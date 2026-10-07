Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
8.10.2026 04:15:02 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 08.10.2026
Rakennuspalo keskisuuri, Laukaa
Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta klo. 02:54. Kaksikerroksinen rintamamiestalo palaa Laukaan Valkolassa. Pelastustyöt ovat yhä käynnissä. Toistaiseksi ei tiedossa, että talossa olisi ketään sisällä, omistaja tavoitettu muualta.
Lisätietoja: klo. 05:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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