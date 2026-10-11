Kokoomuksen Valtonen: Tyttöjä ei tule peittää Suomessa

– Tasa-arvo, yksilönvapaus ja ihmisoikeudet eivät ole neuvottelukysymyksiä. Länsimaiseen yhteiskuntaan ei kuulu tyttöjen peittäminen eikä naisten alistaminen. Lasten on saatava olla lapsia ilman yhteisöjen, perinteiden tai uskonnollisten normien aiheuttamaa painetta, Valtonen sanoo.

Kokoomuksen kesäkuussa hyväksytyssä tavoiteohjelmassa linjattiin kasvojen peittävien asusteiden, kuten burkien ja niqabien kieltämisestä kouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Kokoomuksen mukaan yhdenkään lapsen tai nuoren Suomessa ei tule joutua peittämään itseään uskonnollisiin syihin vedoten.

– Kasvot peittävät asusteet, kuten burkat ja niqabit, eivät kuulu kouluihin. Koulun tehtävä on kasvattaa vapaita ja itsenäisiä nuoria, ei ylläpitää käytäntöjä, jotka asettavat lapset eriarvoiseen asemaan. Suomessa ei pidä hyväksyä ajattelua, jossa tytön paikka on näkymättömissä tai hänen vapauttaan rajoitetaan uskonnollisiin tai kulttuurisiin normeihin vedoten tai mistään muustakaan syystä. Jokainen tyttö ansaitsee oikeuden kasvaa avoimessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, Valtonen sanoo.

Valtosen mukaan Suomessa on kokoomuksen johdolla torjuttu useita naisia ja tyttöjä alistavia käytäntöjä. Orpon hallitus on esimerkiksi kriminalisoinut pakkoavioliitot, sekä tyttöjen sukupuolielinten silpomisen.

– Tyttöjen sukuelinten silpominen on järkyttävä väkivallan muoto, jolle ei ole mitään sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Jokaisella tytöllä on oikeus keholliseen koskemattomuuteen, Valtonen sanoo.

– Tällä hallituskaudelle myös pakkoavioliitot on kriminalisoitu aiempaa selkeämmin. Suomessa ei pidä hyväksyä mitään sellaista syytä, joka riistää naiselta tai tytöltä oikeuden päättää omasta elämästään. Pakkoavioliitot eivät kuulu Suomeen, Valtonen jatkaa.

Kokoomuksen mukaan vapaa, tasa-arvoinen ja avoin yhteiskunta rakentuu jokaisen yksilön oikeudelle määrätä omasta elämästään. Siksi puolue haluaa määrätietoisesti torjua tyttöjä ja naisia alistavia käytäntöjä sekä vahvistaa jokaisen mahdollisuuksia kasvaa ja elää täysivaltaisena yhteiskunnan jäsenenä.

– Jokaisella tytöllä on oikeus näkyä, kuulua, unelmoida ja rakentaa oma tulevaisuutensa omiin unelmiinsa perustuen. Suomessa ei pidä hyväksyä yhtäkään sellaista perinnettä, kulttuuria tai käytöntöä, joka kaventaa tytön vapautta, Valtonen päättää.