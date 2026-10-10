Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

11.10.2026 07:05:54 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kooste illan ja yön hälytyksistä Keski-Suomessa

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 11.10.2026

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä edellisen 12 tunnin ajalta

klo 19:40 rakennuspalo, Laukaa

Pelastuslaitos kävi sammuttamassa aiemmin viikolla palaneen rakennuksen raunioita.

klo 03:06 automaattinen paloilmoitus, Äänekoski

Ei paloa. 

klo 03:38 vahingontorjunta, Jämsä

Holisevan suunnalla sijaitsevalla mökillä oli sytytetty sauna, mutta unohdettu avata pellit. Tästä syystä savua oli päätynyt sisälle saunaan ja muualle rakennukseen. Paikalla olleet henkilöt olivat saaneet tuuletettua tilat lähes kokonaan ennen pelastuslaitoksen saapumista kohteeseen. Suuremmilta savuvahingoilta vältyttiin, eikä ensihoidollekaan ollut tarvetta. 

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote10.10.2026 15:12:23 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.10.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Petäjävesi Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta kaksikymmentä yli kahden iltapäivällä. Hätäilmoituksen mukaan hevostallin yhteydessä olevasta lämpökeskuksesta oli havaittu nousevan savua. Ensimmäisen yksikön suoritettua tiedustelun havaittiin lämpökeskuksen hakekattilan syötön olevan jumissa, josta aiheutunut savunmuodostusta. Ei varsinaista paloa. Kohteeseen hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä, joista kolme kävi kohteessa.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote9.10.2026 19:06:08 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä Laukaa, rakennuspalo pieni, klo 8:36 Aiemmin palaneen rakennuksen rauniot kytivät. Pelastuslaitos kasteli raunioita, joista nousee höyryä ja savun katkua vielä jonkin aikaa. Saarijärvi, liikenneonnettomuus, klo 9:21 Henkilöauto ajautui ulos tieltä risteysalueella. Ensihoito tarkasti kuljettajan voinnin, joka oli yksin autossa. Jyväskylä, automaattinen palohälytys, klo 9:43 Ei paloa Äänekoski, vahingontorjunta, klo 11:07 Sadevesi tulvi, kun hulevesikaivo ei enää vetänyt. Asiasta ilmoitettiin kaupungille. Petäjävesi, vahingontorjunta klo 14:51 Takka savutti asunnon sisälle. Pelastuslaitos tuuletti asunnon.

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