Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

8.10.2026 04:15:02 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 08.10.2026

Rakennuspalo keskisuuri, Laukaa

Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta klo. 02:54. Kaksikerroksinen rintamamiestalo palaa Laukaan Valkolassa. Pelastustyöt ovat yhä käynnissä. Toistaiseksi ei tiedossa, että talossa olisi ketään sisällä, omistaja tavoitettu muualta.

Lisätietoja: klo. 05:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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