Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
9.10.2026 19:06:08 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä
Laukaa, rakennuspalo pieni, klo 8:36
Aiemmin palaneen rakennuksen rauniot kytivät. Pelastuslaitos kasteli raunioita, joista nousee höyryä ja savun katkua vielä jonkin aikaa.
Saarijärvi, liikenneonnettomuus, klo 9:21
Henkilöauto ajautui ulos tieltä risteysalueella. Ensihoito tarkasti kuljettajan voinnin, joka oli yksin autossa.
Jyväskylä, automaattinen palohälytys, klo 9:43
Ei paloa
Äänekoski, vahingontorjunta, klo 11:07
Sadevesi tulvi, kun hulevesikaivo ei enää vetänyt. Asiasta ilmoitettiin kaupungille.
Petäjävesi, vahingontorjunta klo 14:51
Takka savutti asunnon sisälle. Pelastuslaitos tuuletti asunnon.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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