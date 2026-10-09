Loton potti nousee kahdeksaan miljoonaan euroon
10.10.2026 22:47:06 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Tänä iltana ei Lotossa löytynyt täysosumia, joten potti kasvaa kahdeksaan miljoonaan euroon. Illan suurin voitto oli pelattu Salossa.
Loton kierroksen 41/2026 oikea rivi on 13, 14, 17, 20, 27, 29 ja 36. Lisänumeroksi arvottiin 31 ja plusnumeroksi 12.
Arvonnan suurin voitto meni yhdelle 6+1-osumalle, joka oli pelattu Salossa Kuusjoen Salessa. Tällä osumalla onnekas pelaaja nappasi 153 390,57 euron suuruisen voiton.
Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 3 8 3 6 3 0 5. Arvonnassa löytyi kaksi kappaletta 6 oikein -tuloksia, joilla molemmilla voitti 20 000 euroa. Voitot lähtivät Heinolan K-Citymarketin ja Mikkelin Rantakylän ST1 aseman asiakkaille.
Milli-pelin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 1, 3, 4, 10, 26, 33 ja lisänumero 22. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja osui 21 685 kappaletta.
Lomatonnin voittorivi on Melbourne 95. Tuhannen euron päävoittoja lähti matkaan kuusi kappaletta.
Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Kuvat
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Eurojackpotissa tiistaina tarjolla 120 miljoonaa – Suomeen yli 11,5 miljoonan euron voitto9.10.2026 22:46:35 EEST | Tiedote
Suomeen osui perjantaina Eurojackpotista historiallisen suuri voitto. Eurojackpotin jättimäiselle päävoitolle ei löytynyt ottajaa, joten ensi tiistaina tavoitellaan uudestaan 120 miljoonan euron päävoittoa. Tiistaina toisen voittoluokan osumille on jaossa jopa 20 miljoonaa euroa.
Suomi pesee muun Euroopan Eurojackpotissa – 120 miljoonan euron jättipotin kohtalo selviää perjantaina9.10.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Veikkauksen tuore tilasto Eurojackpot-voitoista paljastaa suomalaisittain iloisen uutisen. Kun suurimpien voittojen kappalemäärät suhteutetaan väkilukuun, Suomi nousee ylivoimaiseksi ykköseksi sekä päävoitoissa että toisen voittoluokan voitoissa.
Jokerit-HIFK torstaina: Vedonlyöjät vahvasti HIFK:n puolella7.10.2026 14:44:04 EEST | Tiedote
Torstaina jääkiekkofanien pitkä odotus päättyy. Jokerit ja HIFK kohtaavat kahdentoista vuoden odotuksen jälkeen toisensa Veikkaus Arenalla. Keskiviikkoiltapäivään mennessä vetoa lyöneistä Veikkauksen asiakkaista 54 % uskoo HIFK:n voittoon.
Eurojackpotissa perjantaina 120 miljoonan euron megapotti - tässä tiistain tulokset6.10.2026 22:07:14 EEST | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnasta kierroksella 41/2026 ei löytynyt täysosumia. Perjantaina tarjolla on jälleen 120 miljoonan euron megapotti.
Loton potti kohoaa seitsemään miljoonaan euroon - Porukkapeliin 285 000 euron potti3.10.2026 22:53:37 EEST | Tiedote
Loton kierroksen 40/2026 arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Ensi viikolla Loton potissa on seitsemän miljoonaa euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme