Vuokralla asuminen yleistyy ja samaan aikaan vuokralla asutaan entistä ahtaammin
9.10.2026 08:02:42 EEST | Tilastokeskus | Tiedote
Vuokralla asuvia asuntokuntia oli viime vuoden lopussa 1,04 miljoonaa eli 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Ahtaasti asuvien asuntokuntien määrä kasvoi 6 500:lla.
Vuokralla asuvista henkilöistä noin viidennes asui ahtaasti vuoden 2025 lopussa. Ahtaasti asuvia vuokralaisia oli lähes 352 000 henkilöä, kun vielä kolme vuotta aiemmin heitä oli kuudennes vähemmän. Vuokralla asuvista asuntokunnista ahtaasti asui viime vuonna 9 %.
Yli puolet kaikista vuokralla asuvista asuntokunnista asui kymmenessä suurimmassa kaupungissa.
”Myös ahtaasti asuvat vuokralaiset asuvat tyypillisesti suurissa kaupungeissa. Lähes puolet heistä asui viime vuonna Uudellamaalla”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Arja Tiihonen sanoo.
Ahtaasti asuvalla tarkoitetaan asuntokuntia, joissa jokaisella asukkaalla ei ole omaa huonetta käytössään. Keittiötä ei lasketa mukaan huonelukuun.
Vuokra-asunnoissa asuntokunnat aiempaa suurempia
Vuokra-asunnossa asuvista 65 % asui yksin vuonna 2025. Yksinasuvien vuokralaisten osuus väheni hiukan ja vähintään kahden henkilön asuntokuntien osuus kasvoi edellisestä vuodesta.
”Vuokralla asuvien kolmen henkilön asuntokuntien määrä kasvoi yli 5 prosenttia, ja neljän tai useamman henkilön asuntokuntien määrä lähes 5 prosenttia ”, Tiihonen kertoo.
Vuokralla asuvista asuntokunnista valtaosa on sellaisia, joissa vanhin henkilö on vähintään 30-vuotias. Näiden asuntokuntien osuus kasvoi viime vuonna, kun taas alle 30-vuotiaiden osuus väheni.
Alle 30-vuotiaiden asuntokunnista 81 % asui vuokralla. 60 vuotta täyttäneiden asuntokunnista vuokralla asuvia oli runsas viidennes.
Vaikka kymmenessä vuodessa vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien määrä on kasvanut 200 000:lla, omistusasuminen on yhä yleisin asumismuoto. Omistusasunnossa asui vuoden 2025 lopussa kaikkiaan 1,7 miljoonaa asuntokuntaa. Asumisoikeusasunnoissa asuvia asuntokuntia oli noin 54 000.
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Yhteyshenkilöt
Arja TiihonenYliaktuaariPuh:029 551 3272arja.tiihonen@stat.fi
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