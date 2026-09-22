Kuluttajien maksukyky vahvistuu, mutta perintätapauksia on aiempaa enemmän

Kuluttajien maksukyky on ollut nousujohteista vuoden 2024 toiselta puoliskolta saakka ja nousi korkeimmalle tasolle vuoden 2023 kolmannen neljänneksen jälkeen. Tieto perustuu luotonhallintayhtiö Intrumin katsaukseen, jossa kuluttajien maksukykyä seurataan perintäonnistuman indeksillä. Perintäonnistumaa tarkastellaan sekä kolmen että 12 kuukauden aikajänteellä, joten katsauksen havainnot kuvaavat vuoden toisen neljänneksen tilannetta.

Huolestuttavaa sen sijaan on, että perintätapausten määrät ovat kasvaneet vuoden 2025 lopulta lähtien. Tosin kasvu on maltillisempaa kuin vuonna 2023 alkanut poikkeuksellisen voimakas perintätapausten kasvupiikki. Tuolloin Venäjän aloittaman hyökkäyssodan laukaisema inflaatio, korkotaso ja elinkustannusten nousu rasittivat kotitalouksien taloutta. Perintään siirtyvien saatavien summat puolestaan ovat pysyneet suhteellisen tasaisina vuoden 2025 lopulta lähtien.

– Kuluttajien maksukyvyn vahvistuminen on selvästi myönteinen signaali. Tilanne ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, sillä perintätapausten määrä on samaan aikaan kasvanut. Vaikka yhä useampi kuluttaja näyttää selviytyvän veloistaan aiempaa paremmin, osalla taloudellinen liikkumavara on edelleen hyvin niukka, Intrumin perintäpalvelujen päällikkö Reetta Lehessaari sanoo.

Havaintoja tukevat myös Intrumin European Consumer Payment Report 2026 -tutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa laskun myöhässä maksamisen yleisimmäksi syyksi nousi laskun unohtaminen, kun vuotta aiemmin yleisin syy oli rahan puute. Tulokset viittaavat siihen, että kuluttajien taloudellinen tilanne on monin paikoin vakautunut, vaikka kehitys ei näy kaikissa kotitalouksissa.

Korko- ja energiariskit voivat muuttaa talouden suunnan nopeasti

Lähi-idän sodan aiheuttama energiakriisi on kiihdyttänyt euroalueen inflaation syyskuussa 3,8 prosenttiin. Kustannusten välittyminen muihin hintoihin on toistaiseksi ollut rajallista ja inflaatio-odotukset vakaita, mutta energiakriisin pitkittyminen on keskeinen riski. Suomessa inflaatio on pysynyt euroaluetta maltillisempana, mutta korkotason nousu lisää kotitalouksien talouteen kohdistuvaa painetta. EKP nosti ohjauskorkoja kesä- ja syyskuussa, ja markkinat odottavat vielä 1–2 koronnostoa vuoden loppuun mennessä.

– Kuluttajien tilanteessa näkyy nyt varovaista helpottumista, mutta kehityksen jatkumista ei voida pitää itsestään selvänä. Korkojen nousu ja energian kallistuminen voivat nopeasti lisätä kotitalouksien menoja, joten loppuvuoden kehitystä on syytä seurata tarkasti, Lehessaari painottaa.

Perintätapauksien määrät jatkoivat kasvuaan vuoden kolmannella neljänneksellä. Perintään siirtyvien saatavien summat sen sijaan ovat pysyneet suhteellisen tasaisina vuoden 2025 lopulta lähtien.

Intrum Insight

Intrum Insight on luotonhallintayhtiö Intrum Oy:n neljännesvuosittain julkaisema katsaus Suomen taloustilanteesta. Katsaus yhdistää talouden yleistä tilannekuvaa sekä luotonhallinnan ja maksamisen tilastoja Intrumin laskunvälityksen ja perinnän datasta.

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