Punk valtaa Hakasalmen huvilan – 50 vuotta säpinää Helsingin kaduilla

Nahkarotsit ja irokeesit, pienlehdet ja omakustannejulkaisut, hikiset keikat ja tee-se-itse-asenne. PUNK! 50 vuotta säpinää Helsingin kaduilla -näyttely vie kävijät merkittäviin kohtaamispaikkoihin 70-luvun lopulta tähän päivään – Kill City -korttelista Lepakkoon ja Oskun Divarista Vuoritaloon.

Suomipunkin tarinaan voi uppoutua valokuvien, videohaastattelujen, levykansien, pienlehtien, keikkajulisteiden, vaatteiden ja soittimien sekä muun esineistön kautta. Esillä on muun muassa Pelle Miljoonan itse rakentama rumpujakkara ja Maukka Perusjätkän moottorisaha.

Punk ei jää näyttelyssä vain vitriineihin

Jukeboksissa soivat punk-klassikot, pittihuoneessa pogotaan ja treenikämpässä voi tarttua soittimiin. Nuoren Mökä-yhtyeen mukana seurataan, miten punk-musiikkia tehdään 2020-luvulla. Näyttely valottaa samalla punkin matkaa vastustetusta alakulttuurista osaksi suomalaista kulttuurihistoriaa.

Lontoossa ja New Yorkissa 1970-luvun puolivälissä syntynyt punk antoi äänen kapinalliselle nuorisolle. Suomen hallituksen ja nuorisojärjestöjen vastustuksesta huolimatta vastakulttuuri tempaisi mukaansa myös elitistiseen rock-musiikkiin kyllästyneet helsinkiläiset. Puoli vuosisataa myöhemmin punk elää edelleen taiteessa, muodissa ja aktivismissa.

Menneisyys huutaa, nykyisyys vastaa

Näyttelyn ovat kuratoineet Punkmuseon Teijo Hintikka, Timo ”Kipi” Kiippa ja Vilja Joensuu. Toteutuksessa on ollut apuna runsaasti Punkmuseon jäsenistöä.

"Näyttely on rakkaudenosoitus 50-vuotiaalle alakulttuurille. Punkista ei ole tullut salonkikelpoista, mutta salongit kelpaavat kyllä punkille", Joensuu kertoo.

"Stadipunk herättää monia muistoja, ajatuksia ja tunteita. Tervetuloa kaikille kiinnostuneille punkveteraaneista levynkeräilijöihin ja nuorista ikäihmisiin", Hintikka lisää.

Punkin tarina jatkuu Kino Reginassa

Hakasalmen huvilassa syvennytään näyttelyn teemoihin keskustelutilaisuuksissa, jotka johdattelevat Kino Reginan Punk 50 vuotta -sarjan dokumenttielokuviin. Syksyn ohjelmassa nähdään muun muassa muusikko Kathleen Hannasta kertova The Punk Singer (2013) sekä punkin ja rasisminvastaisen aktivismin yhteyksiä käsittelevä White Riot (2019).

Näyttelyn on tuottanut Helsingin kaupunginmuseon tutkija Tuomas Nolvi. Näyttelysuunnittelusta vastaa Kristian Palmu ja graafisesta ilmeestä Jari Mikkola.

Medialla on mahdollisuus tutustua näyttelyyn ennakkoon ti–ke 20.–21.10.2026

Haastattelu- ja kuvauspyynnöt:

viestintäsuunnittelija Roope Pokki

puh. 040 152 6479, roope.pokki@hel.fi

PUNK! 50 vuotta säpinää Helsingin kaduilla

23.10.2026–29.8.2027

Hakasalmen huvila (Mannerheimintie 13 B, Helsinki)

hakasalmenhuvila.fi

Avoinna: ti 11–19, ke–su 11–17

Pääsymaksu 17/11 €, alle 18-vuotiaille ja Museokortilla vapaa pääsy

Hakasalmen huvilan ilmaispäivä

Joka kuukauden viimeinen perjantai klo 11–17