Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 9.10.2026 19:06:08 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä Laukaa, rakennuspalo pieni, klo 8:36 Aiemmin palaneen rakennuksen rauniot kytivät. Pelastuslaitos kasteli raunioita, joista nousee höyryä ja savun katkua vielä jonkin aikaa. Saarijärvi, liikenneonnettomuus, klo 9:21 Henkilöauto ajautui ulos tieltä risteysalueella. Ensihoito tarkasti kuljettajan voinnin, joka oli yksin autossa. Jyväskylä, automaattinen palohälytys, klo 9:43 Ei paloa Äänekoski, vahingontorjunta, klo 11:07 Sadevesi tulvi, kun hulevesikaivo ei enää vetänyt. Asiasta ilmoitettiin kaupungille. Petäjävesi, vahingontorjunta klo 14:51 Takka savutti asunnon sisälle. Pelastuslaitos tuuletti asunnon.