Punk valtaa Hakasalmen huvilan – 50 vuotta säpinää Helsingin kaduilla
14.10.2026 12:02:48 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Punk rantautui Helsinkiin puoli vuosisataa sitten, ja omaehtoinen alakulttuuri elää vahvana yhä edelleen. Helsingin kaupunginmuseon ja Punkmuseon yhteinen näyttely tarkastelee helsinkiläisen punkin 50-vuotista historiaa 23. lokakuuta alkaen.
Nahkarotsit ja irokeesit, pienlehdet ja omakustannejulkaisut, hikiset keikat ja tee-se-itse-asenne. PUNK! 50 vuotta säpinää Helsingin kaduilla -näyttely vie kävijät merkittäviin kohtaamispaikkoihin 70-luvun lopulta tähän päivään – Kill City -korttelista Lepakkoon ja Oskun Divarista Vuoritaloon.
Suomipunkin tarinaan voi uppoutua valokuvien, videohaastattelujen, levykansien, pienlehtien, keikkajulisteiden, vaatteiden ja soittimien sekä muun esineistön kautta. Esillä on muun muassa Pelle Miljoonan itse rakentama rumpujakkara ja Maukka Perusjätkän moottorisaha.
Punk ei jää näyttelyssä vain vitriineihin
Jukeboksissa soivat punk-klassikot, pittihuoneessa pogotaan ja treenikämpässä voi tarttua soittimiin. Nuoren Mökä-yhtyeen mukana seurataan, miten punk-musiikkia tehdään 2020-luvulla. Näyttely valottaa samalla punkin matkaa vastustetusta alakulttuurista osaksi suomalaista kulttuurihistoriaa.
Lontoossa ja New Yorkissa 1970-luvun puolivälissä syntynyt punk antoi äänen kapinalliselle nuorisolle. Suomen hallituksen ja nuorisojärjestöjen vastustuksesta huolimatta vastakulttuuri tempaisi mukaansa myös elitistiseen rock-musiikkiin kyllästyneet helsinkiläiset. Puoli vuosisataa myöhemmin punk elää edelleen taiteessa, muodissa ja aktivismissa.
Menneisyys huutaa, nykyisyys vastaa
Näyttelyn ovat kuratoineet Punkmuseon Teijo Hintikka, Timo ”Kipi” Kiippa ja Vilja Joensuu. Toteutuksessa on ollut apuna runsaasti Punkmuseon jäsenistöä.
"Näyttely on rakkaudenosoitus 50-vuotiaalle alakulttuurille. Punkista ei ole tullut salonkikelpoista, mutta salongit kelpaavat kyllä punkille", Joensuu kertoo.
"Stadipunk herättää monia muistoja, ajatuksia ja tunteita. Tervetuloa kaikille kiinnostuneille punkveteraaneista levynkeräilijöihin ja nuorista ikäihmisiin", Hintikka lisää.
Punkin tarina jatkuu Kino Reginassa
Hakasalmen huvilassa syvennytään näyttelyn teemoihin keskustelutilaisuuksissa, jotka johdattelevat Kino Reginan Punk 50 vuotta -sarjan dokumenttielokuviin. Syksyn ohjelmassa nähdään muun muassa muusikko Kathleen Hannasta kertova The Punk Singer (2013) sekä punkin ja rasisminvastaisen aktivismin yhteyksiä käsittelevä White Riot (2019).
Näyttelyn on tuottanut Helsingin kaupunginmuseon tutkija Tuomas Nolvi. Näyttelysuunnittelusta vastaa Kristian Palmu ja graafisesta ilmeestä Jari Mikkola.
Medialla on mahdollisuus tutustua näyttelyyn ennakkoon ti–ke 20.–21.10.2026
Haastattelu- ja kuvauspyynnöt:
viestintäsuunnittelija Roope Pokki
puh. 040 152 6479, roope.pokki@hel.fi
PUNK! 50 vuotta säpinää Helsingin kaduilla
23.10.2026–29.8.2027
Hakasalmen huvila (Mannerheimintie 13 B, Helsinki)
hakasalmenhuvila.fi
Avoinna: ti 11–19, ke–su 11–17
Pääsymaksu 17/11 €, alle 18-vuotiaille ja Museokortilla vapaa pääsy
Hakasalmen huvilan ilmaispäivä
Joka kuukauden viimeinen perjantai klo 11–17
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Roope PokkiviestintäsuunnittelijaKulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunkiPuh:09 310 38709Puh:+358 40 152 6479roope.pokki@hel.fi
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Hakasalmen huvila
Hakasalmen huvila on osa Helsingin kaupunginmuseota ja siellä järjestetään vaihtuvia näyttelyitä. Hakasalmen huvila sijaitsee Finlandia-talon ja Musiikkitalon välissä lähellä Töölönlahtea. Elegantissa rakennuksessa voi tavoittaa muiston empireajan huvila-arkkitehtuurista. Huvilan tunnetuin asukas oli Aurora Karamzin (1808–1902).
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