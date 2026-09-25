Messukeskuksessa juhlittiin suomalaisia maailmanluokan tekoälyratkaisuja – Opetushallitus ja Aiforia nappasivat Vuoden digiteko -palkinnot

Vuoden digiteko 2026 -kilpailun julkishallinnon sarjan voittanut Opetushallituksen KOSKI-palvelu kokoaa opiskeluoikeuksia ja opintosuorituksia koskevan tiedon yhteen. Palvelussa on jo 4,8 miljoonaa oppijaa, ja se sisältää yli 300 kunnan oppijoiden opintotiedot. Seuraavaksi mukaan liittyy Ahvenanmaa. Palvelun tietomalli on herättänyt kiinnostusta myös YK:n järjestöissä.

Myös Atea Focus -tapahtuman yleisö äänesti KOSKI-palvelun suosikikseen.

”Kansalaiselle KOSKI näkyy esimerkiksi opiskeluoikeutta todentaessa tai etuutta hakiessa. HSL:n opiskelijahintainen matkalippu on yksi konkreettinen esimerkki: opiskelija voi antaa suostumuksensa siihen, että tieto tarkistetaan digitaalisesti KOSKI-palvelusta. En voi edes kuvitella, kuinka paljon KOSKI on säästänyt suomalaisilta aikaa ja vaivaa”, Opetushallituksen Tietovirrat-yksikön johtava asiantuntija Juho Mikkonen sanoo.

Yritysten sarjan voittaja Aiforia on valjastanut tekoälyn patologien avuksi syöpädiagnostiikkaan. Aiforia® Create -työkalu nopeuttaa ja tarkentaa kudosnäytteiden analysointia ja auttaa kohdentamaan potilaiden hoitoa paremmin.

”Iso trendi on, että syöpätaudit yleistyvät ja patologien määrä vähenee. Laboratorioissa ympäri maailman onkin valtava työn tehostamisen tarve, ja tähän työkalumme vastaa. Globaalisti olemme vasta alussa, mutta on vain ajan kysymys, milloin ratkaisumme käyttö laajenee maailmalla. Mikä olisi sen merkityksellisempää, jos voimme teknologian avulla helpottaa syöpäpotilaiden matkaa ja nopeuttaa heidän hoitoaan”, Aiforian operatiivinen johtaja Kaisa Helminen sanoo.

Vuoden digiteko 2026 -kilpailun voittajat julkistettiin Atea Focus -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa tänään torstaina 8. lokakuuta. Yleisöäänestyksessä voitosta kisanneet kuusi finalistia valitsi tuomaristo, johon kuuluivat Tampereen yliopiston ohjelmistotekniikan professori Pekka Abrahamsson, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen digipalveluiden päällikkö Rami Autio, IT-asiantuntija ja tietokirjailija Petteri Järvinen, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, Stora Enson CIO Hannele Palje-Rossi, Dell Technologies Suomen toimitusjohtaja Riikka Salminen sekä Atea Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen.

”Vuoden digiteko -kilpailu tarjoaa vuodesta toiseen läpileikkauksen siihen, missä suomalaisessa digitaalisten palvelujen kehitystyössä mennään. Tämän vuoden voittajat, kuten kaikki kilpailun ehdokkaat, kertoivat vahvaa tarinaa digitalisaation uusimmasta vaiheesta. Tekoälyn käyttö on nyt siirtynyt kokeiluista osaksi ihmisten arkea ja yhteiskunnan keskeisiä toimintoja”, Atea Finlandin markkinointi- ja viestintäjohtaja Hanna Vesenterä sanoo.

”Tekoälyyn liittyvistä riskeistä käytävä keskustelu on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on nostaa esiin tekoälyn hyödyntämiseen liittyvät positiiviset vaikutukset. Kuten kilpailumme osallistujat todistavat, vastuullisesti ja suunnitelmallisesti käytettynä tekoälyssä on valtava potentiaali ratkoa yhteiskuntamme erilaisia haasteita ja parantaa ihmisten arkea.”

Finaalissa voitosta kisasivat myös

Julkinen sektori

Fingrid on rakentanut yli 300 IT-järjestelmän digitaalisen kokonaisuuden, joka auttaa varmistamaan Suomen sähköjärjestelmän toimintakyvyn energiamurroksen, kasvavan sähkönkulutuksen ja kyberuhkien keskellä.

Konneveden kunnan ja Sofigaten Enemmän Vähemmällä -hankkeessa pienet kunnat rakentavat yhdessä digitaalisia palveluita. Ensimmäisessä käyttökohteessa yksityistieavustusten hallinnollinen työ väheni noin 85 prosenttia.

Yritysten sarja

Finnlines Gateway digitalisoi satamalogistiikkaa ja mahdollistaa trailerien tuomisen ja noutamisen Vuosaaren satamasta ympäri vuorokauden. Reaaliaikainen tieto tehostaa kuljetuksia ja voi samalla vähentää päästöjä.

Forsanten IRMA automatisoi kliinisten hoitosuositusten toteuttamista ja auttaa terveydenhuollon ammattilaisia päätöksenteossa. Tavoitteena on vapauttaa ammattilaisten aikaa vaativiin tilanteisiin ja parantaa hoidon yhdenvertaisuutta.