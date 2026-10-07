SDP:n Lauri Lyly: Orpon hallitus lisäsi jälleen työnantajien yksipuolista sanavaltaan säästövapaaheikennyksellä
7.10.2026 15:49:45 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Eduskunta hyväksi tänään 7.10 pääosin hallituspuolueiden äänin 109-53 mietinnön, jossa säästöön siirretyn vuosiloman ajankohdasta päättäminen siirretään työnantajalle. Nykyisin säästövapaan pitämisestä on pääsääntöisesti sovittu työpaikoilla. Jos tämä ei ole onnistunut, pitämisen ajankohdan on työntekijä voinut ilmoittaa työnantajalle viimeistään neljä kuukautta ennen pitoaikaa. Nyt hallitus poisti tämän oikeuden ja antoi viimesijaisen päätöksen säästövapaan ajankohdasta työnantajalle.
"Orpon hallituksella ei olisi ollut mitään tarvetta muuttaa säästövapaista päättämistä työnantajien yksipuolisella määräyksellä, koska niiden käytössä ei ole ollut mitään laajempaa ongelmaa. Tämä on jälleen oikeistohallituksen linjan mukainen työntekijöiden arkea heikentävä esitys", sanoo työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Lauri Lyly.
Nykyinen järjestelmä on perustunut työntekijän ja työnantajan väliseen sopimiseen sekä on sisältänyt työnantajallemahdollisuuden kieltäytyä säästövapaasta vakavan haitan tilanteissa. Lisäksi työnantajilla on ollut riittävän pitkä valmisteluaika työjärjestelyjen tekemiseen.
"Tälle säästövapaista päättämisen siirtämiselle työnantajille ei ole ollut mitään perustetta tai tarvetta. Sitä ei ole myöskään tilasto- tai tutkimustiedolla näytetty. Tämä on pelkästään yksipuolinen työnantajan direktiovallan lisäys", toteaa Lyly.
Säästövapaajärjestelmä on tarjonnut työntekijöille mahdollisuuden kerryttää vuosilomaa ja käyttää sitä myöhemmin sellaisena ajankohtana, kun pidemmälle vapaalle on ollut todellinen tarve. Näin se on myös tukenut tukea työhyvinvointia, palautumista ja työssä jaksamista.
"Kertyneillä säästövapailla työntekijät ovat pystyneet suunnittelemaan pidemmän tauon työelämästä, kun sille on ollut tarvetta. Säästövapaat ovat ansaittua vuosilomaa, jotka pidetään vain myöhemmässä ajankohdassa. Nykyinen järjestelmä on toiminut hyvin tukien työhyvinvointia ja työssä jaksamista", päättää Lyly.
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Yhteyshenkilöt
Lauri LylyKansanedustajaPuh:050 385 5744lauri.lyly@eduskunta.fi
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