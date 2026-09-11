Naantalin Musiikkijuhlat: AJAN TOINEN NIMI ON MUUTOS

Musiikki, tanssi ja tarinat

Naantalin Musiikkijuhlat jatkaa syyskonserttiensa teemana musiikin ja tarinan yhdistämistä.

-Viime vuonna baritoni Waltteri Torikka ja kirjailija-ohjaaja Juha Hurme esittelivät oman elämänsä merkityksellisimpiä tarinoita ja musiikkia. Lauantaina 24.10. kuultava konsertti yhdistää musiikin, tarinat ja tanssin yhdeksi kiehtovaksi kokonaisuudeksi näyttelijä Eija Ahvon, sopraano Pia Freundin ja tanssija Ada Freundin johdattelemana, taustoittaa Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtaja Emma Anttila.

Konserttiin valitut teokset kuljettavat musiikillisen matkan Henry Purcellin ja Franz Schubertin klassikoista aina Astor Piazzollan tangotunnelmien kautta aikamme musiikkiin. Eija Ahvo esittää William Shakespearen sekä suomalaisten kirjailijoiden tarinallisia tekstejä, jotka nivoutuvat yhteen Paola Livorsin Song of Winter and War -teoksen kanssa. Eri tyylikausien teosten tulkintaa vahvistaa alkuperäissoittimet, joista kuullaan barokin aikana käytettyä viulua, viola d´amorea Anthony Marinin soittamana ja tango nuevon alkuperäissoitinta, bandoneonia. Konsertissa esiintyvä Henrik Sandås on maailman johtavia bandoneon -taiteilijoita.

Ajan toinen nimi on muutos

Paola Livorsi on italialais-suomalainen säveltäjä, joka on opiskellut sävellystä Kaija Saariahon ja Jean Baptiste Barriéren johdolla. Teoksessa Song of Winter and War hän tutkii muutosta sekä sodan vaikutusta ihmisten väliseen kommunikaatioon. Esityksessä kuullaankin eri kieliä mm. ukrainaa, persiaa, kurdia.

Lauantaina 24.10. klo 16 Naantalin kirkossa esiintyy myös nuori suomalainen tanssija, Ada Freund, joka on opiskellut tanssitaiteilijaksi ja koreografiksi Englannissa.

”Olen erityisen kiinnostunut siitä, miten taidetta voidaan käyttää yhteyden luomiseen – yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuurien välillä. Arvostan yhteistyötä ja monialaisia lähestymistapoja” kuvaa Freund työskentelynsä lähtökohtia sekä taidetta myönteisen muutoksen voimana.

Seela Sellan muistoa kunnioittaen

Konsertin tekstit on valinnut näyttelijä Seela Sella, joka työskenteli la 24.10. Naantalin kirkossa kuultavan kamariyhtyeen kanssa lähes kuolemaansa saakka.

-Teimme sopimuksen konsertista vuosi sitten ja sovimme Seela Sellan kanssa roolista konsertissa, jonka hän on itse rakentanut. Jouduimme suruksemme Seelasta luopumaan. Nyt kunniotamme hänen valtaisaa elämäntyötään ja poikkeuksellisen lämmintä karismaansa konsertilla, jossa hänen kädenjälkensä näkyy edelleen, tällä kertaa näyttelijä-kollega Eija Ahvon esittämänä, kertoo Emma Anttila.

Lux Gratiae -valotaidefestivaali

Ajan toinen nimi on muutos -konsertti on osa 22.-25.10. järjestettävää Lux Gratiae -valotaidefestivaalia. Konsertin jälkeen on mahdollista tutustua Naantalin Kirkkopuistoon rakentuviin valo- ja ääni-installatioihin, jotka koostuvat kotimaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden teoksista. Lisäksi valoteokset näkyvät vahvasti Puistotiellä, jonne rakentuu naantalilaisten nuorten toteuttama valotaidereitti.