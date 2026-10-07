Tuomioistuimet avaavat ovensa perjantaina 23.10. ja maanantaina 26.10.

Useat tuomioistuimet avaavat ovensa yleisölle ja opiskelijoille perjantaina 23.10.2026 ja maanantaina 26.10.2026. Sunnuntaille tänä vuonna sattuva 25.10. tunnetaan Euroopassa otsikolla: European Day of Justice. Suomessa päivää juhlistetaan avaamalla ovet tuomioistuinlaitoksen rakennuksiin ja toimintaan. Valtakunnallinen tapahtuman järjestetään nyt jo kolmatta kertaa.