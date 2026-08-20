Elon Pettersson: YEL-uudistus etenee – seuraava askel on avata yrittäjien eläkevakuuttaminen kilpailulle

Hallituksen YEL-uudistus etenee parhaillaan eduskuntaan. Nyt valmisteltu uudistus vie yrittäjien eläkejärjestelmää eteenpäin ja lisää yrittäjien mahdollisuuksia valita, miten heidän eläkemaksunsa määräytyvät.

Järjestelmä ei suinkaan ole tämän uudistuskierroksen jälkeen valmis, vaan moni iso kysymys – ehkä suurimpana rahastoinnin aloittaminen, jää edelleen seuraavien hallitusten tehtäväksi.

YEL-keskustelu takuulla jatkuu ja onkin tervetullutta, että näin merkittävän järjestelmän kohdalla esitetään erilaisia avauksia. Yrittäjäkentän monimuotoisuus ja hyvin heikko julkisen talouden tilanne lisäävät YEL-järjestelmän uudistamisen vaikeuskerrointa. Tämä ei suinkaan tarkoita, ettei muutoksia kannattaisi ajatella ääneen, kirjoittaa Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson blogissaan.

Itse ajattelen, että yrittäjien pitäisi päästä hyötymään työeläkejärjestelmän kahdesta elementistä, jotka ovat tähän asti jääneet heiltä puuttumaan: hintakilpailusta ja työkykypalveluista.

Asiakas hyötyisi kilpailusta

Tällä hetkellä yrittäjän YEL-maksu on käytännössä sama riippumatta siitä, missä työeläkeyhtiössä vakuutus on. Yhtiöiden tehokkuus ei näy yrittäjän maksussa.

Työntekijöiden eläkevakuuttamisessa näin ei enää ole, vaan TyEL-järjestelmään on päinvastoin lisätty hintakilpailua. Tämän myötä työeläkeyhtiöt ovat joutuneet arvioimaan omaa kustannustehokkuuttaan aiempaa tarkemmin, koska se näkyy myös asiakkaan maksamassa hinnassa.

Kun asiakkaat näkevät paremmin mistä maksavat ja kuinka tehokkaasti eri yhtiöt toimivat, kilpailu pakottaa myös eläkeyhtiöt kehittämään toimintaansa. Tämä on ollut TyEL-järjestelmässä hyvä asia, eikä ole mitään syytä, miksi sama logiikka ei voisi toimia myös yrittäjien eläkevakuuttamisessa.

Yrittäjä jää liian usein yksin

Yrittäjät hakevat työkyvyttömyyseläkettä keskimäärin myöhemmin kuin työntekijät. Tämä kertoo siitä, kuinka moni yrittäjä sinnittelee ongelmien ja vaikeuksien kanssa yksin ennen kuin lähtee hakemaan apua. Meidän käytännön kokemuksemme osoittaa, että moni työkyvyttömyyseläkettä hakeva yrittäjä on jo varsin huonossa kunnossa.

Seuraavissa YEL-järjestelmän kehittämisvaiheissa pitää kysyä, miten pidennetään yrittäjien työuria ja ylipäätään varmistetaan, että suomalaiset yrittäjät jaksavat ja voivat työssään hyvin. Tämä on olennainen asia niin inhimillisestä näkökulmasta kuin myös taloudellisesti tarkasteltuna.

Pitkän aikavälin tavoitteena yksi järjestelmä

Entä miltä näyttää seuraavan sukupolven YEL, eli minkälaisia muutoksia yrittäjien eläkevakuuttamiseen voisi odottaa pitkällä aikajänteellä? Minusta Suomessa pitää tähdätä malliin, jossa kaikki työ vakuutetaan yhden järjestelmän alla, eli TyEL ja YEL-järjestelmät saataisiin yhteen.

Tämä on iso tavoite, joka vaatii onnistuakseen monta järjestelmätason muutosta. Tärkeimpänä on YEL:n rahastointi, joka täytyy saada käyntiin ennen kuin järjestelmien yhdistämisestä kannattaa edes ryhtyä keskustelemaan. Työtä YEL-järjestelmän parissa riittää siis myös tuleville päättäjille.

Tarkemmat ajatukset löytyvät Petterssonin blogitekstistä: https://www.elo.fi/fi-fi/elomedia/yel-uudistus-etenee