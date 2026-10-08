Suomen tavaravienti kasvoi elokuussa 21,8 % viime vuodesta – Yhdysvallat ohitti Ruotsin suurimpana vientikumppanina
8.10.2026 09:26:47 EEST | Tulli | Tiedote
Tullin ennakkotilaston mukaan elokuun 2026 tavaraviennin arvo oli 6,3 miljardia euroa. Elokuun vienti kasvoi 21,8 prosenttia ja tammi–elokuun yhteenlaskettu vienti 11,5 prosenttia vuoden 2025 vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Nopeinta viennin kasvu oli lääkkeissä, josta suurin osa suuntautuu Yhdysvaltoihin.
Tammi–elokuussa 2026 Suomen tavaraviennin yhteenlaskettu arvo kasvoi 11,5 prosenttia vuodentakaisesta. Tämä johtuu pääosin EU:n ulkopuolisen viennin kasvusta, joka oli 18,1 %. Elokuussa viennin määrä eli volyymi EU:n ulkopuolisiin maihin kasvoi 30,7 prosenttia. Vienti Yhdysvaltoihin elokuussa oli tasan 1,0 miljardia euroa, joka on 224,3 prosenttia edellisvuotta suurempi.
– Yhdysvallat on kesän aikana noussut Ruotsin ohi Suomen suurimmaksi vientikumppaniksi. EU:n ja Yhdysvaltojen poikkeuksellinen kauppasopimus on virallisesti voimassa heinäkuusta 2026 vuoden 2029 loppuun. Sopimus näyttäisi tuovan kansainväliseen kauppaan ennakoitavuutta, joka on yrityksille tärkeää, arvioi tilastot ja tietopalvelu -yksikön päällikkö Olli-Pekka Penttilä.
Viennin kasvun moottorina toimivat lääkkeet
Tullin ennakkotilastosta selviää, että nopeinta kasvu oli lääkkeiden viennissä. Tuoteryhmän arvo kasvoi peräti 735 prosenttia edellisen vuoden elokuusta. Tammi–elokuussa 2026 niiden vienti kasvoi 251 prosenttia verrattuna vuoden 2025 tammi–elokuuhun.
– Lääkkeiden viennin kasvu on ollut erittäin nopeaa – tuoteryhmän osuus kokonaisviennin kasvussa on jo reilu kolmannes. Niiden vienti Yhdysvaltoihin on moninkertaistunut kuluvan vuoden aikana, ja jo yli puolet koko tavararyhmän viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin, kertoo Penttilä.
Useimpien Suomen päävientialojen vienti kasvoi reippaasti elokuussa. Koneiden ja laitteiden (+ 11 %) sekä sähköteknisten tuotteiden (+ 23 %) viennin kasvu jatkui vahvana. Lisäksi metsäteollisuuden tuotteista paperin ja kartongin viennin kasvu tuki koko viennin nousua. Myös metalliteollisuuden tuotteiden vienti oli elokuussa voimakkaassa kasvussa.
Edellisvuotta vähäisemmäksi jäivät kuljetusvälineiden, energiatuotteiden ja sellun vienti.
Kauppataseen alijäämä suuri energiatuotteissa
Tavaraviennin arvo oli tavaratuonnin arvoa alhaisempi elokuussa, jolloin kauppatase oli alijäämäinen 1,1 miljardia euroa. Koska kauppatase on ollut lähes joka kuukausi alijäämäinen, tammi–elokuun yhteenlaskettu kauppataseen alijäämä oli 2,8 miljardia euroa. Alijäämä oli suurin energiatuotteissa, joissa tammi–elokuun alijäämä oli 3,5 miljardia euroa.
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Yhteyshenkilöt
Tilastot ja tietopalvelu –yksikön päällikkö Olli-Pekka Penttilä
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