Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

10.10.2026 07:01:12 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä

Laukaa, vahingontorjunta, klo 18:56

Sadevesiviemäri ei vetänyt Vihtavuoressa. Asiasta ilmoittettiin Laukaan kunnalle. Vesi ei uhannut rakennuksia.

Muurame, liikenneonnettomuus klo 21:22

Auto törmäsi valaisinpylvääseen Punasillantiellä. Paikalta ei tavattu ketään osallista. 

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote9.10.2026 19:06:08 EEST | Tiedote

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Lastensuojelun uudet sijoitukset vähenivät Keski-Suomessa lähes puoleen9.10.2026 15:04:06 EEST | Tiedote

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Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos9.10.2026 07:15:03 EEST | Tiedote

Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta Klo. 23:19 rakennuspalo pieni, Jyväskylä Palovaroitin hälytti kerrostalon yleisissä tiloissa Laajavuoressa. Ei paloa. Klo. 06:34 liikennevälinepalo pieni, Jyväskylä Pihalla olleesta henkilöautosta oli ohikulkijan mukaan noussut savua. Pelastuslaitos kävi paikalla toteamassa, ettei kyseessä ollut palo. Klo. 06:53 rakennuspalo pieni, Jyväskylä Palovaroitin hälytti kerrostalon yleisissä tiloissa Laajavuoressa. Ei paloa.

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