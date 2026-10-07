Tuomioistuinvirasto

Tuomioistuimet avaavat ovensa perjantaina 23.10. ja maanantaina 26.10.

8.10.2026 13:11:42 EEST | Tuomioistuinvirasto | Tiedote

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Useat tuomioistuimet avaavat ovensa yleisölle ja opiskelijoille perjantaina 23.10.2026 ja maanantaina 26.10.2026. Sunnuntaille tänä vuonna sattuva 25.10. tunnetaan Euroopassa otsikolla: European Day of Justice. Suomessa päivää juhlistetaan avaamalla ovet tuomioistuinlaitoksen rakennuksiin ja toimintaan. Valtakunnallinen tapahtuman järjestetään nyt jo kolmatta kertaa.

Kuopion oikeustalo.
Tuomioistuinvirasto

Tänä vuonna tapahtumassa on mukana yhteensä kahdeksan tuomioistuinta eri puolilta Suomea. Alla tarkemmat ohjelmat paikkakunnittain.

Jyväskylä

Avointen ovien päivä Keski-Suomen käräjäoikeudessa (Vapaudenkatu 54, Jyväskylä) perjantaina 23.10.2026 klo 9–14.

Ohjelma:

Klo 9–10 laamannin tervetulopuhe ja käräjäoikeuden osastojen esittelyä salissa 6

  • Syyttäjälaitoksen edustaja läsnä
  • Käräjäoikeudesta joka osastolta edustajat
  • Tuomioistuinharjoittelua suorittava ja vastuutuomari läsnä
  • Haastemiesten edustaja läsnä

Klo 10.00 alkaen riitanäytösoikeudenkäynti sali 6

Klo 11.00 alkaen rikosnäytösoikeudenkäynti sali 6

Klo 12.00 alkaen riitanäytösoikeudenkäynti sali 6

Klo 13.00 alkaen rikosnäytösoikeudenkäynti sali 6

Tilaisuus päättyy klo 14.

Käräjäoikeuteen saavuttaessa on turvatarkastus. Opiskelijoille rajattu määrä haalarimerkkejä jaettavana.

Kuopio

Avointen ovien päivä perjantaina 23.10.2026 klo 9.30–12.

Itä-Suomen hovioikeus ja Itä-Suomen hallinto-oikeus, Oikeustalo, Minna Canthin katu 64, käynti Puistokadun puolelta.

Klo 9.30 Hovioikeuden ja hallinto-oikeuden ovet avautuvat, ohjelma alkaa.

Saavuttaessa on turvatarkastus. Kahvitarjoilu klo 9.30–12.00. Puuhapiste lapsille.

Ohjelma:

Klo 9.45 Tietoiskut hovioikeuden ja hallinto-oikeuden toiminnasta

Klo 10.00 Tutustuminen hovioikeuden perinnehuoneeseen

Klo 10.15 Todistelutallenneuudistus

Klo 10.30 Tutustuminen hovioikeuden perinnehuoneeseen

Klo 10.45 Tietoiskut hovioikeuden ja hallinto-oikeuden toiminnasta

Klo 11.00 Tutustuminen hovioikeuden perinnehuoneeseen

Klo 11.15 Todistelutallenneuudistus

Klo 11.30 Tutustuminen hovioikeuden perinnehuoneeseen

Klo 11.45 Tietoiskut hovioikeuden ja hallinto-oikeuden toiminnasta

Klo 9.30–12 Tutustuminen istuntosaleihin vapaasti, kun muuta ohjelmaa ei ole.

Tuomioistuinlaitoksen esittelyvideot.

Tilaisuus päättyy klo 12.

Avointen ovien päivä jatkuu perjantaina 23.10.2026 klo 12–15.30.

Pohjois-Savon käräjäoikeus, Oikeustalo Palokärki, Tulliportinkatu 35.

Klo 12.00 Käräjäoikeuden ovet avautuvat, ohjelma alkaa.

 Saavuttaessa on turvatarkastus. Kahvitarjoilu klo 12.00–15.30.

Ohjelma:

Klo 12.30 Oikeudenkäyntinäytös

Klo 12.30 Tuomioistuinsovittelut / sovittelu

Klo 14.00 Oikeudenkäyntinäytös

Klo 14.00 Tuomioistuinsovittelut / sovittelu

Klo 15.30 Ohjelma päättyy

Lisätietoa avoimien ovien päivään tulijoille

Saapumisohjeet / pysäköinti

Molemmat oikeustalot ovat julkisilla kulkuvälineillä hyvin saavutettavissa. Pyydämme huomioimaan, että tilojen läheisyydessä on pysäköintimahdollisuuksia rajoitetusti. Lähettyvillä on maksullisia pysäköintipaikkoja ja pysäköintitaloja, esimerkiksi Toriparkki.

Minna Canthin kadun Oikeustalon sisäpihalla on yksi inva-pysäköintipaikka ja yksi pysäköintipaikka lyhytaikaiseen pysäköintiin (30 min.). Muut sisäpihalla olevat maksulliset pysäköintipaikat ovat varattuja erillisillä pysäköintiluvilla.

Oikeustalo Palokärjen pääoven oikealla puolella on kaksi inva-pysäköintipaikkaa. Muita pysäköintipaikkoja ei ole.

Esteettömyys

Oikeustalon ja Palokärjen tiloihin on esteetön pääsy. Tarvittaessa voi olla yhteydessä yllä mainittuihin tuomioistuinten yhteyshenkilöihin.

Oulu

Oulun oikeustalossa (Torikatu 34, Oulu) järjestetään kaikille avoimet ovet 23.10. klo 12–15. Tilaisuudessa pääsee tutustumaan Oulun oikeustaloon sekä Oulun käräjäoikeuden ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden toimintaan.

Kaikille tilaisuuteen saapuville tehdään turvatarkastus. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Ohjelma:

12.00                 Tuomioistuinsovittelu – mitä se on?

12.30                 Hallinto-oikeuden toiminnan esittelyä

13.00                 Rikosasian näytösoikeudenkäynti

13.45                 Riita-asioiden prosessien esittely

14.30                 Haastemiestyö

15.00                 Rikosasian näytösoikeudenkäynti

Esittelyt ja näytökset kestävät noin 30 minuuttia. Paikalla on käräjäoikeuden ja hallinto-oikeuden henkilökuntaa sekä Rikosuhripäivystyksen edustajia.

Vantaa

Avoimet ovet Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa perjantaina 23.10.2026 klo 12–16, osoitteessa Kielotie 21, Vantaa.

Tervetuloa tutustumaan käräjäoikeuden toimintaan!

Ohjelma:

Sali 2                 Haastemiestoiminnan esittely

                           Haastemiesten edustajat paikalla.

Sali 3                 Summaariset riita- ja hakemusasiat

                           Käräjäsihteereiden edustajat paikalla.

Sali 12               Rikos- ja riita-asiat

                           Käräjäsihteereiden edustajat paikalla

Sali 15               Tuomarin työ ja harjoittelumahdollisuudet

                           Käräjätuomari sekä tuomioistuin- ja korkeakouluharjoittelijoiden edustajat paikalla.

Sali 12               Rikosoikeudenkäyntinäytös klo 13 ja Klo 15.15 

Sali 7                 Tuomioistuinsovittelu – mitä se on? Klo 14–15

Jaossa rajallinen määrä haalarimerkkejä.

Käräjäoikeuteen saavuttaessa suoritetaan turvatarkastus.

Vaasa

Vaasan hovioikeus (Hovioikeudenpuistikko 0, Vaasa) järjestää juhlavuoden toiset avoimet ovet 26.10.2026 kello 14–18, jolloin yleisö pääsee tutustumaan historialliseen hovioikeudentaloon opastetuilla kierroksilla. Opastuksen jälkeen hovioikeuden pääkäsittelysaleissa kerrotaan hovioikeuden toiminnasta ja pääkäsittelyistä sekä vastataan yleisön kysymyksiin. Ilmoittautumislinkki julkaistaan myöhemmin Vaasa-Mustasaari oppaiden kotisivuilla ja siitä tiedotetaan mm. oppaiden sosiaalisessa mediassa.

Hovioikeuteen saavuttaessa on turvatarkastus. Huomioon pyydetään ottamaan myös, että hovioikeudentalo ei ole täysin esteetön. Esteettömästi pääsee osallistumaan pääkäsittelysalin esityksiin. Tarkempaa tietoa esteettömyydestä hovioikeuden kotisivuilla sekä ilmoittautumisen yhteydessä. 

Avainsanat

tuomioistuimetoikeudenkäyntituomioistunvirasto

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja kaikista tapahtumista antaa Tuomioistuinviraston viestintä, tuomioistuinvirasto.viestinta(at)oikeus.fi

Kuvat

Kuopion oikeustalo.
Tuomioistuinvirasto
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Tuomioistuinvirasto

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la. Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

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