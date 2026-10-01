Suomen Vuokranantajien barometri: Vuokranantajien tulevaisuudenusko vahvistuu – ostoaikeet silti laskussa

Asuntosijoittajien ostoaikeet ovat laskeneet 23 prosenttiin viime kevään 25,5 prosentista, kun vielä vuosi sitten ostoaikeita oli 28,2 prosentilla. Samalla myyntiaikeet ovat nousseet prosenttiyksiköllä keväästä 22,2 prosenttiin.

”Vuokranantajat näkevät kaupunkien tulevaisuuden aiempaa valoisampana, mutta se ei vielä näy kasvavana ostohalukkuutena. Ostoaikeet vahvistuivat lähes yhtäjaksoisesti keväästä 2023 syksyyn 2025, mutta tänä vuonna suunta on kääntynyt. Korkokehitys ja tulevat rahoituskulut näyttävät olevan iso selittäjä varovaisuuden taustalla”, arvioi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.

40 prosenttia arvioikin korkojen vaikeuttavan toimintaa seuraavan puolen vuoden aikana, mutta positiivinen kassavirta tasaa korkoriskiä. Lähes kolmella neljästä vastaajasta vähintään puolet sijoitusasunnoista tuottaa kuitenkin positiivista kassavirtaa ennen veroja.

”Iso kuva on selkeä eli suurin osa yksityistä vuokranantajista toimii maltillisella velkavivulla ja asunnot tuottavat positiivista kassavirtaa, joka onkin tehokas työkalu riskienhallintaan. Vuokranantajien keskusteluissa kassavirta toistuukin selkeästi enemmän, kun 2010-luvulla oli sokea usko asuntojen hintojen loputtomaan nousuun”, Karlsson toteaa.

Vuokralaisen löytäminen vie enemmän aikaa

Barometrissä kysyttiin vuokraustoiminnan muutoksista viimeisten kahden vuoden aikana. Eniten ovat vastaajien arvioiden mukaan lisääntyneet vuokra-asuntojen välinen kilpailu, vuokralaisen löytämiseen kuluva aika sekä hakijat, joiden taloudellisen tilanteen arviointi vaatii enemmän selvittämistä. Lähes puolet kokee vuokralaisen löytämiseen kuluvan ajan kasvaneen.

Yli puolet vastaajista arvioi neuvotteluvaran olevan enemmän vuokralaisella kuin vuokranantajalla.

”Kilpailu vuokralaisista näkyy myös hakemusmäärissä. Noin neljännes saa vuokraamaansa asuntoon enintään kaksi hakemusta. Vaasassa ja Rovaniemellä puolestaan neljännes saa yli 15 hakemusta. Vuokranantajat toimivat hyvin erilaisilla markkinoilla”, Karlsson kertoo.

Vaasa kehitysnäkymien uusi kärkikaupunki, Helsingin näkymissä selvä parannus

Kaupunkien kehitysnäkymät paranevat keväästä lähes kaikissa barometrin 18 kaupungeissa. Suurimmat nousut nähdään Vaasassa, Helsingissä, Kokkolassa ja Kajaanissa. Ainoastaan Porvoon arvio heikkenee.

”Vuokranantajien huoli suhdanteen heikkenemisestä on laskenut selvästi. Samalla vuokra-asuntojen pahin ylitarjonta näyttää olevan suurella todennäköisyydellä takanapäin”, Karlsson arvio.

Rovaniemi ehti olla vuoden kehitysnäkymien kärjessä, mutta manner-Suomen selvästi alhaisinta työttömyyttä (6,8 %) edustava Vaasa on siirtynyt kärkipaikalle ensimmäistä kertaa.

”Vaasan työllisten määrä on kehittynyt viime vuosina vahvasti, vienti vetää ja elinkeinoelämällä menee hyvin. Myös väkimäärä on lisääntynyt viimeisen neljän vuoden aikana yli 3500:lla, joka painottuu pitkälti 20–34-vuotiaisiin. Maksukyky on siis hyvällä tasolla, kun samalla vuokra-asunnoista on ilmiselvää vajetta”, Karlsson tiivistää.

Helsingissä arvio kääntyy negatiivisesta positiiviseksi. Espoon näkymät vahvistuvat myös, kun taas Vantaalla odotukset ovat selvästi maltillisemmat.

”Helsingin näkymien kääntyminen positiivisiksi on huomionarvoinen muutos, sillä odotukset ovat palanneet vuoden 2021 tasoille. Odotusten vahvistuminen ei kuitenkaan tarkoita, että vuokralaisen löytäminen olisi jo helppoa tai uuden sijoituksen kannattavuus itsestään selvä. Pääkaupunkiseutu on edelleen vaikeassa tilanteessa ja nopeaa elpymistä ei ole luvassa, mutta pienin askelin”, Karlsson sanoo.

Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometri toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselyyn vastasi 2 203 yksityistä vuokranantajaa. Kysely toteutettiin 8.–20.9.2026. Vuokranantaja-barometri on toistuva tutkimus, joka toteutetaan puolivuosittain syksyllä ja keväällä.

Tarkemmat tiedot tutkimuksen tuloksista ja kaupunkikohtaisista tiedoista on mahdollista pyytää median käyttöön eemeli.karlsson@vuokranantajat.fi

Lisätiedot:

Eemeli Karlsson

Ekonomisti

Suomen Vuokranantajat ry

Puh: 044 283 6062

eemeli.karlsson@vuokranantajat.fi