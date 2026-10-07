MUISTUTUS // Kutsu tutustumisretkelle 15.10.: Asunnottomuus lisääntyy – mikä ratkaisuksi?
12.10.2026 16:32:59 EEST | Diakonissalaitos | Kutsu
Asunnottomien yötä vietetään lauantaina 17.10.2026. Diakonissalaitoksen syyskuussa julkaistun Ihmisarvobarometrin mukaan suomalaiset pitävät asunnottomuutta kaikkein selvimpänä huono-osaisuuden ilmentymänä. Mitä yhteiskunnastamme kertoo se, että juuri tämä ilmiö on jälleen kasvussa? Tervetuloa tutustumisretkelle näkemään ja kuulemaan, mitä on asunnottomien ja asunnottomuustyön arki Suomessa tänään.
Vuonna 2025 asunnottomien määrä kasvoi jo toista vuotta peräkkäin. Viime vuonna Suomessa oli 4 579 yksin elävää asunnotonta. Heistä 1 306 oli pitkäaikaisasunnottomia. Tilanne on haastava, mutta ratkaisujakin on.
Asunnottomien yötä vietetään lauantaina 17.10.2026. Haluamme tarjota päättäjille ja median edustajille mahdollisuuden tutustua katujen tilanteeseen ja asunnottomuustyön arkeen jo aikaisemmin kyseisellä viikolla. Miltä asunnottomien tilanne näyttää Helsingin kaduilla? Millainen päihdetilanne on nyt, ja miten se vaikuttaa asunnottomuustyöhön? Millaista on asunnottomuutta kokeneiden arki Asunto ensin -mallilla toimivassa yksikössä?
Milloin? Torstaina 15.10.2026 klo 17.15-19.45
Missä? Reitti: Eduskuntatalo (Pohjoinen Rautatiekatu) - Alppikortteli - Rinnekodit Silta -asumisyksikkö Kurkimäessä - Eduskuntatalo
Suuntaamme ensin Diakonissalaitoksen Alppikortteliin Kallioon kuulemaan katujen tilanteesta katutyöntekijöiden näkökulmasta. Tämän jälkeen vierailemme Kurkimäen Rinnekodit Silta -asumisyksikössä, joka tarjoaa Asunto ensin -mallin mukaista tuettua asumista pitkäaikaisasunnottomille helsinkiläisille. Mukana keskustelussa ovat myös asunnottomuutta itse kokeneet. Kierros päättyy Eduskuntatalolle.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään tiistaina 13.10. täältä!
Retken aikana on rajallinen mahdollisuus tehdä haastatteluja. Haastattelutoiveista ja käytännön järjestelyistä pyydämme sopimaan ennakkoon viestintäpäällikkö Jenni Sarolahden kanssa: 050 372 0828, jenni.sarolahti@diakonissalaitos.fi. Haastatteluja on mahdollista tehdä myös retkeä edeltävinä ja seuraavina päivinä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni SarolahtiViestintäpäällikkö
Diakonissalaitoksen yleishyödyllinen toiminta (mm. nuoret, katutyö, päihteet, asunnottomuus, paperittomat, kidutettujen kuntoutus, Itä-Euroopan romanit, kansalaistoiminta)
Miinukka Tuominen-HakoilaVaikuttamistyön päällikköPuh:+358 40 705 8256miinukka.tuominen-hakoila@diakonissalaitos.fi
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Diakonissalaitos tekee työtä ihmisarvoisen elämän puolesta
Diakonissalaitos tekee rohkeasti työtä ihmisarvoisen elämän puolesta. Säätiön yleishyödyllisen toiminnan avulla tuetaan kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevia. Säätiön omistama yhteiskunnallinen yritys Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Lisäksi Diakonissalaitos on mukana koulutustoiminnassa. Yhdessä säätiökonsernin eri toimialat rakentavat oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Diakonissalaitos on vastuullinen työpaikka 3 400 ammattilaiselle, jotka tekevät työtä sydän mukana. Kaiken toiminnan keskiössä on ihminen.
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