Maakuntahallitus linjaa Päijät-Hämeen liiton tulevien vuosien toimintaa ja taloutta
9.10.2026 09:18:43 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote
Maakuntahallitus käsittelee kokouksessaan maanantaina 12. lokakuuta Päijät-Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2027–2029 sekä vuoden 2027 talousarviota. Hallitus päättää myös maakuntahallituksen ja -valtuuston kokousten ajankohdat alkuvuodeksi 2027, yhteistyöryhmän jäsenmuutokset sekä GD Kierto -hankkeen toteuttamisesta.
Talousarvioluonnoksen mukaan jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät vuonna 2027 nykyisellä tasolla. Vuosina 2028–2029 niiden arvioidaan kasvavan maltillisesti, noin 1–2 prosenttia. Kustannuksia lisäävät muun muassa liiton irtautuminen Provincia Oy:n palveluista sekä virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Näistä muutoksista huolimatta liiton talouden arvioidaan säilyvän suunnittelukaudella tasapainossa.
Toiminnan painopisteet pohjautuvat uuteen maakuntastrategiaan. Tulevina vuosina voimavaroja kohdennetaan erityisesti puhtaan teollisuuden ja vihreän siirtymän edistämiseen, alueen saavutettavuuden parantamiseen sekä osaamisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen Päijät-Hämeessä. Näillä toimenpiteillä toteutetaan maakuntastrategian kolmea päätavoitetta: Kilpailuetua kansainvälisyydestä ja kestävyydestä, Tilaa luonnolle, luovuudelle ja puhtaalle teollisuudelle sekä Päijänteen verran parempaa elämää.
Jatkamme kehittämistyötä määrätietoisesti myös tiukassa taloustilanteessa. Meille on tärkeää, että maakuntakaavan valmistelu, edunvalvonta sekä alueen kasvua ja saavutettavuutta vahvistavat toimet etenevät suunnitellusti. Päijät-Häme houkuttelee merkittäviä investointeja uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen, ja kohdennamme työtä entistä vahvemmin näitä mahdollisuuksia tukeviin kärkihankkeisiin. Haluamme myös vahvistaa Päijät-Hämeen vetovoimaa matkailukohteena esimerkiksi liikunta- ja kulttuuritapahtumien kautta.
Kuntien näkemykset ovat tärkeä osa jatkovalmistelua, sillä maakunnan menestys rakentuu tiiviille yhteistyölle kuntien, hyvinvointialueen, elinkeinoelämän ja muiden kumppaneiden kanssa", sanoo maakuntajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ulla-Kirsikka VainioMaakuntajohtaja / Regional MayorPäijät-Hämeen liittoPuh:+358 44 494 5858ulla-kirsikka.vainio@paijat-hame.fi
Linkit
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan edunvalvoja, strateginen suunnittelija ja yhteistyön koordinoija
Päijät-Hämeen liitto on yksi Suomen maakuntien liitoista. Lakisääteiseen kuntayhtymään kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Tärkeimmät tehtävämme ovat aluekehitystehtävät, maakuntakaavoitus ja alueen edunvalvonta.
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen liitto
Hämeen vaalipiiri haluaa vauhtia neljään merkittävään liikennehankkeeseen8.10.2026 16:21:18 EEST | Tiedote
Hämeen vaalipiirin kansanedustajat haluavat vauhdittaa alueelle ja valtakunnallisesti neljän tärkeän liikennehankkeen etenemistä. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen hankkeisiin esitetään yhteensä 322,8 miljoonan euron panostuksia.
Kasvu tehdään maakunnissa – maakuntien liitot mukaan Suomen kumppanuussuunnitelmaan6.10.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Suomen maakuntahallitusten puheenjohtajat esittävät, että maakuntien liitot otetaan viipymättä mukaan Suomen kansallisen ja alueellisen kumppanuussuunnitelman (NRPP tai NRP-suunnitelma) valmisteluun tasavertaisina kumppaneina ja korostavat monitasoisen hallinnon ja läheisyysperiaatteen vahvempaa huomioimista. Maakuntien liittojen aluetuntemuksen ja vahvan EU-kokemuksen hyödyntäminen Suomen NRPP:n valmistelussa ja toimeenpanossa on välttämätöntä, jotta suunnitelma vahvistaa kasvua koko Suomessa ja vastaa alueiden erilaisiin tarpeisiin.
Haku Päijät-Hämeen Vaikuttajakouluun on käynnissä30.9.2026 10:43:33 EEST | Tiedote
Jo viidettä kertaa järjestettävä Päijät-Hämeen Vaikuttajakoulu etsii uusia nuoria lukuvuodelle 2026–2027. Mukaan haetaan päijäthämäläisiä 15–20-vuotiaita toisen asteen opiskelijoita, joita kiinnostavat yhteiskunnalliset kysymykset, päätöksenteko ja vaikuttaminen.
Uusi EU-kulma-podcast pureutuu Euroopan unioniin neljästä näkökulmasta21.9.2026 09:31:05 EEST | Tiedote
Europe Direct Päijät-Hämeen uusi EU-kulma-podcast avaa Euroopan unionia helposti lähestyttävällä tavalla. Neliosaisessa sarjassa keskustellaan EU:n toiminnasta, arjesta, päätöksenteosta ja nuorten mahdollisuuksista.
Päijät-Hämeen maakuntahallituksen päätökset 14.9.202614.9.2026 10:34:11 EEST | Tiedote
Maakuntahallitus päätti asiat kokouksessaan yksimielisesti esityslistan mukaisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme