Valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästys käynnistyi rivakasti
13.10.2026 09:00:00 EEST | Suomen riistakeskus | Tiedote
Valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästys on käynnistynyt vilkkaasti syyskuun alussa voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen. Merimetsoja on saatu saaliiksi runsaat 800 ja valkoposkihanhia yli 4 300 yksilöä. Suojametsästyksen tavoitteena on ehkäistä lintujen aiheuttamia vahinkoja.
Valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästys on ollut mahdollista 1.9.2026 lähtien erikseen määritetyillä kohteilla. Merimetsoja on voitu suojametsästää kalanpyydysten läheltä, ja valkoposkihanhia pelloilta, joiden sato on korjaamatta.
Merimetsojen suojametsästys käynnistyi vauhdikkaasti heti lakimuutoksen astuttua voimaan. Etenkin eteläisillä merialueilla oli tuolloin vielä runsaasti merimetsoja, jotka eivät olleet lähteneet syysmuutolle. Tähän mennessä saaliiksi on saatu runsaat 800 merimetsoa, joista valtaosa syyskuun alkupuolella Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikkoseuduilla. Jatkossa suojametsästys alkaa 1.8., ennen merimetsojen päämuuton käynnistymistä.
Valkoposkihanhen suojametsästys kohdistuu erityisesti Itä-Suomen yli muuttaviin hanhiin, jotka levähtäessään korjaamattomilla pelloilla voivat aiheuttaa merkittäviä satovahinkoja. Muuttavan kannan kooksi on arvioitu noin 1,7 miljoonaa lintua.
Valkoposkihanhien syysmuutto alkoi syyskuun lopulla hanhien saavuttua Pohjois-Karjalaan, ja muutto on parhaillaan käynnissä. Tähän mennessä valkoposkihanhia on saatu saaliiksi runsaat 4 300 lintua, joista suurin osa Pohjois-Karjalassa. Joitakin lintuja saatiin saaliiksi myös muualla Suomessa ennen syysmuuton alkua. Tällöin metsästys kohdistui paikalliseen pesivään kantaan.
Merimetsojen suojametsästysaika jatkuu helmikuun loppuun. Valkoposkihanhia voi edellytyksien täyttyessä metsästää ympäri vuoden.
Usein kysyttyä valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästyksestä (metsastajalehti.fi)
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Lauri Peippovs. Riistapäällikkö, Kaakkois-SuomiPuh:029 431 2225lauri.peippo@riista.fi
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