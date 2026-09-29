YEL-uudistus tarvitsee vielä yrittäjän arjen kokoisia korjauksia
12.10.2026 10:17:18 EEST | AKY - Akavalaiset yrittäjät ry | Blogi
Yrittäjän eläkejärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä. Nykyinen YEL on koettu vaikeasti ennakoitavaksi, ja erityisesti työtulon arviointiin liittyvä epävarmuus on heikentänyt luottamusta koko järjestelmään. Hallituksen esitys vie uudistusta oikeaan suuntaan. Yrittäjä voisi jatkossa valita vakuuttamisen perusteeksi joko nykyisen työtulomallin tai todelliset, veronalaiset ansiotulot. Pelkkä valinnan mahdollisuus ei kuitenkaan vielä tarkoita aitoa valinnanvapautta.
Järjestelmän pitäisi olla niin selkeä, että yrittäjä ymmärtää, mistä maksu muodostuu ja miten valinta vaikuttaa eläke- ja sosiaaliturvaan. Nyt esitetty kahden mallin kokonaisuus uhkaa jäädä monimutkaiseksi. Kolmen vuoden sitoutuminen valittuun perusteeseen on pitkä aika yrittäjälle, jonka tulot voivat muuttua nopeasti suhdanteiden, asiakkaiden tai oman elämäntilanteen vuoksi. Jos ansiot alenevat olennaisesti, myös vakuutuksen perusteeseen on voitava reagoida joustavasti. Muuten uudistus voi lukita yrittäjän maksuihin, jotka eivät enää vastaa todellista maksukykyä.
Erityisen hankala tilanne on toiminimiyrittäjillä. He eivät maksa itselleen palkkaa, eikä heidän ajantasaista ansiotuloaan saada tulorekisteristä samalla tavoin kuin palkkaa nostavan osakeyhtiöyrittäjän. Verotuksen tieto tulee viiveellä, vaikka yrittäjän arki muuttuu tässä ja nyt. Uudistus ei saa sysätä tästä tiedon puutteesta aiheutuvaa riskiä yrittäjän kannettavaksi. Tarvitaan käytännöllinen menettely, jossa yrittäjä voi osoittaa tulojensa muutoksen luotettavasti ilman raskasta hallintoa. Käyttäytymisvaikutusten arviointi on vaikeaa, mutta on oletettavaa, että edellä mainitusta syystä johtuen esitetty uudistus johtaisi yritysmuodon muutoksiin.
Myös pienituloisten yrittäjien asema vaatii korjausta. On hankalaa, jos YEL-työtulo vahvistetaan vähintään vakuuttamisvelvollisuuden alarajalle silloinkin, kun todelliset ansiot jäävät sen alle tai ovat ajoittain nollassa. Sosiaaliturvan vahvistaminen on tärkeää, mutta turvaa ei rakenneta maksuilla, joihin yrittäjällä ei ole varaa. Liian korkea vähimmäismaksu voi pahimmillaan nostaa yrittäjyyden aloituskynnystä, vauhdittaa toiminnan lopettamista tai ohjata välttämään vakuuttamista kokonaan.
Siksi myös aloittavan yrittäjän alennuksen poistaminen on väärä viesti. Yritystoiminnan alkuvaiheessa tulot ovat usein epävarmoja, asiakaskunta vasta rakentuu ja investoinnit rasittavat taloutta. Juuri silloin tarvitaan hallittava siirtymä yrittäjäksi, ei uusia kustannuspaineita. Jos Suomi haluaa lisää yrityksiä, työtä ja kasvua, yrittäjyyden aloittamista on helpotettava eikä vaikeutettava.
Päätösten on perustuttava todellisiin tietoihin
Uudistuksessa on vahvistettava eläkeyhtiöiden vastuuta. Työtulopäätösten perusteiden on oltava ymmärrettäviä, läpinäkyviä ja yksilöllisiä. Yrittäjälle on kerrottava selkeästi, mihin arvio perustuu, ja hänen toimittamillaan tiedoilla on oltava todellinen vaikutus lopputulokseen. Mekaaninen laskuri ei voi korvata yrittäjän tilanteen kokonaisarviointia.
Eduskunnalla on nyt mahdollisuus tehdä uudistuksesta toimiva. Aloittavan yrittäjän alennus on säilytettävä, tulojen muutoksiin on voitava reagoida joustavasti ja pienituloisten maksurasitusta on kohtuullistettava. Lisäksi YEL-järjestelmän rahastointia ja hallinnollisten kustannusten alentamista on vietävä ripeästi eteenpäin. Uudistus onnistuu vain, jos se vahvistaa yrittäjän turvaa, lisää luottamusta ja tuntuu oikeudenmukaiselta myös yrittäjän arjessa. Yrittäjyyttä on tuettava myös juhlapuheiden välissä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo SaranpääpuheenjohtajaAKY – Akavalaiset yrittäjätPuh:050 523 6005timo.saranpaa@ekonomit.fi
Tietoja julkaisijasta
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry on korkeakoulutettujen yrittäjien edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 22 jäsenjärjestöä ja näiden lähes 15 500 pää- ja sivutoimista yrittäjäjäsentä. AKY on Suomen yrittäjien toimialajärjestöjäsen. AKY palkittiin Suomen Yrittäjien vuoden 2024 toimialajärjestönä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta AKY - Akavalaiset yrittäjät ry
Kevät Kelan Kanssa29.9.2026 10:53:25 EEST | Blogi
Akavalaisten Yrittäjien (AKY) kuntoutusalan järjestöjen kevätkausi 2026 kului tiiviisti Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen (VLK) kilpailutukseen liittyvän edunvalvonnan parissa. Kela teki kilpailutuksessa lukuisia muutoksia aiempiin ehtoihin verrattuna. Palveluntuottajien laatukriteerit poistuivat ja hinta oli ainoa palveluntuottajien valinnan kriteeri. Kelan mukaan laatu on kattavasti kirjattu sisään palvelukuvaukseen. Olemme tästä eri mieltä.
Uusi 10 000 euron Akateeminen yrittäjäpalkinto etsii kasvun esikuvaa7.9.2026 07:58:00 EEST | Ilmoitus
Akateeminen yrittäjäpalkinto nostaa esiin yrittäjän, joka yhdistää korkeatasoisen osaamisen, rohkean yrittäjyyden ja kestävän kasvun. Kesäkuussa 2027 ensimmäistä kertaa jaettavan palkinnon arvo on 10 000 euroa. Akateeminen yrittäjäpalkinto (AY2027) etsii yrittäjää, joka on rakentanut uutta liiketoimintaa, kasvanut tai kansainvälistynyt merkittävästi, hyödyntänyt korkeakoulutettua osaamista liiketoiminnassaan tai uudistanut toimialaansa.
Timo Saranpää ehdolle Suomen Yrittäjien valtuuston varapuheenjohtajaksi25.8.2026 13:18:59 EEST | Tiedote
Kon-Tiki Toursin yrittäjä-toimitusjohtaja Timo Saranpää on ehdolla Suomen Yrittäjien valtuuston varapuheenjohtajaksi. Hän haluaa vahvistaa valtuuston roolia järjestön kehittämisessä ja tuoda sen jäsenten osaamisen nykyistä vahvemmin yhteiseen käyttöön. – Suomen Yrittäjät on merkittävä vaikuttajaorganisaatio, jonka hyvää työtä haluan olla kehittämässä. Valtuustossa on valtavasti osaamista, jota voisimme hyödyntää nykyistä paremmin järjestön toiminnan eri osa-alueilla, Saranpää sanoo.
YEL-uudistuksessa paljon hyvää, mutta parannettavaakin jäi28.4.2026 11:23:30 EEST | Tiedote
Hallitus sopi kehysriihessä yrittäjän eläkejärjestelmän uudistuksista. Sovussa on monia hyviä puolia, mutta parannettavaakin silti jäi. Esimerkiksi rahastointi on vielä tekemättä, ja istuva hallitus onkin luvannut aloittaa selvityksen ja valmistelun rahastoinnin käynnistämisestä. Nykyisessä järjestelmässä eniten kritiikkiä on saanut edellisen hallituksen aikana luotu, lakeihin perustumaton työtulolaskuri, jonka antamista tuloksista on tullut määrääviä työtuloa määriteltäessä. Sinänsä kaunis ajatus on, että kaikkien työtulo määritellään samoin perustein, mutta tässä unohdettiin kokonaan se, että yrittäjät eivät ole homogeeninen ryhmä, eikä kaikkiin voi siten soveltaa samanlaisia kriteereitä. Yksi eniten arvostelluista tekijöistä laskurissa on ollut liikevaihto. Liikevaihto toki kertoo yrityksen toiminnan laajuudesta, mutta ei täysin luotettavasti yrittäjän oman työpanoksen arvosta tai yrittäjän tuloista. Liikevaihdon painoarvoa laskurissa onkin vähennetty, mutta laskuri nähdään silti vä
Valvontalaki kaipaa korjausta – yksinyrittäjät kantavat kohtuuttoman taakan17.4.2026 14:02:47 EEST | Tiedote
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry lausui valvontalain uudistusta valmistelevaan arviomuistioon. Arviomuistiota ja siitä annettua lausuntopalautetta on tarkoitus hyödyntää valvontalakia koskevassa jatkovalmistelussa. AKYn lausunnon mukaan valvontalaki toimii nykyisellään erityisesti yksinyrittäjille raskaana ja epäselvänä sääntelykokonaisuutena, joka vaikeuttaa palvelujen tuottamista ja heikentää niiden saatavuutta. AKY korostaa, että ongelma ei ole lain tavoitteissa, vaan sen käytännön toteutuksessa: valvontajärjestelmän tulisi tukea palvelujen tuottamista, ei estää sitä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme