SDP:n Anna-Kristiina Mikkonen: Etelä-Savon Eloisa jatkaa lapsiperheystävällistä linjaa

Mikkonen onpitkään puhunut NIPT-tutkimuksen tarjoamisen puolesta kaikille Eloisan synnyttäjille.

”On hienoa, että tämä ajatus etenee nyt käytäntöön. Maksuttomien synnytysten jatkoksi Eloisa ottaa jälleen askeleen kohti lapsiperheystävällisempiä palveluja. Perheiden hyvinvointi näkyy myös siinä, miten raskaana olevia tuetaan ja millaista tietoa heille voidaan tarjota”, Mikkonen sanoo.

NIPT-tutkimus perustuu raskaana olevan verinäytteeseen. Se tunnistaa esimerkiksi Downin oireyhtymään liittyvän kromosomipoikkeavuuden aiempaa seulontamenetelmää tarkemmin. Tarkempi seulonta voi vähentää vääriä positiivisia tuloksia ja niiden vuoksi tehtäviä jatkotutkimuksia sekä niihin liittyvää huolta sekä tuottaa taloudellista säästöä pitkällä aikavälillä.

”Raskauden aikana perheellä on paljon mielessä. Siksi on tärkeää, että seulontamenetelmät ovat mahdollisimman luotettavia ja että perheet saavat tarvittaessa tietoa ja tukea. Tämä on konkreettinen parannus odottavien perheiden palveluihin Etelä-Savossa”, Mikkonen toteaa.

Eloisa tarjoaa NIPT-tutkimuksen maksutta ja vapaaehtoisena. Se korvaa aiemman yhdistelmäseulonnan niillä raskaana olevilla, jotka ovat ilmoittautuneet neuvolaan 1.10.2026 jälkeen. Muu raskaudenaikainen seuranta, kuten ultraäänitutkimukset, jatkuu ennallaan.