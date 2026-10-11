Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

12.10.2026 19:00:53 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Mediatiedote Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä 12.10.2026 kello 7.00-19.00

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 12.10.2026

Mediatiedote (Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä 12.10.2026 kello 7.00-19.00)

Automaattinen palohälytys, Jyväskylä kello 9.01

--> Ei paloa

rakennuspalo, pieni Jyväskylä kello 10.16

--> rakennustyömaalla käryä, ei paloa

tulipalo, muu pieni, Laukaa kello  13.19

--> aiemmin palaneen rakennuksen rauniot savusivat

liikenneonnettomuus pieni, saarijärvi kello 17.52

--> henkilöauto ajatui pajupurontiellä ulos tieltä. Autossa oli 2 ihmistä, jotka ensihoito tarkasti. Alustavan arvion mukaan ei vakavampia loukkaantumisia. Onnettomuudesta ei aiheutunut liikenne-estettä. Onnettomuuden syystä ei ole tietoa. Ajoneuvoon tuli merkittäviä vaurioita. 

Rakennuspalo, pieni, Jyväskylä kello 18:35

--> kyseessä murtohälytin, pelastustoimella ei tehtävää

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote10.10.2026 15:12:23 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.10.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Petäjävesi Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta kaksikymmentä yli kahden iltapäivällä. Hätäilmoituksen mukaan hevostallin yhteydessä olevasta lämpökeskuksesta oli havaittu nousevan savua. Ensimmäisen yksikön suoritettua tiedustelun havaittiin lämpökeskuksen hakekattilan syötön olevan jumissa, josta aiheutunut savunmuodostusta. Ei varsinaista paloa. Kohteeseen hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä, joista kolme kävi kohteessa.

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