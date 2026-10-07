KHO:n ennakkopäätös, joka koskee henkilökohtaisen tulon verotusta
12.10.2026 09:07:50 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
A oli ottanut säästöhenkivakuutuksen, jonka päävakuutettuna ja ainoana vakuutettuna oli hänen lapsensa. Säästöhenkivakuutuksen vakuutussäästö oli muodostunut A:n maksamista vakuutusmaksuista ja tuotosta. A:n tarkoituksena oli tehdä osittainen tai kokonainen takaisinosto säästöhenkivakuutuksesta.
Tuloverolain 34 §:n 3 momentin 2 kohdan sanamuodon perusteella A:n tehdessä takaisinoston hänen veronalaista pääomatuloansa olisi myös hänen vakuutukseen sijoittamansa pääoma. A:n tehdessä takaisinoston säästöhenkivakuutuksesta vakuutussuorituksen katsottiin kuitenkin jäävän tuloverolain 29 §:n 1 momentin tulokäsitteen ulkopuolelle siltä osin, kuin A:lle ei kerry uutta tuloa, vaan hänelle palautuu se rahamäärä, jonka hän oli säästöhenkivakuutuksesta vakuutusmaksuina aiemmin maksanut.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
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Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationssakunnigkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
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