Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
11.10.2026 07:05:54 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kooste illan ja yön hälytyksistä Keski-Suomessa
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 11.10.2026
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä edellisen 12 tunnin ajalta
klo 19:40 rakennuspalo, Laukaa
Pelastuslaitos kävi sammuttamassa aiemmin viikolla palaneen rakennuksen raunioita.
klo 03:06 automaattinen paloilmoitus, Äänekoski
Ei paloa.
klo 03:38 vahingontorjunta, Jämsä
Holisevan suunnalla sijaitsevalla mökillä oli sytytetty sauna, mutta unohdettu avata pellit. Tästä syystä savua oli päätynyt sisälle saunaan ja muualle rakennukseen. Paikalla olleet henkilöt olivat saaneet tuuletettua tilat lähes kokonaan ennen pelastuslaitoksen saapumista kohteeseen. Suuremmilta savuvahingoilta vältyttiin, eikä ensihoidollekaan ollut tarvetta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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