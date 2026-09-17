Uusi podcast haastaa työn, teknologian ja vallan kytkökset
9.10.2026 12:36:53 EEST | Insinööriliitto IL ry | Tiedote
Insinööriliiton ”Murtuuko työ?” -podcast tarttuu työn ja teknologian murrokseen. Maria Mäkysen luotsaamasta sarjasta julkaistaan syksyn aikana kahdeksan osaa, joissa ääneen pääsevät tunnetut vieraat päättäjistä vaikuttajiin.
”Murtuuko työ?” -podcast käsittelee suomalaista työelämää mullistavia ilmiöitä: Viekö tekoäly työpaikat? Saavatko nuoret enää töitä? Kuka hyötyy teknologisesta kehityksestä? Kuka päättää tekoälyn ja työn pelisäännöistä?
– Työelämän murros pohdituttaa meitä kaikkia. Mutta muuttuuko työ oikeasti ja miten? Etsin podcastissa vieraiden kanssa vastauksia siihen, millaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä haluamme tulevaisuudessa elää, sanoo perhevapaalta juuri palannut Mäkynen.
Maria Mäkynen on Insinööriliiton yhteiskuntasuhdejohtaja ja yhteiskunnallinen keskustelija. Mäkynen tutkii parhaillaan väitöskirjassaan työn murrosta ja on tuottanut aikaisemmin suosittuja podcasteja, kuten ”8 myyttiä työuupumuksesta”.
Ensimmäinen jakso julkaistaan 13.10.
Podcastin avausjaksossa kysytään, miksi kaikki ovat vähän burnout ja millainen työelämä on ihmisenkokoista. Ensimmäisen jakson vieraat – kansanedustaja Fatim Diarra (vihr.) sekä psykoterapeutti ja tietokirjailija Emilia Kujala – pohtivat työuupumuksen juurisyitä ja ratkaisuja.
Työuupumus on yksi nopeimmin kasvavista työkykyongelmista. Insinööriliitto esittää, että työuupumuksen perusteella olisi Ruotsin mallin mukaisesti oikeus sairauspäivärahaan sekä kovempia velvoitteita työnantajalle seurata työkuormitustekijöitä ja puuttua niihin.
Syksyn muissa jaksoissa syvennytään eturivin asiantuntijoiden, politikkojen ja vaikuttajien kanssa työn tulevaisuuteen, nuorten työllisyyteen sekä tekoälyn vaikutuksiin työmarkkinoihin.
Lisäksi jaksoissa keskustellaan esimerkiksi matematiikkaosaamisen heikkenemisen vaikutuksista Suomen teknologiavetoiseen talouteen sekä epäsuhdasta korkeatasoisen tutkimuksen ja heikon tuottavuuskehityksen välillä.
Podcastia voi kuunnella Spotifyssa ja Insinööriliiton YouTube-kanavalla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria MäkynenYhteiskuntasuhdejohtajaPuh:0201 801 816maria.makynen@ilry.fi
Linkit
Insinööriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 80 000 jäsentä. Jäsenet ovat insinöörejä ja muita tekniikan asiantuntijoita sekä insinööriopiskelijoita.
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