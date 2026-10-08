Vihreiden Ohisalo: Komissio myönsi jälleen kaivoshankeille strategisten hankkeiden statuksia luontoarvoista piittaamatta

Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo muistuttaa, että komission myöntämä strategisen hankkeen status tarkoittaa väistämättä tietynlaista ohituskaistaa luvitukseen, ja on pettynyt siihen, että kerta toisensa jälkeen komissio myöntää tämän statuksen hankkeille, joissa ympäristövaikutusten arviointi tekemättä.



“Pahin esimerkki tästä on viime vuonna strategisen hankkeen saanut Sakatin kaivoshanke, joka uhkaa juuri nyt Viiankiaavan ainutlaatuista luontoa. Tällä uudella kierroksella erityisen pöyristyttävä päätös on Soklin kaivoshankkeen nimeäminen. Hankkeen ympäristö- ja vesiluvat hylättiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa merkittävien ympäristöriskien vuoksi, mutta hanke sai silti komissiolta strategisen aseman,” Ohisalo sanoo.



Ohisalo jätti yhdessä vihreän meppikollegansa Ville Niinistön kanssa komissiolle kirjallisen kysymyksen Soklin ympäristöriskeistä ja siitä, miten hanke noudattaa EU:n ympäristölainsäädäntöä. Komissio ei ole vielä vastannut kysymykseen, mutta teki kuitenkin päätöksen strategisen hankkeen statuksen myöntämisestä.



Ohisalon mielestä erityisen pöyristyttävää on, että samaan aikaan Soklin koeporauksilla aiotaan edetä, vaikka ympäristövaikutusten arviointi on tekemättä. Kaivostoiminta uhkaa peruuttamattomasti alueen viimeisiä puhtaita latvavesiä. Paikalliset vastustavat hanketta, ja Savukosken kunnanvaltuusto on tehnyt periaatepäätöksen, ettei kunta puolla uraania tai toriumia sisältävää koe- ja kaivostoimintaa.



“Ei voi olla niin, että kerta toisensa jälkeen kaivostoimintaa pusketaan eteenpäin luonnosta, vesistöistä ja paikallisyhteisöjen tahdosta välittämättä. Hylätyt luvat, ilmeiset ympäristöriskit ja paikallinen vastustus tarkoittavat sitä, ettei kaivostoimintaa tule aloittaa, eikä sille pitäisi myöntää komission tukemaa ohituskaistaa. Kriittisiä raaka-aineita tarvitaan, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. EU:n kaivospolitiikka on rikki, jos jokaisen hankkeen kohdalla joudumme muistuttamaan komissiota samoista perusasioista,” Ohisalo sanoo.