Yrittäjät: Uuteen YEL-malliin jää merkittäviä ongelmia

Hallitus antoi tänään torstaina eduskunnalle esityksen yrittäjän eläkejärjestelmän (YEL) uudistamiseksi.

Suomen Yrittäjät on pitänyt hallituksen aiempaa päätöstä valinnanvapauden lisäämisestä tervetulleena linjauksena. Yrittäjät on myös nähnyt uudistuksen vaikeassa tilanteessa syntyneenä kompromissina. Esityksen mukainen malli on kuitenkin ehdoiltaan edelleen kovin jäykkä.

– Esitykselle asetetut tavoitteet ovat hyvät. Esitys ei kuitenkaan tosiasiallisesti riittävästi lisää yrittäjän päätösvaltaa oman turvansa tasosta, Rytkönen‑Sandberg sanoo.

– On positiivista, että ansiotulojen vakuuttamisen osalta jatkovalmistelussa on pyritty löytämään ratkaisu, jossa vakuuttaminen perustuisi mahdollisimman reaaliaikaiseen, käytettävissä olevaan tietoon,” Rytkönen-Sandberg jatkaa.

– Toiminimiyrittäjien osalta ansiotulojen vakuuttaminen on haastavaa. He eivät voi maksaa itselleen palkkaa ja tulotietoja ei tulorekisterissä ole, eikä sellaista tietoa, joka sinne voitaisiin reaaliaikaisesti tuottaa, ole olemassa”, Rytkönen-Sandberg jatkaa.

Esityksen mukaan yrittäjän ansiotulon mukainen työtuloperuste voitaisiin vaihtaa yrittäjän hakemuksesta kokonaisarvion mukaiseen työtuloperusteeseen, eli niin sanottuun työtulomalliin, jos yrittäjän työpanokseen vaikuttavat seikat olennaisesti muuttuvat.

– Jos yrittäjä on valinnut vakuuttamisen perusteeksi ansiotulot, on keskeistä, että yrittäjällä on mahdollisuus hakea työtuloonsa muutosta, jos ansiot olennaisesti muuttuvat. Muutoksen perusteena tulee tällöin olla nimenomaisesti tulojen muutos. Tämä ei esityksessä valitettavasti toteudu. Kokonaisuutena muutosten hakemisen tulisi olla nyt esityksessä esitettyä joustavampaa, Rytkönen-Sandberg toteaa.

Uudistus tulee väistämättä myös osaltaan vaikeuttamaan kaikista pienempituloisten yrittäjien tilannetta, kun heidän työtulonsa vahvistetaan vähintään vakuuttamisvelvollisuuden alarajalle. Esityksen mukaan näin on myös silloin, vaikka yrittäjä olisi valinnut vakuuttamisen perusteeksi ansiotulot ja nämä olisivat pienemmät kuin vakuuttamisvelvollisuuden alaraja.

Eläkeyhtiön avattava työtulon perusteita – uudistuksella puututtava laskuriin

Työtuloperusteen valitsemiseksi eläkelaitoksen on annettava yrittäjälle tieto työtulon kokonaisarviosta perusteluineen ja varattava yrittäjälle mahdollisuus antaa eläkelaitokselle lisätietoja kokonaisarvioon vaikuttavista seikoista.

– Tämä ei riitä. Esitystä tulee kuitenkin vielä eduskunnassa täsmentää niin, että eläkeyhtiön on työtuloa vahvistaessaan kerrottava selkeästi, mihin työtuloa koskeva kokonaisarvio perustuu ja yrittäjällä on oltava todellinen mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen antamallaan lisätiedolla. Laissa tulisi myös selkeämmin kuvata, miten työpanoksen arvo käytännössä arvioidaan. On keskeistä, että uudistuksella puututaan kohtuuttomaksi koetun työtulolaskurin käyttöön.”, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsten sanoo.

Esityksen mukainen malli on varsin monimutkainen ja siksi esityksen vaikutusarviointeihin on syytä suhtautua suurella varauksella.

– Kukaan ei tiedä, miten yrittäjät ryhtyvät muutoksen myötä käyttäytymään. Siksi esityksen vaikutusarvioille ei tule antaa kovinkaan suurta merkitystä. Yrittäjien omilla valinnoilla tulee olemaan suuri merkitys heidän eläke- ja sosiaaliturvan lisäksi sekä eläke- ja koko sosiaalivakuutusjärjestelmän rahavirtoihin sekä että valtion tuloihin ja menoihin. Ja ämä vaikutus voi kääntyä kolmen vuoden sykleissä”, Hellsten korostaa.

Hallitus on linjannut aiemmin myös YEL-järjestelmän rahastoinnin ja YEL-järjestelmän hallinnollisten kustannusten alentamiseen tähtäävien toimenpiteiden selvittämisestä.

– On erittäin tärkeää, että linjattuja toimenpiteitä edistetään pikaisesti vielä kuluvan vaalikauden aikana”, Hellsten sanoo.

Lisätiedot: Lisätiedot: Atte Rytkönen-Sandberg, johtaja, 040 359 1986, atte.rytkonen-sandberg@yrittajat.fi ja Harri Hellsten, työmarkkina-asioiden päällikkö, 050 502 0111, harri.hellsten@yrittajat.fi