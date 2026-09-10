Ääni järjestäytyy tanssiksi
8.10.2026 09:38:54 EEST | Zodiak – Uuden tanssin keskus | Tiedote
Zodiakin lokakuun toinen ensi-ilta on esitys äänisuunnittelulle ja kahdelle tanssijalle. Eliel Tammiharjun ja työryhmän Lampi 2 saa ensi-iltansa Zodiak Stagella Kaapelitehtaalla to 22. lokakuuta.
Lampi 2 on Eliel Tammiharjun ja työryhmän äänisuunnittelu, jossa sävelet piilottelevat ja puuttuvat aina siihen asti, että ne voivat tulla tanssituiksi. Teoksessa musiikin lausekkeet toteutuvat äänen, liikkeen ja kiteiden muodoista.
Tammiharju on taiteilija, joka työskentelee äänen ja esitystaiteen parissa. Tammiharju on perehtynyt siihen, miten ääni voi ulottua kuultavuuden yli ja järjestyä uudelleen tanssiksi.
Hänen viimeaikaisia töitään ovat mm. koreografi Tiia Kasurisen kanssa äänihuulten koreografiaan perustuva Songbird (Dance Base Yokohama, Intonal & Kiasma, 2025) Anna Maria Häkkisen Afterglow, low lingering slips of light (Performa Biennal, Kiasma, Kai Art Center, 2023-2025) sekä tallinnalaisen Nele Tiideleppin koreografioima Nights around counting steps (Mousonturm & Kanuti Gildi Saal, 2026).
- Tanssi avaa säveltäjälle uuden ulottuvuuden ja materiaalin. Ensimmäistä kertaa tämä tapahtui minulle vuonna 2023 Phoenix-teoksen harjoituksissa, kun jätin musiikin soimaan sellaiseen tilaan, jossa ei tapahtunut mitään. Tanssija teki kuitenkin sellaisen liikahduksen, että musiikkikin muuttui, äänimateriaaliin koskematta! Säveltämisen näkökulmasta tämä on mullistavaa, yhtäkkiä onkin mahdollista päästä tekemisiin kuulumattomien sävelten kanssa, Tammiharju kuvailee.
Lampi 2 -teoksen työryhmään kuuluvat Tammiharjun lisäksi Anna Maria Häkkinen, Johan Högsten, Helmi Nöjd ja elieli (Elisabeth Raymond). Teos on jatkoa heidän välisellensä musiikin ja tanssin yhteistyölle ja elokuussa 2025 Pitted Dates -galleriassa esitetylle Leipäkivelle.
- Jos yleensä sävellän äänen muotoon, nyt olen säveltänyt suoraan liikkeen muotoon. Olen piirtänyt partituureja ja notaatioita, joita tanssijat voivat tulkita scoreina. Sen sijaan, että käyttäisin tässä sävellyksessä lähtökohtana koreografin ja tanssijan luomaa liikemateriaalia, olen istunut lammella. Olen uponnut sen pienikokoiseen kaikkeuteen ja säveltänyt ääntä, jota kuuntelemme ja tarkastelemme harjoituksissa Anna Maria Häkkisen ja Johan Högstenin kanssa. Anna Maria ja Johan tanssivat omilla näkemyksillään häilyvän musiikin esiin, tekevät sen ajattelullaan ja liikeratojen soinnillaan olevaksi, Tammiharju kertoo.
Lampi 2 nähdään Zodiak Stagella yhteensä kahdeksan kertaa ajalla 22.10.–4.11.2026. Lue Eliel Tammiharjun koko haastattelu Zodiakin verkkosivujen Päiväkirjasta.
KANTAESITYS
Eliel Tammiharju: Lampi 2
Äänisuunnittelu, sävellys, konsepti: Eliel Tammiharju
Koreografia: työryhmä
Tanssijat: Anna Maria Häkkinen, Johan Högsten
Valosuunnittelu, skenografia: elieli (Elisabeth Raymond)
Viestintärunoilija: Helmi Nöjd
Tuotanto: Zodiak – Uuden tanssin keskus, Eliel Tammiharju
Yhteistyössä: rendezvous
Residenssi: Pitted Dates
Tukijat: Taiteen edistämiskeskus, Suomen Kulttuurirahasto
Ensi-ilta: to 22.10.2026 klo 19.00, Zodiak Stage, Kaapelitehdas (Kaapeliaukio 3), Helsinki
Muut esitykset: la 24.10. klo 15.00 | ti 27.10. klo 19.00 | ke 28.10. klo 19.00 | pe 30.10. klo 19.00 | la 31.10. klo 15.00 | ti 3.11. klo 19.00 | ke 4.11. klo 19.00
Jälkihehku-keskustelu la 24.10. esityksen jälkeen. Vieraana runoilija, dramaturgi Milka Luhtaniemi.
Taiteilijatapaaminen la 31.10. esityksen jälkeen.
Liput: 32 / 29 / 16 eur
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, 044 971 6344
Lehdistökuvat: www.zodiak.fi/medialle
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Piia AhonenViestintäpäällikköZodiak – Uuden tanssin keskusPuh:+358 44 971 6344piia.ahonen@zodiak.fi
Kuvat
Linkit
Zodiak – Uuden tanssin keskus
Zodiak on kokeileva ja uutta luova nykytanssin keskus, jonka toiminnassa korostuvat taiteilijalähtöisyys, yhteisöllisyys ja yleisötyö. Zodiak toimii nykykoreografian ja nykyesityksen keskeisenä tuottajana ja esitysfoorumina Suomessa. Zodiakin toimintaa tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Zodiak – Uuden tanssin keskus
Tanssitaiteilija Elina Pirisen suurteos Tanssin talossa10.9.2026 10:02:16 EEST | Tiedote
Ghosts of Rosegarden on monialaisen tanssitaiteilija Elina Pirisen suurimuotoinen näyttämöteos kahdeksalle tanssijalle ja viidelle muusikolle. Teoksessa kuullaan Pirisen pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Ville Kabrellin uusi sävellys. Kansainvälisenä yhteistuotantona toteutuvan teoksen ensi-ilta on Tanssin talon Erkko-salissa 6. lokakuuta.
Vilpitön, haluava ja tuhoava ihminen5.8.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Zodiakin syyskauden aloittaa kipeän ajankohtainen tanssiteos Sotku ja rakkaus. Koreografi Kati Raatikaisen ja skenografi ja esitystaiteilija Milla Martikaisen uusimmassa yhteisteoksessa tarkastellaan ihmisyyden kokemusta monikriisien ajassa, peruuttamattomasti muuttuneella planeetallamme. Teoksen ensi-ilta on pe 21. elokuuta.
Lyhytelokuva KIELO palkittu Sadler’s Wellsin festivaalilla16.6.2026 10:18:55 EEST | Tiedote
Janina Rajakankaan ja Sinem Kayacanin lyhytelokuva KIELO palkittiin 6. kesäkuuta lontoolaisen Sadler’s Wellsin ensimmäisellä Dance Digital -festivaalilla. KIELO sai festivaalin Best dance on screen -palkinnon. KIELO on yksi neljästä lyhytelokuvasta, jotka tuotettiin Zodiak Visions -hankkeessa.
Ilmastokriisi, puuttuvat äänet ja imperiumin ydin9.6.2026 10:18:19 EEST | Tiedote
Zodiak – Uuden tanssin keskuksen syksyn 2026 kausiohjelmisto on julkistettu. Syksyn kantaesitysten tekijät ovat Kati Raatikainen & Milla Martikainen, Elina Pirinen, Eliel Tammiharju ja Marika Peura.
Kuuma kutuduetto queerista halusta ja kaipuusta27.4.2026 11:26:46 EEST | Tiedote
Uuden tanssin keskus Zodiakin kevään toinen ja kiihkeästi odotettu kantaesitys on Hanna Ahdin ja Kid Kokon Theoria. Se saa ensi-iltansa Zodiak Stagella Kaapelitehtaalla keskiviikkona 13.5.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme