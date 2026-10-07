Kohtaamisten Keski-Suomi -hankkeessa kuuluu senioreiden ääni 7.10.2026 12:59:33 EEST | Tiedote

Kohtaamisten Keski-Suomi -hankkeessa seniorit ja ammattilaiset kehittävät yhdessä ikäystävällisempää Keski-Suomea. Hankkeen työrukkasryhmään kuuluu viisi eri puolilla Keski-Suomea asuvaa senioria, kuusi kuntien hyvinvointikoordinaattoria ja kaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijää. Ryhmä etsii ratkaisuja etsivän ja löytävän vanhustyön käytännön kysymyksiin ja vie hankkeen tavoitteita käytäntöön.