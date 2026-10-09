Inflaatio kiihtyi syyskuussa - polttoaineiden hinnat nostavat kustannuksia
14.10.2026 08:02:49 EEST | Tilastokeskus | Tiedote
Kuluttajahintojen nousu jatkui Suomessa syyskuussa. Vuosimuutos oli 2,5 %, kun elokuussa se oli 2,2 %.
Inflaatioon vaikutti erityisesti polttoaineiden hintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa vuodentakaisesta keskimäärin 32,7 %. Elokuusta hinnat nousivat 6,8 %, selviää Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin tiedoista.
Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat syyskuussa 1,9 % ja työväenopiston kurssimaksut 3,8 % vuotta aiemmasta.
”Hintojen nousu näkyy kuluttajien arjessa nopeasti erityisesti silloin, kun välttämättömien menojen kuten lämmityksen, liikkumisen ja ruoan kustannukset kasvavat”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Kristiina Nieminen toteaa.
Säiden kylmetessä etenkin lämmityksen hintakehitys voi vaikuttaa kuluttajien talouteen.
”Lämmitysöljy oli syyskuussa erityisen kallista. Se oli peräti 64,6 prosenttia kalliimpaa vuodentakaiseen verrattuna”, Nieminen sanoo.
”Sähkö oli syyskuussa edellisvuotta edullisempaa, pudotusta oli 4 prosenttia. Siitä huolimatta sähkön hinta on nyt selvässä nousussa, sillä elokuuhun verrattuna sähkö kallistui 7,5 prosenttia.”
Seuraavan kerran inflaatiosta saadaan tietoa 4. marraskuuta 2026, kun Tilastokeskus julkaisee yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotiedot lokakuulta.
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Yhteyshenkilöt
Kristiina NieminenYliaktuaariPuh:029 551 2957kristiina.nieminen@stat.fi
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