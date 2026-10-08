Päijät-Hämeen liitto

Maakuntahallitus linjaa Päijät-Hämeen liiton tulevien vuosien toimintaa ja taloutta

9.10.2026 09:18:43 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote

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Maakuntahallitus käsittelee kokouksessaan maanantaina 12. lokakuuta Päijät-Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2027–2029 sekä vuoden 2027 talousarviota.  Hallitus päättää myös maakuntahallituksen ja -valtuuston kokousten ajankohdat alkuvuodeksi 2027, yhteistyöryhmän jäsenmuutokset sekä GD Kierto -hankkeen toteuttamisesta.

Kuvistuskuva, jossa teksti: Maakuntahallituksen esityslista.
Päijät-Hämeen liitto

Talousarvioluonnoksen mukaan jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät vuonna 2027 nykyisellä tasolla. Vuosina 2028–2029 niiden arvioidaan kasvavan maltillisesti, noin 1–2 prosenttia. Kustannuksia lisäävät muun muassa liiton irtautuminen Provincia Oy:n palveluista sekä virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Näistä muutoksista huolimatta liiton talouden arvioidaan säilyvän suunnittelukaudella tasapainossa.

Toiminnan painopisteet pohjautuvat uuteen maakuntastrategiaan. Tulevina vuosina voimavaroja kohdennetaan erityisesti puhtaan teollisuuden ja vihreän siirtymän edistämiseen, alueen saavutettavuuden parantamiseen sekä osaamisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen Päijät-Hämeessä. Näillä toimenpiteillä toteutetaan maakuntastrategian kolmea päätavoitetta: Kilpailuetua kansainvälisyydestä ja kestävyydestä, Tilaa luonnolle, luovuudelle ja puhtaalle teollisuudelle sekä Päijänteen verran parempaa elämää.

Jatkamme kehittämistyötä määrätietoisesti myös tiukassa taloustilanteessa. Meille on tärkeää, että maakuntakaavan valmistelu, edunvalvonta sekä alueen kasvua ja saavutettavuutta vahvistavat toimet etenevät suunnitellusti. Päijät-Häme houkuttelee merkittäviä investointeja uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen, ja kohdennamme  työtä entistä vahvemmin näitä mahdollisuuksia tukeviin kärkihankkeisiin. Haluamme myös  vahvistaa Päijät-Hämeen vetovoimaa matkailukohteena esimerkiksi  liikunta- ja kulttuuritapahtumien kautta.

Kuntien näkemykset ovat tärkeä osa jatkovalmistelua, sillä maakunnan menestys rakentuu tiiviille yhteistyölle kuntien, hyvinvointialueen, elinkeinoelämän ja muiden kumppaneiden kanssa", sanoo maakuntajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.

Avainsanat

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Päijät-Hämeen liitto on maakunnan edunvalvoja, strateginen suunnittelija ja yhteistyön koordinoija

Päijät-Hämeen liitto on yksi Suomen maakuntien liitoista. Lakisääteiseen kuntayhtymään kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Tärkeimmät tehtävämme ovat aluekehitystehtävät, maakuntakaavoitus ja alueen edunvalvonta. 

Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja. 

Ilmakuva Lahden kaupungista. Järven rannan tuntumassa kerrostaloja ja metsää.

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