Tutkimus: Tarve järjestöjen palveluille kasvaa – lähes puolet järjestöistä pystyisi jatkamaan nykyisillä resursseillaan korkeintaan puoli vuotta
12.10.2026 08:28:36 EEST | Vastuullinen Lahjoittaminen ry | Tiedote
Tuore kansainvälinen järjestötutkimus* kertoo, että järjestöjen palveluille on Suomessa yhä enemmän tarvetta. Samalla kaikilla järjestöillä ei ole riittäviä taloudellisia resursseja kasvavaan tarpeeseen vastaamiseen. Tiedot käyvät ilmi World Giving Report 2026: Charity Insights -tutkimuksesta, joka toteutettiin Suomessa tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Kansainväliseen tutkimukseen vastasi 5 483 yleishyödyllistä yhteisöä 33 maasta.
Suomalaisista järjestöistä 57 prosenttia kertoo palvelujensa tarpeen kasvaneen viimeisen vuoden aikana. Näistä järjestöistä 44 prosenttia kertoo, että kasvaneeseen tarpeeseen vastaaminen on ollut vaikeaa. Palvelujen tarpeen odotetaan kasvavan edelleen: 69 prosenttia suomalaisjärjestöistä arvioi näin tapahtuvan seuraavan vuoden aikana.
Palvelujen tarpeen kasvuun liittyy huoli rahoituksen riittävyydestä. Tutkimuksen mukaan taloudellinen kestävyys on suomalaisten järjestöjen keskeinen haaste. Jos järjestö ei tästä päivästä lähtien saisi enää uutta rahoitusta, 47 prosenttia suomalaisista järjestöistä pystyisi jatkamaan toimintaansa olemassa olevalla varallisuudella, sijoituksilla tai elinkeinotoiminnalla korkeintaan kuusi kuukautta. Ruotsissa vastaava osuus on noin 30 prosenttia.
Ruotsalaisjärjestöillä monipuolisempi rahoituspohja
Suomalaisilla järjestöillä on keskimäärin 4,8 erilaista rahoituslähdettä, kun Ruotsissa vastaava luku on 5,8. Globaalilla tasolla rahoituslähteitä on keskimäärin neljä. Ruotsalaisjärjestöjen rahoituksessa korostuvat Suomea enemmän erityisesti yksityishenkilöiden lahjoitukset sekä testamentti- ja suurlahjoitukset. Suomalaisjärjestöille tärkeimpiä rahoituslähteitä ovat valtionavustukset ja yksityishenkilöiden lahjoitukset.
’’Järjestöjen työn jatkuvuutta ja rahoitusta on tärkeää vahvistaa monin eri tavoin. Yksityisillä lahjoituksilla, yritysyhteistyöllä ja muulla varainhankinnalla on tässä oma merkittävä roolinsa’’, sanoo Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski.
Lahjoittamisella on suuri merkitys juuri nyt
Juuri nyt järjestöt etsivät uusia tapoja turvata toimintansa jatkuvuutta. Järjestöt tekevät työtä monien sellaisten asioiden parissa, joiden merkitys näkyy ihmisten arjessa ja koko yhteiskunnassa. Järjestöjen ja säätiöiden tekemä työ näkyy esimerkiksi John Nurmisen Säätiön työssä Itämeren pelastamiseksi, Aseman Lapset ry:n työssä nuorten syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisemiseksi sekä Tukilinja-säätiön työssä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten yhdenvertaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseksi.
’’Kun palvelujen tarve kasvaa, myös järjestöjen työn tukijoita tarvitaan enemmän. Lahjoittamalla voi olla mukana varmistamassa, että tärkeää työtä voidaan tehdä myös tulevaisuudessa”, Tornikoski muistuttaa.
*World Giving Report: Charity Insights -tutkimus julkaistiin syyskuussa 2026. Charities Aid Foundationin (CAF) toteuttamaan maailman johtavaan kansalaisyhteiskuntatutkimukseen vastasi yli 5000 järjestön toiminnanjohtajaa 33 eri maasta.
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Yhteyshenkilöt
Pia TornikoskiPääsihteeriPuh:+358 40 5963763paasihteeri@vala.fi
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