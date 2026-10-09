Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
10.10.2026 07:01:12 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä
Laukaa, vahingontorjunta, klo 18:56
Sadevesiviemäri ei vetänyt Vihtavuoressa. Asiasta ilmoittettiin Laukaan kunnalle. Vesi ei uhannut rakennuksia.
Muurame, liikenneonnettomuus klo 21:22
Auto törmäsi valaisinpylvääseen Punasillantiellä. Paikalta ei tavattu ketään osallista.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä Laukaa, rakennuspalo pieni, klo 8:36 Aiemmin palaneen rakennuksen rauniot kytivät. Pelastuslaitos kasteli raunioita, joista nousee höyryä ja savun katkua vielä jonkin aikaa. Saarijärvi, liikenneonnettomuus, klo 9:21 Henkilöauto ajautui ulos tieltä risteysalueella. Ensihoito tarkasti kuljettajan voinnin, joka oli yksin autossa. Jyväskylä, automaattinen palohälytys, klo 9:43 Ei paloa Äänekoski, vahingontorjunta, klo 11:07 Sadevesi tulvi, kun hulevesikaivo ei enää vetänyt. Asiasta ilmoitettiin kaupungille. Petäjävesi, vahingontorjunta klo 14:51 Takka savutti asunnon sisälle. Pelastuslaitos tuuletti asunnon.
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Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos9.10.2026 07:15:03 EEST | Tiedote
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