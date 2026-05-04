PowerPark / Lillbacka Powerco Oy

PowerPark avaa huvipuiston syyslomaviikolla ensimmäistä kertaa, mukana uusi valotapahtuma

9.10.2026 07:30:00 EEST | PowerPark / Lillbacka Powerco Oy | Tiedote

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Koko Perheen Syysloma -tapahtuma järjestetään PowerParkissa ensi viikolla 16.–17.10., ja luvassa on huvilaitteiden lisäksi uusi valotapahtumakokonaisuus PowerPark by Light.

PowerPark avaa huvipuiston syyslomalaisille historiansa ensimmäistä kertaa.
PowerPark avaa huvipuiston syyslomalaisille historiansa ensimmäistä kertaa. PowerPark

Koululaisten syyslomaviikolle on tarjolla tänä vuonna uudenlaista ohjelmaa, kun PowerPark avaa huvipuistonsa ensimmäistä kertaa laajasti myös lokakuussa.

PowerPark on aiempina vuosina päättänyt kautensa syyskuun puolessa välissä. Tänä vuonna kautta päätettiin kuitenkin jatkaa syyslomaviikolle asti ennätyksellisen kesäkauden jälkeen.

– Kesä oli meille erittäin onnistunut, ja sen myötä syntyi ajatus kokeilla jotakin täysin uutta syyslomalle. Haluamme tarjota lapsiperheille tekemistä aikaan, jolloin kouluista ollaan lomalla, mutta vaihtoehtoja alueella on perinteisesti ollut vähemmän kuin kesäkaudella, sanoo liiketoimintajohtaja Antti Saarikoski.

Järjestäjän mukaan kyseessä on poikkeuksellinen avaus erityisesti näillä leveyspiireillä. Tänä vuonna lokakuun sääolosuhteet näyttävät siltä, että valtaosa huvipuistolaitteista voidaan pitää käytössä vielä syyslomalla.

– On melko harvinaista, että näin pohjoisessa sijaitseva huvipuisto voidaan avata näin laajasti vielä lokakuussa. Tällä hetkellä näyttää hyvältä sen suhteen, että suurin osa laitteista saadaan käyttöön lähes kesäkauden laajuudessa, Saarikoski kertoo.

Tapahtuman merkittävin uutuus on ensimmäistä kertaa toteutettava PowerPark by Light. Kokonaisuuteen kuuluu valaistu huvipuisto sekä Valojen Satumaa -niminen läpikuljettava valopolku, jonka varrella on erilaisia valo-, UV- ja taide-elementtejä.

Järjestäjän tavoitteena on kehittää valotapahtumasta tulevina vuosina syysloman vetonaula.

– Tämä on ensimmäinen askel kohti laajempaa valotapahtumaa. Haluamme kasvattaa kokonaisuutta vuosi vuodelta ja tulevaisuudessa tuoda mukaan myös paikallisia valotaiteilijoita sekä muita alan toimijoita. Tavoitteena on rakentaa syksyyn oma, tunnistettava tapahtumansa, Saarikoski sanoo.

Syyslomaviikon ohjelmaan kuuluu myös livemusiikkia. Perjantaina esiintyy tällä hetkellä listaykkösenä viihtyvä AHTI ja juuri uuden albumin julkaissut Aliisa Syrjä nousee lavalle lauantaina.

PowerParkin syyslomatapahtuma järjestetään ensi viikolla Kauhavalla. Tapahtuma on ensimmäinen laatuaan huvipuiston historiassa.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

PowerParkin puuvuoristorata Thunderbird valaistuna Huvikauden päättäjäisissä.
PowerParkin puuvuoristorata Thunderbird valaistuna Huvikauden päättäjäisissä.
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PowerParkin laitteita iltavalaistuksessa.
PowerParkin laitteita iltavalaistuksessa.
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Vuoristoradan siluetti ilta-auringossa.
Vuoristoradan siluetti ilta-auringossa.
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PowerPark avaa huvipuiston syyslomalaisille historiansa ensimmäistä kertaa.
PowerPark avaa huvipuiston syyslomalaisille historiansa ensimmäistä kertaa.
PowerPark
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