Naantalin Musiikkijuhlat

Naantalin Musiikkijuhlat: AJAN TOINEN NIMI ON MUUTOS

9.10.2026 11:49:57 EEST | Naantalin Musiikkijuhlat | Tiedote

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Naantalin Musiikkijuhlat järjestää syyskonserttinsa Lux Gratiae -valotaidetapahtuman yhteydessä 24.10. klo 16 Naantalin kirkossa. "Ajan toinen nimi on muutos" -konsertti yhdistää musiikin, tanssin ja runouden. Teeman mukaisesti muutoksilta ei ole vältytty konserttia valmisteltaessakaan. 

Naantalin Musiikkijuhlien syyskonsertin teemana on muutos. La 24.10 klo 16 "Ajan toinen nimi on muutos" -konsertissa yhdistyy musiikki, tanssi ja tarinat kiehtovaksi kokonaisuudeksi. Esiintyjinä näyttelijä Eija Ahvo, tanssija Ada Freund, laulaja Pia Freund, bandoneon -taiteilija Henrik Sandås ja viulisti Anthony Marini.
Naantalin Musiikkijuhlien syyskonsertin teemana on muutos. La 24.10 klo 16 "Ajan toinen nimi on muutos" -konsertissa yhdistyy musiikki, tanssi ja tarinat kiehtovaksi kokonaisuudeksi. Esiintyjinä näyttelijä Eija Ahvo, tanssija Ada Freund, laulaja Pia Freund, bandoneon -taiteilija Henrik Sandås ja viulisti Anthony Marini. Ari Talusén

Musiikki, tanssi ja tarinat

Naantalin Musiikkijuhlat jatkaa syyskonserttiensa teemana musiikin ja tarinan yhdistämistä. 

-Viime vuonna baritoni Waltteri Torikka ja kirjailija-ohjaaja Juha Hurme esittelivät oman elämänsä merkityksellisimpiä tarinoita ja musiikkia. Lauantaina 24.10. kuultava konsertti yhdistää musiikin, tarinat ja tanssin yhdeksi kiehtovaksi kokonaisuudeksi näyttelijä Eija Ahvon, sopraano Pia Freundin ja tanssija Ada Freundin johdattelemana, taustoittaa Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtaja Emma Anttila.

Konserttiin valitut teokset kuljettavat musiikillisen matkan Henry Purcellin ja Franz Schubertin klassikoista aina Astor Piazzollan tangotunnelmien kautta aikamme musiikkiin. Eija Ahvo esittää William Shakespearen sekä suomalaisten kirjailijoiden tarinallisia tekstejä, jotka nivoutuvat yhteen Paola Livorsin Song of Winter and War -teoksen kanssa. Eri tyylikausien teosten tulkintaa vahvistaa alkuperäissoittimet, joista kuullaan barokin aikana käytettyä viulua, viola d´amorea Anthony Marinin soittamana ja tango nuevon alkuperäissoitinta, bandoneonia. Konsertissa esiintyvä Henrik Sandås on maailman johtavia bandoneon -taiteilijoita.

Ajan toinen nimi on muutos

Paola Livorsi on italialais-suomalainen säveltäjä, joka on opiskellut sävellystä Kaija Saariahon ja Jean Baptiste Barriéren johdolla. Teoksessa Song of Winter and War hän tutkii muutosta sekä sodan vaikutusta ihmisten väliseen kommunikaatioon. Esityksessä kuullaankin eri kieliä mm. ukrainaa, persiaa, kurdia. 

Lauantaina 24.10. klo 16 Naantalin kirkossa esiintyy myös nuori suomalainen tanssija, Ada Freund, joka on opiskellut tanssitaiteilijaksi ja koreografiksi Englannissa.

”Olen erityisen kiinnostunut siitä, miten taidetta voidaan käyttää yhteyden luomiseen  – yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuurien välillä. Arvostan yhteistyötä ja monialaisia lähestymistapoja” kuvaa Freund työskentelynsä lähtökohtia sekä taidetta myönteisen muutoksen voimana. 

Seela Sellan muistoa kunnioittaen

Konsertin tekstit on valinnut näyttelijä Seela Sella, joka työskenteli la 24.10. Naantalin kirkossa kuultavan kamariyhtyeen kanssa lähes kuolemaansa saakka.

-Teimme sopimuksen konsertista vuosi sitten ja sovimme Seela Sellan kanssa roolista konsertissa, jonka hän on itse rakentanut. Jouduimme suruksemme Seelasta luopumaan. Nyt kunniotamme hänen valtaisaa elämäntyötään ja poikkeuksellisen lämmintä karismaansa konsertilla, jossa hänen kädenjälkensä näkyy edelleen, tällä kertaa näyttelijä-kollega Eija Ahvon esittämänä, kertoo Emma Anttila.

Lux Gratiae -valotaidefestivaali 

Ajan toinen nimi on muutos -konsertti on osa 22.-25.10. järjestettävää Lux Gratiae -valotaidefestivaalia. Konsertin jälkeen on mahdollista tutustua Naantalin Kirkkopuistoon rakentuviin valo- ja ääni-installatioihin, jotka koostuvat kotimaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden teoksista. Lisäksi valoteokset näkyvät vahvasti Puistotiellä, jonne rakentuu naantalilaisten nuorten toteuttama valotaidereitti. 

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Yhteyshenkilöt

Lisätietoa konsertista:
24.10.2026 klo 16 Ajan toinen nimi on muutos
www.naantalinmusiikkijuhlat.fi

Lisätietoja 22.-25.10.2026 Lux Gratiae -valotaidetapahtuman ohjelmasta:
https://www.naantali.fi/fi/kulttuuri-ja-liikunta/muu-kulttuuritoiminta/kulttuuritapahtumia/lux-gratiae-tapahtuma-2026

47. Naantalin Musiikkijuhlat 10.-19.6.2027

Kuvat

Naantalin Musiikkijuhlien syyskonsertin teemana on muutos. La 24.10 klo 16 "Ajan toinen nimi on muutos" -konsertissa yhdistyy musiikki, tanssi ja tarinat kiehtovaksi kokonaisuudeksi. Esiintyjinä näyttelijä Eija Ahvo, tanssija Ada Freund, laulaja Pia Freund, bandoneon -taiteilija Henrik Sandås ja viulisti Anthony Marini.
Naantalin Musiikkijuhlien syyskonsertin teemana on muutos. La 24.10 klo 16 "Ajan toinen nimi on muutos" -konsertissa yhdistyy musiikki, tanssi ja tarinat kiehtovaksi kokonaisuudeksi. Esiintyjinä näyttelijä Eija Ahvo, tanssija Ada Freund, laulaja Pia Freund, bandoneon -taiteilija Henrik Sandås ja viulisti Anthony Marini.
Ari Talusén
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Seela Sella esiintyi Naantalin Musiikkijuhlien Puistokonsertissa 2022. Hän suunnitteli näyttelijän osuudet la 24.10. klo 16 Naantalin kirkossa esitettävään "Ajan toinen nimi on muutos" -konserttiin.
Seela Sella esiintyi Naantalin Musiikkijuhlien Puistokonsertissa 2022. Hän suunnitteli näyttelijän osuudet la 24.10. klo 16 Naantalin kirkossa esitettävään "Ajan toinen nimi on muutos" -konserttiin.
Jaska Poikonen
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24.10. klo 16 Naantalin kirkossa musiikin, tanssin ja tarinat yhdistävä konsertti nimeltä "Ajan toinen nimi on muutos" Esiintyjinä tanssija Ada Freund, sopraano Pia Freund, bandoneon -taiteilija Henrik Sandås, viulisti Anthony Marini ja näyttelijä Eija Ahvo. Näyttelijän runo -ja tekstiosuudet konserttiin on suunnitellut Seela Sella, jonka muistoa konsertissa kunnioitetaan.
24.10. klo 16 Naantalin kirkossa musiikin, tanssin ja tarinat yhdistävä konsertti nimeltä "Ajan toinen nimi on muutos" Esiintyjinä tanssija Ada Freund, sopraano Pia Freund, bandoneon -taiteilija Henrik Sandås, viulisti Anthony Marini ja näyttelijä Eija Ahvo. Näyttelijän runo -ja tekstiosuudet konserttiin on suunnitellut Seela Sella, jonka muistoa konsertissa kunnioitetaan.
Lataa
24.10.2026 klo 16 Naantalin kirkossa esiintyy maailman johtaviin bandoneon -taiteilijoidin lukeutuva Henrik Sandås.
24.10.2026 klo 16 Naantalin kirkossa esiintyy maailman johtaviin bandoneon -taiteilijoidin lukeutuva Henrik Sandås.
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Näyttelijä Seela Sella esiintyi Naantalin Musiikkijuhlien Kultarannan Puistokonsertissa kesällä 2022. Seela ehti suunnitella 24.10. klo 16 Naantalin kirkossa kuultavan konsertin näyttelijän osuuden.
Näyttelijä Seela Sella esiintyi Naantalin Musiikkijuhlien Kultarannan Puistokonsertissa kesällä 2022. Seela ehti suunnitella 24.10. klo 16 Naantalin kirkossa kuultavan konsertin näyttelijän osuuden.
Jaska Poikonen
Lataa
Näyttelijä ja Unisefin hyvän tahdon lähettiläs Eija Ahvo esiintyy Naantalin kirkossa 24.10. klo 16 Naantalin Musiikkijuhlien konsertissa.
Näyttelijä ja Unisefin hyvän tahdon lähettiläs Eija Ahvo esiintyy Naantalin kirkossa 24.10. klo 16 Naantalin Musiikkijuhlien konsertissa.
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Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtaja Emma Anttila Kultarannan Puistokonsertissa 2026.
Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtaja Emma Anttila Kultarannan Puistokonsertissa 2026.
Aleks Talve
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Naantalin Musiikkijuhlat on yksi Suomen vanhimmista ja arvostetuimmista musiikkitapahtumista. Monipuoliset ja korkeatasoiset konsertit järjestetään merellisen Naantalin ja lähiseudun idyllisissä konserttipaikoissa jälleen 10.-19.6.2027. Festivaalin taiteellinen johtaja on Elina Vähälä.

Taiteellinen johtaja, viulisti Elina Vähälä. Valokuva: Maarit Kytöharju

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