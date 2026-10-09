Loton potti nousee kahdeksaan miljoonaan euroon

Loton kierroksen 41/2026 oikea rivi on 13, 14, 17, 20, 27, 29 ja 36. Lisänumeroksi arvottiin 31 ja plusnumeroksi 12.

Arvonnan suurin voitto meni yhdelle 6+1-osumalle, joka oli pelattu Salossa Kuusjoen Salessa. Tällä osumalla onnekas pelaaja nappasi 153 390,57 euron suuruisen voiton.

Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 3 8 3 6 3 0 5. Arvonnassa löytyi kaksi kappaletta 6 oikein -tuloksia, joilla molemmilla voitti 20 000 euroa. Voitot lähtivät Heinolan K-Citymarketin ja Mikkelin Rantakylän ST1 aseman asiakkaille.

Milli-pelin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 1, 3, 4, 10, 26, 33 ja lisänumero 22. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja osui 21 685 kappaletta.

Lomatonnin voittorivi on Melbourne 95. Tuhannen euron päävoittoja lähti matkaan kuusi kappaletta.

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Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.