Lidl uudistaa lemmikkivalikoimansa saman brändin alle: Tässä tulee Max & Mila

Yhä useampi suomalainen hankkii lemmikin. Euroopassa lemmikkibuumi on jo niin vahva, että jo noin puolella kotitalouksista on lemmikki – kissoja on 111 miljoonaa ja koiria 91 miljoonaa. Lemmikillä onkin monelle täysin erityinen rooli perheessä, ja yhä useammalle se on kuin ensimmäinen lapsi.

Elämäntapojen muuttuessa nelijalkaisten perheenjäsenten ravintoon ja hyvinvointiin suhtaudutaan samalla huolenpidolla kuin muuhunkin perheeseen. Odotukset laadukkaasta lemmikkiruoasta ovatkin korkeammalla kuin koskaan. Lidl vastaa kysyntään yhdistämällä koirien ja kissojen tuotteet uuden Max & Mila’s World -brändin alle, josta koko tuttu valikoima löytyy jatkossa helposti yhden nimen takaa. Uudesta valikoimasta tunnistat lemmikkisi tarpeet yhdellä silmäyksellä: Max-tuotteet on suunnattu koirille ja Mila-tuotteet kissoille.

Uusittu valikoima sisältää kolme eri laatutasoa: Basic, Advanced Care ja Viljaton Gourmet. Tuotteista löytyy myös ikätasot pennuista senioreihin, mikä helpottaa oikean tuotteen valinnassa.

Basic-taso tarjoaa arjen perustuotteet, joissa on tasapainoiset ainesosat ja lajityypillinen laatu.

Advanced Care -taso palvelee vaativampia lemmikinomistajia: siinä on korkeampi ravintoarvo, kuivattu liha pääainesosana sekä eri elämänvaiheisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidyt reseptit.

Viljaton Gourmet-taso edustaa premium-laatua, jossa tuore liha toimii pääainesosana huolella valittujen lisien rinnalla.

Aineisosien lisäksi eri laatutasot on suunniteltu erottumaan toisistaan vaivattomasti jo myymälän hyllyllä. Pakkausten selkeä värikoodaus ja 1-3 sydämen symbolit ohjaavat asiakasta valitsemaan oikean tuotteen: Perustason Basic-tuotteet tunnistaa valkoisesta pakkauksesta ja yhdestä sydämestä, edistyneemmän Advanced Care -sarjan tummanpunaisesta sävystä ja kahdesta sydämestä, ja korkeimman Gourmet-luokan vihreästä pakkauksesta ja kolmesta sydämestä.

Uusien tuotteiden reseptit on kehitetty yhdessä eläinlääkäreiden kanssa ja ne ovat FEDIAH*-suositusten mukaisia.

– Max & Mila -sarjassa ideana on tarjota lemmikeille terveellistä ruokaa ilman turhia väriaineita tai lisättyä sokeria. Esimerkiksi Gourmet-sarjan tuotteet ovat täysin viljattomia, ja niissä on pääosassa tuore liha. Tänä päivänä lemmikille halutaan selkeästi laadukkaampaa ruokaa. Tällä uutuussarjalla tuomme valikoimaan juuri niitä parempia vaihtoehtoja, kertoo Lidlin valikoimapäällikkö Maria Vartiainen.

Lemmikkien ruokatuotteiden lisäksi valikoimasta löytyvät lemmikkien hygieniatuotteet sekä kattava käyttötavarasarja, joka sisältää tarvikkeita ja leluja.

*Kaikki tuotteet noudattavat tiukasti Euroopan lemmikkieläinruokateollisuuden järjestön (FEDIAF) määrityksiä. FEDIAF:n ohjeistukset takaavat koirille ja kissoille tutkitun, tarpeenmukaisen ja virkistävän ravitsemuksen – tasapainoisista ravintoaineprofiileista ja eri elämänvaiheisiin sopivista resepteistä aina tieteellisesti laskettuun energiamäärään asti.