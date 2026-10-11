Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
12.10.2026 19:00:53 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Mediatiedote Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä 12.10.2026 kello 7.00-19.00
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 12.10.2026
Mediatiedote (Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä 12.10.2026 kello 7.00-19.00)
Automaattinen palohälytys, Jyväskylä kello 9.01
--> Ei paloa
rakennuspalo, pieni Jyväskylä kello 10.16
--> rakennustyömaalla käryä, ei paloa
tulipalo, muu pieni, Laukaa kello 13.19
--> aiemmin palaneen rakennuksen rauniot savusivat
liikenneonnettomuus pieni, saarijärvi kello 17.52
--> henkilöauto ajatui pajupurontiellä ulos tieltä. Autossa oli 2 ihmistä, jotka ensihoito tarkasti. Alustavan arvion mukaan ei vakavampia loukkaantumisia. Onnettomuudesta ei aiheutunut liikenne-estettä. Onnettomuuden syystä ei ole tietoa. Ajoneuvoon tuli merkittäviä vaurioita.
Rakennuspalo, pieni, Jyväskylä kello 18:35
--> kyseessä murtohälytin, pelastustoimella ei tehtävää
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.10.2026 07:05:54 EEST | Tiedote
Kooste illan ja yön hälytyksistä Keski-Suomessa
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote10.10.2026 19:16:35 EEST | Tiedote
Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote10.10.2026 16:13:48 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.10.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Jämsä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jämsään puoli neljän aikaan lauantaipäivänä. Naapuri oli kuullut palovaroittimen hälyttävän ja soittanut hätäkeskukseen. Palovaroittimen hälytyksen syyksi paljastui tupakointi asunnon sisätiloissa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote10.10.2026 15:12:23 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.10.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Petäjävesi Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta kaksikymmentä yli kahden iltapäivällä. Hätäilmoituksen mukaan hevostallin yhteydessä olevasta lämpökeskuksesta oli havaittu nousevan savua. Ensimmäisen yksikön suoritettua tiedustelun havaittiin lämpökeskuksen hakekattilan syötön olevan jumissa, josta aiheutunut savunmuodostusta. Ei varsinaista paloa. Kohteeseen hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä, joista kolme kävi kohteessa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote10.10.2026 07:01:12 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä Laukaa, vahingontorjunta, klo 18:56 Sadevesiviemäri ei vetänyt Vihtavuoressa. Asiasta ilmoittettiin Laukaan kunnalle. Vesi ei uhannut rakennuksia. Muurame, liikenneonnettomuus klo 21:22 Auto törmäsi valaisinpylvääseen Punasillantiellä. Paikalta ei tavattu ketään osallista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme