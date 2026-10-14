Uusi tutkimus auttaa kohdentamaan soiden ennallistamista tehokkaammin
15.10.2026 07:10:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote
Ojitettujen soiden ennallistaminen voi nostaa vedenpintaa huomattavasti laajemmalla alueella kuin aiemmin on arvioitu, osoittaa Oulun yliopiston uusi tutkimus. Tulokset osoittavat myös, että eri ennallistamismenetelmät vaikuttavat veden liikkumiseen eri tavoin. Tieto auttaa kohdentamaan ennallistamistoimia tehokkaammin ja maksimoimaan niiden hyödyt luonnolle ja ilmastolle.
Soiden ennallistaminen on keskeinen keino luonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa ja ilmastopäästöjen vähentämisessä. Sen merkitys korostuu entisestään, kun EU ja Suomi lisäävät ennallistamistoimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomessa laajoja suoalueita on ojitettu erityisesti metsätalouden tarpeisiin, mikä on heikentänyt niiden kykyä sitoa hiiltä ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.
Tutkijat tarkastelivat Kittilässä sijaitsevaa Matorovansuota, jossa ojia tukittiin vuonna 2024 osana LIFE PeatCarbon -hanketta. Tutkimuksessa selvitettiin maastomittausten ja tietokonemallin avulla, miten ennallistaminen vaikuttaa vedenpinnan tasoon ja veden liikkumiseen suoalueella. Eri ennallistamismenetelmien vaikutuksista koko suoalueella on ollut aiemmin vain vähän tietoa.
"Maastomittaukset ovat välttämättömiä, mutta tietokonemallit voivat näyttää, miten ennallistaminen vaikuttaa koko suoalueeseen," sanoo apulaisprofessori Pertti Ala-aho
Ennallistamismenetelmä vaikutti vedenpinnan nousun laajuuteen
Tutkimuksen mukaan vedenpinta nousi ennallistamisen jälkeen keskimäärin 23 senttimetriä koko suoalueella, myös alueilla, joilla ojia ei ollut tukittu. Näillä alueilla nousua havaittiin keskimäärin 22 senttimetriä, paikoin yli 40 senttimetriä. Tulokset osoittavat, että ojituksen vaikutukset ulottuvat huomattavasti varsinaisia ojia laajemmalle.
“Tulokset osoittavat, että soiden ennallistamisen hyödyt voivat ulottua paljon laajemmalle kuin niille alueille, joilla ennallistamistoimia tehdään. Ymmärrys veden liikkeistä suoalueilla voi auttaa kehittämään tulevia ennallistamishankkeita ja maksimoimaan niiden ympäristöhyödyt”, sanoo väitöskirjatutkija Omar Nimr. Tutkimuksen mukaan ennallistamisen vaikutukset vaihtelivat suon eri osissa. Vedenpinta nousi eniten suon keskiosissa ja erityisesti sateisina jaksoina.
Tutkimuksen mukaan ennallistamismenetelmän valinta vaikutti siihen, miten laajalle vaikutukset ulottuivat. Turpeella täytetyt ojat nostivat vedenpintaa voimakkaimmin aivan ennallistamiskohteiden lähellä, mutta vaikutus heikkeni etäisyyden kasvaessa. Keskimääräinen vaikutus väheni noin 70 prosenttia jo 40 metrin matkalla. Padot puolestaan vaikuttivat laajemmalla alueella, ja niiden vaikutukset ulottuivat jopa noin 100 metrin päähän. Puuaineksella täytetyt ojat nostivat vedenpintaa tasaisemmin laajemmalla alueella, mutta vaikutukset olivat paikallisesti heikompia.
Seuraavaksi tutkijat selvittävät, miten eri ennallistamismenetelmät vaikuttavat pitkällä aikavälillä soiden vesitalouteen, kasvillisuuteen ja hiilensidontaan. Tavoitteena on tunnistaa, millaiset ratkaisut toimivat parhaiten erilaisilla suoalueilla.
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Yhteyshenkilöt
Hannu MarttilaProfessoriVesi-, energia- ja ympäristötekniikka, Oulun yliopistoPuh:+358294484393hannu.marttila@oulu.fi
Pertti Ala-AhoApulaisprofessoriVesi-, energia- ja ympäristötekniikka, Oulun yliopistoPuh:+358294484498Pertti.Ala-Aho@oulu.fi
Omar NimrVäitöskirjatutkijaVesi-, energia- ja ympäristötekniikka, Oulun yliopisto
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