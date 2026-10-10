Virta Orpolle: Suomen tulevaisuutta ei voi rakentaa fossiiliriippuvuuden varaan – kyse on myös kansallisesta turvallisuudesta

Pääministeri Petteri Orpo kommentoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin sopimia dieseltoimituksia, polttoaineiden korkeita hintoja sekä Googlen Suomessa toteuttamia jättihakkuita.

– Maailmassa käydään sotia, autoritaariset johtajat käyttävät energiaa vallankäytön välineenä ja tavalliset suomalaiset joutuvat maksamaan seuraukset omassa arjessaan. Samaan aikaan pääministeri pohtii, miten bensan hintaa saataisiin hieman laskettua. Totta kai ihmisten arjen kustannuksiin pitää puuttua, mutta meidän pitäisi vihdoin uskaltaa puhua myös siitä, miten pääsemme eroon tästä riippuvuudesta, Virta sanoo.

Virran mukaan Trumpin ja Putinin dieselsopimus osoittaa fossiiliseen energiaan liittyvän turvallisuuspoliittisen ongelman.

– On täysin kestämätöntä, että Venäjän käydessä hyökkäyssotaa Ukrainassa sille ollaan avaamassa uusia mahdollisuuksia ansaita rahaa fossiilisella energialla. Jokainen euro, jolla Venäjän sotataloutta vahvistetaan, on pois pyrkimyksistä saada sota loppumaan. Euroopan on vahvistettava riippumattomuuttaan, ei rakennettava uusia riippuvuuksia, Virta toteaa.

Virta muistuttaa, että fossiilisesta energiasta irtautuminen ei tapahdu jättämällä autoa arjessaan tarvitsevia ihmisiä yksin.

– Ymmärrän erittäin hyvin, ettei kaikilla ole mahdollisuutta vaihtaa autoaan sähköautoon tai kulkea töihin julkisilla. Juuri siksi muutos on tehtävä oikeudenmukaisesti. Tarvitsemme ratkaisuja, joilla tuetaan ihmisiä tässä ja nyt, mutta samalla rakennetaan Suomea, jossa perheiden toimeentulo tai yritysten kannattavuus ei ole jatkuvasti kansainvälisten öljymarkkinoiden armoilla, Virta jatkaa.

Virran mukaan Suomeen tarvitaan lisää kotimaista puhdasta energiaa, sähköistymistä, toimivaa joukkoliikennettä, uusiutuvia polttoaineita sekä investointeja, jotka vahvistavat työllisyyttä ja huoltovarmuutta.

– Meillä olisi mahdollisuus rakentaa Suomesta maa, joka tunnetaan puhtaasta energiasta, uudesta teknologiasta, korkeasta osaamisesta ja luonnostaan. Maa, jossa vahva talous, ihmisten hyvinvointi ja ympäristön puolustaminen eivät ole toisilleen vastakkaisia tavoitteita, Virta toteaa.

Virta nostaa esiin myös Googlen datakeskushankkeen, jonka yhteydessä on tehty laajoja hakkuita ennen ympäristövaikutusten arvioinnin valmistumista.

– Suomi tarvitsee kipeästi investointeja ja uusia työpaikkoja. Mutta en hyväksy ajatusta, että meidän pitäisi niiden saamiseksi tinkiä luonnosta tai yhteisistä pelisäännöistä. Suurten kansainvälisten yritysten on kannettava vastuunsa. Mahdollisten lainrikkomusten seuraamusten pitää olla tuntuvia, ja Googlelta on syytä odottaa merkittävää panostusta suomalaisen luonnon ennallistamiseen, Virta linjaa.

Virran mukaan kyse on lopulta siitä, millaisen Suomen tämän päivän päätöksillä jätämme seuraaville sukupolville.

– Minä haluan, että Suomi pärjää maailmassa, jossa suurvaltojen toimintaan ei voi aina luottaa. Että meillä on vahva oma energiantuotanto, toimiva hyvinvointivaltio, kilpailukykyinen talous ja luonto, jota emme ole tuhonneet lyhytnäköisten ratkaisujen vuoksi, Virta kertoo.

– Isänmaallista politiikkaa on rakentaa Suomea, joka pärjää myös tulevaisuudessa. Ei vain selviydy seuraavasta kriisistä, vaan on siihen paremmin varautunut. Siihen tarvitaan nyt pääministeriltä enemmän kuin pieniä korjauksia bensan hintaan, Virta päättää.