Syyslomalle ulkomaille? Yhdellä mokalla puhelin voi päätyä väärään verkkoon, DNA kokosi viisi vinkkiä matkailijalle
9.10.2026 08:55:00 EEST | DNA Oyj | Tiedote
Syyslomamatkalla puhelinta käytetään helposti aivan kuten kotona: navigointiin, yhteydenpitoon, sosiaaliseen mediaan ja videoiden katseluun. Ulkomailla verkon valinta ja datan hinnoittelu voivat kuitenkin poiketa kotimaan käytännöistä. DNA muistuttaa matkailijoita tarkistamaan liittymänsä ehdot ennen lähtöä. Samalla DNA:n Reissudata on uudistunut viidessä suositussa matkakohteessa: alle 20 eurolla saatava datapaketti kasvaa yhdestä gigatavusta kymmeneen gigatavuun.
Omaa puhelinliittymää voi käyttää myös ulkomailla. Liittymä toimii paikallisen operaattorin verkossa verkkovierailun eli roamingin avulla. EU- ja ETA-maissa puhelinta voi yleensä käyttää huolettomasti liittymään sisältyvän EU-datapaketin rajoissa. EU:n ulkopuolella puheluiden, viestien ja tiedonsiirron hinnat sen sijaan vaihtelevat maittain, joten oman matkakohteen hinnat ja käytettävissä olevat datapaketit kannattaa tarkistaa jo ennen matkaa.
”Puhelinta käytetään matkalla nykyään lähes samalla tavalla kuin kotona. Navigointi, videopuhelut, sosiaalinen media ja suoratoisto kasvattavat datan tarvetta nopeasti. Pienellä ennakkovalmistautumisella voi välttää sekä huolen datan riittävyydestä että ikävät yllätykset puhelinlaskussa”, sanoo DNA:n kuluttaja-asiakkaiden mobiililiiketoiminnan johtaja Mikko Valtonen.
Kymmenkertainen Reissudata viiteen matkakohteeseen
DNA:n erikseen tilattavaan Reissudataan on tullut uusi 10 gigatavun vaihtoehto Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Turkissa, Sveitsissä ja Thaimaassa. Aiemmin näissä maissa tarjolla ollut paketti sisälsi yhden gigatavun dataa. Uusi paketti on voimassa 14 vuorokautta, ja asiakkaalle tarjotaan sitä kohdemaahan saavuttaessa lähetettävässä tekstiviestissä.
”Kymmenen gigatavua antaa matkailijalle huomattavasti enemmän liikkumatilaa. Paketti riittää jo varsin hyvin esimerkiksi karttapalveluihin, viestintään, uutisten lukemiseen ja sosiaalisen median käyttöön. Paljon dataa kuluttavat videot ja sovelluspäivitykset kannattaa silti mahdollisuuksien mukaan ladata jo ennen lähtöä”, Valtonen sanoo.
Uusi palvelu on otettu käyttöön kuluttajaliittymien tervetuloviesteissä jo lokakuun alussa.
Yritysasiakkaille enemmän dataa työmatkoille
Vastaava 10 gigatavun Reissudata-paketti on saatavilla myös DNA:n yritysasiakkaille Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Turkissa, Sveitsissä ja Thaimaassa. Yritysasiakkaille Reissudata tarjoaa ennustettavan tavan käyttää mobiilidataa EU- ja ETA-alueen ulkopuolella ilman tarvetta hankkia erillistä paikallista liittymää tai eSIM-palvelua. Paketti on voimassa 14 vuorokautta.
”Erityisesti Iso-Britannia on suomalaisille tärkeä työmatkakohde. Työmatkoilla yhteyttä käytetään usein yhtä aktiivisesti kuin toimistolla esimerkiksi videokokouksiin, pilvipalveluihin ja yhteydenpitoon. Suurempi datapaketti vastaa tähän tarpeeseen selvästi aiempaa paremmin”, sanoo DNA:n yritysasiakkaiden viestintä- ja asiakaspalveluratkaisuista vastaava johtaja Mari Eklund.
Uusi 10 gigatavun Reissudata-paketti tilataan tekstiviestillä kohdemaahan saavuttaessa saatavan ohjeen mukaisesti. Yrityksen pääkäyttäjä voi hallita liittymien Reissudata-tilausoikeuksia YritysDNA-itsepalvelussa.
Viisi vinkkiä huolettomampaan netinkäyttöön ulkomailla
1. Tarkista matkakohteen hinnat ja datapaketti
EU- ja ETA-maissa mobiilidataa voi käyttää liittymään sisältyvän EU-datapaketin puitteissa. Kaikki Euroopan maat eivät kuitenkaan kuulu EU- tai ETA-alueeseen. Esimerkiksi Sveitsissä netinkäyttö ei kuulu tavallisen EU-datapaketin piiriin. EU:n ulkopuolella hinnat ja tarjolla olevat datapaketit kannattaa tarkistaa aina maakohtaisesti.
2. Lue puhelimeesi saapuva tervetuloviesti
Kun puhelin kirjautuu ulkomaiseen verkkoon, operaattori lähettää tekstiviestin, jossa kerrotaan muun muassa kohdemaan hinnoista ja saatavilla olevista datapalveluista. Viesti kannattaa lukea huolellisesti ennen mobiilidatan käytön aloittamista ja mahdollinen Reissudata tilata juuri kohdemaassa saapuvan ohjeviestin mukaisesti.
3. Varo väärää verkkoa raja-alueilla, satamissa ja laivoilla
Matkapuhelinverkot eivät noudata kartalle piirrettyjä valtioiden rajoja. Raja-alueella puhelin voi valita naapurimaan verkon, jos sen signaali on paikallista verkkoa voimakkaampi. Verkon valinnan voi tarvittaessa vaihtaa puhelimen asetuksista automaattisesta manuaaliseksi. Verkkovierailu kannattaa pitää poissa päältä silloin, kun ei ole matkustamassa ulkomailla. Laivoissa ja lentokoneissa kuuluvuutta tarjoava mobiiliverkko voi puolestaan olla satelliittipohjainen, jolloin tavallinen EU-hinnoittelu ei välttämättä ole voimassa.
4. Lataa paljon dataa kuluttava sisältö etukäteen
Elokuvat, sarjat, podcastit, musiikki, karttojen offline-versiot ja suuret sovelluspäivitykset kannattaa ladata laitteelle kotimaassa WiFi-yhteydellä. Erityisesti teräväpiirtovideot ja videopuhelut voivat kuluttaa datapaketin nopeasti.
5. Käytä julkisia WiFi-verkkoja harkiten
Hotellien, lentoasemien ja kahviloiden avoimet langattomat verkot ovat käteviä, mutta niiden tietoturvasta ei aina ole varmuutta. Pankki-, työ- tai muita henkilökohtaisia tietoja käsiteltäessä mobiiliverkon kautta muodostettu roaming-yhteys on yleensä julkista WiFi-verkkoa turvallisempi vaihtoehto.
”Ennen matkaa kannattaa vielä ottaa käyttöön puhelimen paikannus- ja etälukitusominaisuudet sekä vaihtaa SIM-kortin oletusarvoinen PIN-koodi itse valittuun. Jos puhelin katoaa tai varastetaan, nopea toiminta voi estää sekä tietojen että liittymän väärinkäytön”, Valtonen muistuttaa.
Lisätietoja medialle:
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
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DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1 128 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
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