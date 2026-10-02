Pimeys lisää mopojen ja mönkijöiden turvallisuusriskejä – “Mopoilla kertyy usein yllättävän paljon ajokilometrejä, mikä näkyy erityisesti renkaiden kulumisena”

Syksyllä tuhannet nuoret liikkuvat jälleen mopoilla ja mönkijöillä kouluun, harrastuksiin ja kavereiden luokse. Pimeät illat, sateet ja heikentyvä näkyvyys lisäävät riskejä, jolloin ajoneuvon kunnolla on entistä suurempi merkitys turvallisuudelle.

”Valojen toiminta ja suuntaus, renkaiden kunto ja ilmanpaineet sekä jarrujen toimivuus ovat ensimmäiset asiat, jotka pitäisi käydä läpi ennen syksyn ajoja”, sanoo Keskuskauppakamarin hyväksytty tavarantarkastaja Mikko Summa.

Tavarantarkastajan havaintojen mukaan mopoissa yleisimmin kuluvia osia ovat renkaat. Mönkijöissä puolestaan korostuvat nivelten kulumat. Myös jarruja joudutaan vaihtamaan säännöllisesti.

”Mopoilla kertyy usein yllättävän paljon ajokilometrejä, mikä näkyy erityisesti renkaiden kulumisena. Mönkijöissä taas nivelten kunto on yksi yleisimmistä tarkastuksissa esiin nousevista asioista”, Summa kertoo.

Valojen, renkaiden ja jarrujen lisäksi myös ajoneuvon yleiskunto vaikuttaa turvallisuuteen.

"Myös akun kunto, kiinnitysten pitävyys ja rekisterikilven näkyvyys kannattaa tarkistaa. Turvallisuus ei synny yhdestä yksittäisestä osasta, vaan siitä, että koko ajoneuvo toimii niin kuin pitää ja näkyy myös pimeällä", sanoo Summa

Pelkkä ajoneuvon kunto ei kuitenkaan riitä, vaan huomiota kannattaa kiinnittää myös kuljettajan varusteisiin.

"Jos kypärä on saanut kovan iskun tai siinä näkyy vaurioita, sen suojauskyky voi olla heikentynyt. Lisäksi säänmukaiset ajoasut parantavat sekä turvallisuutta että ajomukavuutta silloin, kun syksy näyttää märimmän puolensa", Summa muistuttaa.

Käytettyä mopoa tai mönkijää ostettaessa tarkkuus kannattaa

Keskuskauppakamarin pääsihteerin Raisa Harjun mukaan ostajan kannattaa kiinnittää huomiota sekä ajoneuvon tekniseen kuntoon että sen tunnistetietoihin.

”Käytetty ajoneuvo voi näyttää ulospäin siistiltä, vaikka teknisessä kunnossa olisi puutteita. Siksi kunto kannattaa tarkistaa huolellisesti ennen kaupantekoa”, sanoo Harju.

Harjun mukaan ostajan kannattaa varmistaa erityisesti, että ajoneuvon valmistenumero, valmistajan kilpi ja rekisteritiedot vastaavat toisiaan.

”Ajoneuvon tunnistetietojen tarkistaminen on yksi tärkeimmistä asioista käytettyä mopoa tai mönkijää ostettaessa. Mahdolliset epäselvyydet kannattaa selvittää ennen kauppojen tekemistä”, Harju korostaa.

Tarvittaessa apua voi pyytää hyväksytyltä tavarantarkastajalta etenkin kalliimmissa hankinnoissa.

”Puolueeton kunto- tai identiteettitarkastus voi tuoda varmuutta sekä ostajalle että myyjälle. Samalla voidaan ehkäistä myöhempiä riitatilanteita ja välttää ikäviä yllätyksiä kauppojen jälkeen", Harju toteaa.

Keskuskauppakamarin hyväksymät tavarantarkastajat (HTT) ovat puolueettomia ja ammattitaitoisia asiantuntijoita, jotka suorittavat palveluiden ja tavaroiden teknisiä tarkastuksia eri asiantuntemusalueilla.