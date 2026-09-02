Entanglement tuo Vaarniemen tammilehdon muistot Kiasma-teatterin näyttämölle 24.–30.10.

Entanglement on monitaiteinen hanke, jonka koreografi-tanssija Maria Nurmela, valokuvaaja-elokuvantekijä Vesa Loikas ja australialainen säveltäjä-sopraano Jane Sheldon käynnistivät vuonna 2022. Heidän rinnalleen on liittynyt eri alojen taiteilijoita: äänisuunnittelija Jaakko Vastapuu, tanssitaiteilijat Jonna Eiskonen, Riina Kalmi ja Gesa Piper sekä valo- ja visuaalinen suunnittelija Erno Seppälä. Vuodesta 2022 lähtien työryhmä on palannut yhä uudelleen yhteen tiettyyn Natura 2000 -suojelualueeseen Varsinais-Suomen Kaarinassa: Vaarniemen tammilehtoon.

Vaarniemi sijaitsee Pyhän Olavin merireitin varrella, pyhiinvaellusreitillä, joka kulkee Turun tuomiokirkolta Norjan Trondheimiin. Suomessa tammi kasvaa luontaisesti vain lounaassa, ja tammilehtoja pidettiin pitkään pyhinä. Esimerkiksi suomalaisessa kansanrunoudessa Iso tammi kasvaa niin valtavaksi, että se peittää auringon ja kuun. Vaarniemen lehdon pronssikautiset haudat muistuttavat, että ihmiset ovat eläneet näiden puiden rinnalla tuhansia vuosia.

Tammilehdon pintaa syvempi vaikutus





”Talvella 2022, viettäessämme aikaa tässä sielua hoitavassa paikassa, huomasimme, että siellä oleminen upotti meidät johonkin, mikä on lähempänä luontaista olemisen tilaamme. Aloimme pohtia: millaisen teoksen voisimme luoda kehittämällä virittäytymistämme niihin ei-inhimillisiin olentoihin, joita Vaarniemessä kohtaamme?” kertoo Maria Nurmela.

”Ja millaisia kehollisia, visuaalisia ja äänellisiä kertomuksia voisimme kokea – ja jakaa – vaalimalla herkistynyttä tietoisuuden tilaa näiden enemmän-kuin-inhimillisen maailman kanssa-asukkaiden parissa?”, lisää Vesa Loikas.

”Aloimme unelmoida monitaiteisesta taiteellisesta tutkimusmatkasta ja tutkimushankkeesta tammimetsässä ja sen enemmän-kuin-inhimillisten asukkaiden keskellä – yrityksenä ymmärtää paremmin paikkamme biosfäärissä”, jatkaa Jane Sheldon.

Ikivanha tammilehto on ollut Entanglementin syvä inspiraation lähde. Se ei ole ollut vain tutkimuspaikka vaan myös yhteistyökumppani ja taiteellinen kanssakulkija, jonka vaikutus muuttuu alati vaihtuvan sään ja vuodenaikojen mukana. Työryhmän työskentely Vaarniemessä ei siksi ole ollut esityksen valmistamista vaan havaitsemista: lehdon tarkkailua koko keholla, liikkeen, näön, kuulon, hajun, äänen ja kosketuksen kautta. ”Vanha tammi elää eri ajassa kuin me, ja sen rinnalla ihmisen kiire näyttää yhdeltä lyhyeltä hengenvedolta. Ilman yhteistä kieltä emme voi tietää, mitä muut lajit ajattelevat tai haluavat, mutta voimme harjoitella kuuntelemista”, sanoo tanssitaiteilija Gesa Piper.

Tammilehdon kaiut Kiasma-teatterin näyttämöllä





Yleisöä ei kuitenkaan viedä lehtoon, sillä hauras paikka ei kestäisi sitä. Lehtoa ei myöskään rakenneta uudelleen lavasteeksi – valinta, jonka taustalla on myös eettisiä syitä. Tässä uudessa näyttämöteoksessa lavalle tuodaan vain se, mitä keho kantaa mukanaan. Maria Nurmelan yhdessä muiden esiintyjien Jonna Eiskosen, Riina Kalmin ja Gesa Piperin kanssa luoma koreografia on affektiivista ja paikoin eläimellistä, ja sitä ovat muovanneet muistot ja tallenteet työryhmän kohtaamisista Vaarniemessä. Jane Sheldon laulaa teokseen säveltämäänsä musiikkia. Sekä laulu että puhuttu teksti toimivat ensisijaisesti puhtaana äänenä eivätkä selityksenä, kun ääni ja hengitys kietoutuvat Jaakko Vastapuun äänisuunnitteluun. Vesa Loikkaan kuvissa ja Erno Seppälän valossa puun syyt ja ihmisen iho alkavat muistuttaa toisiaan. Loppu tapahtuu katsojassa.

Entanglement-projektin useat eri ilmenemismuodot





Entanglement-hanke on alusta lähtien saanut monia ilmenemismuotoja: lyhytelokuva (Tehdasfestivaali Manifesti, 2023), AR-videoteos (Artiviven Fantasia-näyttely, Wien, 2024) sekä osallistava, AR-teknologiaa hyödyntävä taidesalkku Metsänhaltijat. Kutsu Kiasma-teatteriin seurasi hankkeen esittelystä IceHot Nordic Dance Platform -tapahtumassa Oslossa vuonna 2024.

Entanglement-hanke on myös nöyrä yritys luoda pitkäkestoista taiteellista vuoropuhelua ja kestävää taiteen tekemisen yhteisöä – ekologiaa, joka on näinä aikoina harvinainen. Kiasman ensi-illan jälkeen hanke jatkuu uutena immersiivisenä installaationa Turun kaupungin taidemuseo WAMin WAM X -galleriassa 4.–24.10.2027.

ENTANGLEMENT: I AM A TREE, I AM A MOUTH -esitykset

la 24.10. 15.00

su 25.10. 15.00

ke 28.10. 18.00

pe 30.10. 18.00

Kiasma-teatteri