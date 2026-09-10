Ääni järjestäytyy tanssiksi

Lampi 2 on Eliel Tammiharjun ja työryhmän äänisuunnittelu, jossa sävelet piilottelevat ja puuttuvat aina siihen asti, että ne voivat tulla tanssituiksi. Teoksessa musiikin lausekkeet toteutuvat äänen, liikkeen ja kiteiden muodoista.

Tammiharju on taiteilija, joka työskentelee äänen ja esitystaiteen parissa. Tammiharju on perehtynyt siihen, miten ääni voi ulottua kuultavuuden yli ja järjestyä uudelleen tanssiksi.

Hänen viimeaikaisia töitään ovat mm. koreografi Tiia Kasurisen kanssa äänihuulten koreografiaan perustuva Songbird (Dance Base Yokohama, Intonal & Kiasma, 2025) Anna Maria Häkkisen Afterglow, low lingering slips of light (Performa Biennal, Kiasma, Kai Art Center, 2023-2025) sekä tallinnalaisen Nele Tiideleppin koreografioima Nights around counting steps (Mousonturm & Kanuti Gildi Saal, 2026).

- Tanssi avaa säveltäjälle uuden ulottuvuuden ja materiaalin. Ensimmäistä kertaa tämä tapahtui minulle vuonna 2023 Phoenix-teoksen harjoituksissa, kun jätin musiikin soimaan sellaiseen tilaan, jossa ei tapahtunut mitään. Tanssija teki kuitenkin sellaisen liikahduksen, että musiikkikin muuttui, äänimateriaaliin koskematta! Säveltämisen näkökulmasta tämä on mullistavaa, yhtäkkiä onkin mahdollista päästä tekemisiin kuulumattomien sävelten kanssa, Tammiharju kuvailee.

Lampi 2 -teoksen työryhmään kuuluvat Tammiharjun lisäksi Anna Maria Häkkinen, Johan Högsten, Helmi Nöjd ja elieli (Elisabeth Raymond). Teos on jatkoa heidän välisellensä musiikin ja tanssin yhteistyölle ja elokuussa 2025 Pitted Dates -galleriassa esitetylle Leipäkivelle.

- Jos yleensä sävellän äänen muotoon, nyt olen säveltänyt suoraan liikkeen muotoon. Olen piirtänyt partituureja ja notaatioita, joita tanssijat voivat tulkita scoreina. Sen sijaan, että käyttäisin tässä sävellyksessä lähtökohtana koreografin ja tanssijan luomaa liikemateriaalia, olen istunut lammella. Olen uponnut sen pienikokoiseen kaikkeuteen ja säveltänyt ääntä, jota kuuntelemme ja tarkastelemme harjoituksissa Anna Maria Häkkisen ja Johan Högstenin kanssa. Anna Maria ja Johan tanssivat omilla näkemyksillään häilyvän musiikin esiin, tekevät sen ajattelullaan ja liikeratojen soinnillaan olevaksi, Tammiharju kertoo.

Lampi 2 nähdään Zodiak Stagella yhteensä kahdeksan kertaa ajalla 22.10.–4.11.2026. Lue Eliel Tammiharjun koko haastattelu Zodiakin verkkosivujen Päiväkirjasta.

KANTAESITYS

Eliel Tammiharju: Lampi 2

Äänisuunnittelu, sävellys, konsepti: Eliel Tammiharju

Koreografia: työryhmä

Tanssijat: Anna Maria Häkkinen, Johan Högsten

Valosuunnittelu, skenografia: elieli (Elisabeth Raymond)

Viestintärunoilija: Helmi Nöjd

Tuotanto: Zodiak – Uuden tanssin keskus, Eliel Tammiharju

Yhteistyössä: rendezvous

Residenssi: Pitted Dates

Tukijat: Taiteen edistämiskeskus, Suomen Kulttuurirahasto

Ensi-ilta: to 22.10.2026 klo 19.00, Zodiak Stage, Kaapelitehdas (Kaapeliaukio 3), Helsinki

Muut esitykset: la 24.10. klo 15.00 | ti 27.10. klo 19.00 | ke 28.10. klo 19.00 | pe 30.10. klo 19.00 | la 31.10. klo 15.00 | ti 3.11. klo 19.00 | ke 4.11. klo 19.00

Jälkihehku-keskustelu la 24.10. esityksen jälkeen. Vieraana runoilija, dramaturgi Milka Luhtaniemi.

Taiteilijatapaaminen la 31.10. esityksen jälkeen.

https://www.keliel.com

Liput: 32 / 29 / 16 eur



Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, 044 971 6344

Lehdistökuvat: www.zodiak.fi/medialle