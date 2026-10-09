Terhi Mäntymaa jättää osastopalvelut haikein mielin: ”Ihmisiä tulee ikävä”

Oma Hämeen osastopalvelujen tulosaluejohtaja Terhi Mäntymaa jäi syyskuussa pois tehtävästään. Hyvinvointialueen alkuvuosiin on mahtunut perusterveydenhuollon sairaalapalvelujen kokoaminen, kotisairaalan yhtenäistäminen, GerBiilin käynnistäminen ja Assi-sairaalan käyttöönotto. Mäntymaa toivoo, että näistä vuosista muistetaan erityisesti raja-aitoja ylittävä yhteistyö.

Terhi Mäntymaa on toiminut osastopalvelujen tulosaluejohtajana hyvinvointialueen alusta asti. Työ alkoi perusterveydenhuollon sairaalapalvelujen kokoamisella usean eri organisaation pohjalta. Lähes sama johtotiimi on ollut alusta lähtien luomassa yhteistä kokonaisuutta.

Nyt tehtävän jättäminen tuntuu haikealta.

– Ihmisiä tulee ikävä.

Mäntymaa ei ole vielä päättänyt tai sopinut, mitä hän tekee seuraavaksi. Ensin hän aikoo pitää jonkin aikaa lomaa.

– Jään kaipaamaan niitä ihmisiä, joiden kanssa olen saanut elää tämän hienon vaiheen ja olla uudistamassa palveluita.

Jatkuvat talouspaineet ovat olleet vaativimpia

Mäntymaan johtajakauden suurimpiin muutoksiin ovat kuuluneet perusterveydenhuollon osastopaikkojen merkittävä vähentäminen, kotisairaalan yhtenäistäminen ja liikkuvan kotisairaalan GerBiilin toiminnan aloittaminen.

Näihin muutoksiin on liittynyt myös potilasvirtojen sujuvoittaminen yhdessä erikoissairaanhoidon ja ikäihmisten palvelujen kanssa.

Hyvinvointialueen käynnistyminen, palveluverkon muutokset ja Assin käyttöönotto ovat ajoittuneet samoihin vuosiin. Mäntymaan mukaan johtamisen kannalta vaativinta ovat silti olleet jatkuvat talouspaineet.

– Jatkuvien talouspaineiden perusteella toimintaa on jouduttu muokkaamaan rajustikin.

Muutokset ovat herättäneet huolta sekä henkilöstössä että asukkaissa. Mäntymaan mukaan vaikeiden päätösten tekeminen ja toteuttaminen edellyttävät tunteiden kohtaamista.

– Muutokset herättävät tunteita aina. Ne on pyrittävä kohtaamaan suoraselkäisesti ja rohkeasti, vaikka se välillä on vaikeaakin. Muutosten nopea tahti rasittaa koko organisaatiota ja erityisesti sen keskellä työskentelevää henkilöstöä.

Mäntymaa pitää tehtyjä muutoksia välttämättöminä ja tarpeellisina. Hän on kuitenkin pohtinut myös muutosten vauhtia.

– Muutosvauhti on välillä ollut liian nopea. Olen joutunut miettimään, miten muutoksia saisi edes jotenkin kohtuullistettua henkilöstölle.

Sairaalapalveluja suunnataan yhä enemmän kotiin

Osastopalveluissa näkyy terveydenhuollon muutos, jossa hoitoa viedään entistä enemmän ihmisten koteihin ja kodinomaisiin ympäristöihin.

– Mielestäni tämä on hyvä asia. Koti on ympäristönä tuttu, ja kun kotona saa toipua rauhassa esimerkiksi kotisairaalan palvelujen turvin, on siitä varmasti hyötyä toipumisen nopeudessa ja kuntoutumisessa.

Mäntymaa pitää koko alueen kattavan kotisairaalan yhtenäistämistä ja GerBiilin tuomaa toiminnan muutosta erittäin merkittävinä. Onnistumista on ollut erityisesti se, että työtä on tehty yli tulosalue- ja toimialarajojen.

Työtä on vielä jatkettava päällekkäisyyksien läpikäymisessä ja poistamisessa sekä yhteistyön tiivistämisessä.

Ensimmäiset asiakkaat tekivät Assista todellisen

Osastopalvelut olivat ensimmäisten Assi-sairaalaan muuttaneiden toimintojen joukossa. Mäntymaalle uuden sairaalan käyttöönotto oli erittäin mielenkiintoinen kokemus.

– Uusien hienojen tilojen käyttöönottoon liittyi myös kipuilua erilaisten toimimattomien järjestelmien ja kokonaisuuksien kanssa. Tuskin, ja toivottavasti, saan enää oman urani aikana kokea vastaavaa.

Assi on muuttanut monia vanhoja työskentelytapoja. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osastojen toimiminen saman katon alla on tuonut toimintaan myös paljon yhteisiä käytäntöjä.

Yksi hetki teki valtavan muutoksen Mäntymaalle konkreettiseksi.

– Se oli varmaankin silloin, kun näin ensimmäiset asiakkaat kahvilla toisen kerroksen kahvilassa.

Henkilöstö on hoitanut potilaita muutosten keskellä

Muutosten nopea tahti ja talouspaineet ovat koetelleet koko organisaatiota. Mäntymaa arvostaa sitä, miten henkilöstö on selvinnyt tilanteesta.

– Muutoksia on tehty hirvittävällä vauhdilla. En voi kuin ihailla, kuinka hyvin henkilöstö on tämän kaiken vauhdin ja talouspaineiden keskellä onnistunut hoitamaan potilaita ja asiakkaita.

Johtajana Mäntymaa on ollut erityisen ylpeä hetkistä, jolloin pitkään suunniteltu asia on saatu toteutettua ja tieto sen toimivuudesta on kantautunut muuta kautta.

– Olen ylpeä, kun jokin pitkään suunniteltu asia on viety läpi ja kuulen ihan jostain muualta sen toimivuudesta.

Johtamisvuodet ovat opettaneet Mäntymaalle myös jotakin uutta hänestä itsestään.

– Olen hieman hämmentyneenä huomannut itsessäni luovuutta, jota en tiennyt olevan olemassa.

Yhteistyötä on jatkettava

Seuraajalleen Mäntymaa haluaa jättää viestin tulosalueen tekemästä työstä ja yhteistyön merkityksestä.

– Tulosalue on tehnyt upeaa työtä ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tätä työtä tulisi jatkaa ja edistää entisestään.

Viiden vuoden kuluttua Mäntymaa toivoo näkevänsä rauhalliset ja seesteiset sairaala- ja osastopalvelut.

– Toivottavasti silloin puhalletaan ilman siiloja yhteen hiileen potilaiden ja asiakkaiden parhaaksi.

Kun Mäntymaa myöhemmin katsoo johtamisvuosiaan taaksepäin, hän toivoo ihmisten muistavan muutoksesta ennen kaikkea yhden asian: raja-aitoja ylittävän yhteistyön.