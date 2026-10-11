Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 12.10.2026

Mediatiedote (Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä 12.10.2026 kello 7.00-19.00)

Automaattinen palohälytys, Jyväskylä kello 9.01

--> Ei paloa

rakennuspalo, pieni Jyväskylä kello 10.16

--> rakennustyömaalla käryä, ei paloa

tulipalo, muu pieni, Laukaa kello 13.19

--> aiemmin palaneen rakennuksen rauniot savusivat

liikenneonnettomuus pieni, saarijärvi kello 17.52

--> henkilöauto ajatui pajupurontiellä ulos tieltä. Autossa oli 2 ihmistä, jotka ensihoito tarkasti. Alustavan arvion mukaan ei vakavampia loukkaantumisia. Onnettomuudesta ei aiheutunut liikenne-estettä. Onnettomuuden syystä ei ole tietoa. Ajoneuvoon tuli merkittäviä vaurioita.

Rakennuspalo, pieni, Jyväskylä kello 18:35

--> kyseessä murtohälytin, pelastustoimella ei tehtävää

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112