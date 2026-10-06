Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet ovat entistä iäkkäämpiä
13.10.2026 09:03:00 EEST | Kiinteistöliitto | Tiedote
Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet ovat keski-iältään 64-vuotiaita. Pääkaupunkiseudulla hallitusten jäsenten keski-ikä on runsaat 62 vuotta ja muualla Suomessa 64 vuotta. Tiedot selviävät Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöilleen tekemästä kyselystä.
Kyselyn perusteella taloyhtiöiden hallitusväki on ikääntynyt vuodesta 2022, jolloin asiaa selvitettiin edellisen kerran. Nyt naisvastaajien keski-ikä on 62,7 ja miesvastaajien 64,5 vuotta. Pääkaupunkiseudulla hallitusten jäsenistä useampi kuin joka viides on syntynyt 1950-luvulla tai aiemmin. Muualla Suomessa 1950-luvulla tai aiemmin syntyneitä on hiukan harvempi kuin joka kymmenes.
”Vaikka monen isännöitsijän käytännön näppituntuma sanoo hallitusten nuorentuneen, data ei sitä osoita. Kyselyn perusteella hallituksissa on huomattavan iäkkäitä ihmisiä. Kokemus on arvokasta, mutta jos hallitus on täynnä ikäihmisiä, päätöksentekoon ei saada parasta edustusta erilaisista osakasryhmistä eikä osakasdemokratia parhaalla tavalla toteudu. Nuorempien kiinnostuminen taloyhtiön asioista olisi todella tärkeää, mutta ajankäytön osalta moni tuskailee työelämän ja ruuhkavuosien ikeessä”, sanoo Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.
Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet ovat etenkin pääkaupunkiseudulla hyvin koulutettuja. Pääkaupunkiseudulla yli puolella hallitusten jäsenistä ja muuallakin maassa lähes joka kolmannella on ylempi korkeakoulututkinto. Kyselyn perusteella eniten on tekniikan alan sekä kaupallishallinnollisten alojen koulutettuja.
Naisten osuus kasvussa
Taloyhtiöiden hallituksissa naisten osuus on tänä vuonna 40 prosenttia, kun neljä vuotta aiemmin naisia oli 38 prosenttia vastaajista.
”Kaikenlainen monipuolistuminen hallitusten kokoonpanoissa on erittäin toivottava kehityssuunta”, Mia Koro-Kanerva kommentoi.
Vastaajat itse arvostavat taloyhtiön hallituksen kokoonpanossa yhtiön asioihin perehtyneisyyttä ja yhteistyökykyä. Myös päätöksentekokykyä, ennakointikykyä ja sitoutuneisuutta pidetään erittäin tärkeänä.
Hallitustyön tuloksellisuudelle vastaajat antoivat kouluarvosanan 8,2.
Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden hallituksille tehtyyn kyselyyn vastasi 3621 hallituksen puheenjohtajaa ja 2739 hallituksen jäsentä kaikkialta Suomesta. Kysely toteutettiin 17.8. – 9.9.2026 nettikyselynä. Kiinteistöliitto raportoi kyselyn muista osioista loka-marraskuussa.
Yhteyshenkilöt
Jukka KeropääekonomistiPuh:09 1667 6226jukka.kero@kiinteistoliitto.fi
Mia Koro-KanervatoimitusjohtajaPuh:050 303 1615mia.koro-kanerva@kiinteistoliitto.fi
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Tietoja julkaisijasta
Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu yli 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä noin kaksi miljoonaa ihmistä.
Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi
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