee noin viidellä prosentilla kuluvasta vuodesta, tukin noin kaksi prosenttia.
Puun hintakehityksen seurauksena yksityismetsien nimellisissä bruttokantorahatuloissa nähdään tänä vuonna selvä lasku. Tulot vähenevät edellisvuodesta lähes kymmenyksellä vajaaseen 2,9 miljardiin euroon. Kantorahatulojen laskua lievittää hakkuiden pysyminen suunnilleen viimevuotisella tasolla. Ensi vuonna puunmyyntituloihin pientä nousua tuo hakkuiden, puunhinnan ja kauppamäärien kasvu.
Koko ennuste on julkaistu verkkosivuillamme https://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala-syksy-2026/
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Yhteyshenkilöt
Olli KorhonenmetsäekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:040 481 9279olli.korhonen@ptt.fi
Paula HornetutkimusjohtajaPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:+358 40 592 6820paula.horne@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
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