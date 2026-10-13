Hyrkkö vaatii Orpolta suomalaisen mediakentän puolustamista: ”Hallitus pelasti Valmet Automotiven, mutta pesee kätensä STT:stä”
13.10.2026 14:09:14 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö on pettynyt pääministerin ponnettomaan mediapolitiikkaan. Pääministeri kommentoi STT:n tilannetta ja kokoomuksen ehdottamia Yle-leikkauksia Politiikan toimittajat ry:n tilaisuudessa tiistaina.
STT on yksi maailman vanhimmista tietotoimistoista ja Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö pitää sen lopettamisuhkaa erittäin huolestuttavana.
— Pääministerin mukaan STT:tä koskevan ratkaisun pitää löytyä markkinoilta sen sijaan, että valtio tulisi osalliseksi. Jostain syystä hallitus kuitenkin tuli hätiin, kun kyse oli Valmet Automotiven pelastamisesta. Pääministerin periaatteellisuus vaikuttaa olevan valikoivaa, ihmettelee Hyrkkö.
— Suomalaisen uutistoiminnan ja monimuotoisen mediakentän turvaaminen ovat mitä suurimmassa määrin turvallisuuteen, kriisinkestävyyteen ja demokratiaan liittyviä kysymyksiä, joissa valtiolla tulisi olla poikkeuksellisen suuri intressi, jatkaa Hyrkkö.
Kotimaisen uutistoimiston merkitys korostuu Hyrkön mukaan Suomen kaltaisella pienellä kielialueella.
— Ilman STT:n uutistoimintaa moni suomalaisille tärkeä asia jäisi eri puolilla Suomea pureskelematta. Rapakon takaiset tapahtumat korostuvat jo nyt uutisvirrassa ja teknologia-alustojen kautta kansalaisten saamaa tietoa ohjaavat entistä vahvemmin Euroopan ulkopuolella rakennetut algoritmit. Tämän kaiken vastapainoksi tarvitaan kotimaista uutistoimintaa, sanoo Hyrkkö.
Hyrkkö pitää kokoomuksen mediapolitiikkaa erittäin lyhytnäköisenä. Kokoomus on osana leikkauslistaansa esittänyt lisäleikkauksia Yleisradiolle, joka on jo tällä kaudella käynyt läpi merkittävät sopeutustoimet. Hyrkkö kiinnittää myös huomiota pääministerin Yleä koskevaan puheenvuoroon eduskunnan kyselytunnilla viime viikolla, jossa hän lähinnä puolusti tehtyjä leikkauksia.
— Yleisradiot ja vapaa media ympäri maailmaa ovat erityisesti populistisen laitaoikeiston tähtäimessä. Niin myös Suomessa. Lisäleikkausten ideoinnin sijaan pääministeri voisi käyttää arvovaltaansa muistuttaakseen ihmisiä Yleisradion merkityksestä yhteiskunnan kokonaisturvallisuudelle sekä puolustaakseen vapaata, luotettavaa ja monimuotoista tiedonvälitystä, vetoaa Hyrkkö.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
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