Uudenmaan Sosialidemokraatit nimesi Kimmo Kiljusen ja Annika Rönni-Sällisen eduskuntavaaliehdokkaiksi

Uudenmaan Sosialidemokraatit on nimennyt kaksi uutta ehdokasta vuoden 2027 eduskuntavaaleihin: kansanedustaja Kimmo Kiljusen ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällisen.

Vantaalla asuva Kiljunen on kokenut kansanedustaja ja valtiotieteen tohtori, joka on toiminut eduskunnassa vuodesta 1995 lähtien. Hän on tehnyt pitkän uran yhteiskunnallisen päätöksenteon parissa ja perehtynyt erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, Euroopan unionin kysymyksiin sekä ikäihmisten asemaan ja eläketurvaan.

– Vaaleilla on merkitystä. Hyvinvointiyhteiskunta on pelastettava. Myös ikäihmiset tarvitsevat puolestapuhujansa eduskuntaan, Kiljunen sanoo.

Espoon Tuomarilassa asuva Rönni-Sällinen on ensimmäistä kertaa ehdolla eduskuntavaaleissa. Viime kuntavaaleista lähtien hän on toiminut Espoossa sekä kaupunginvaltuuston että kaupunginhallituksen varajäsenenä.

Rönni-Sällinen on työskennellyt PAMin puheenjohtajana noin seitsemän vuoden ajan. Tätä ennen hän on tehnyt pitkän uran työmarkkina- ja työehtoasioiden sekä elinkeinopolitiikan parissa. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti.

Rönni-Sällinen näkee työelämän ja ihmisten hyvinvoinnin keskeisinä tekijöinä Suomen menestyksen ja työllisyyden kehittämisessä. Hän on huolissaan työntekijöiden turvan heikentymisestä ja työelämän luottamuksen murentumisesta.

– Siihen, miten Suomi menestyy ja miten ihmiset työllistyvät, vaikuttaa paljon päättäjien suhtautuminen ja yleinen ilmapiiri. Koen, että työelämästä ja siellä olevien ihmisten hyvinvoinnista löytyy avaimia tuottavuutemme kehittämiseen. Tämän hallituskauden lainsäädäntötoimet ovat heikentäneet merkittävästi työntekijöiden, erityisesti pienipalkkaisten, turvaa ja luottamusta.

Rönni-Sällisen mukaan kuntapäätöksenteossa on mahdollista vaikuttaa moniin ihmisten arkeen liittyviin kysymyksiin, mutta nyt tarvitaan myös työelämän asiantuntemusta ja kokemusta valtakunnalliseen päätöksentekoon.

– Kuntapäätöksenteossa voin vaikuttaa moneen asiaan, mutta nähdäkseni nyt tarvittaisiin nykyistä enemmän asiantuntemusta, kokemusta ja inhimillisyyttä suoraan eduskuntaan. Tarvitsemme suunnanmuutoksen ja haluan olla sitä henkilökohtaisesti edistämässä, Rönni-Sällinen kertoo ehdokkuutensa taustoista.

Kiljusen ja Rönni-Sällisen ehdokkuudet tuovat ehdokasjoukkoomme kokemusta valtakunnallisesta päätöksenteosta, työelämästä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Molemmat nostavat esiin tarpeen puolustaa hyvinvointiyhteiskuntaa ja huolehtia siitä, että ihmisten ääni kuuluu päätöksenteossa, toteaa Uudenmaan Sosialidemokraattien toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson.

Eduskuntavaalit järjestetään 18. huhtikuuta 2027. Uudenmaan vaalipiiristä valitaan 37 kansanedustajaa.