Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
13.10.2026 19:24:15 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 13.10.2026 päivän tehtävistä.
Jyväskylässä automaattinen palohälytys klo: 12:34, kohteessa ei paloa.
Jyväskylässä automaattinen palohälytys klo: 15:21, kohteessa ei paloa.
Kannonkoskella liikennevälinepalo; Keskisuuri klo: 16:42. Kohteessa veneen lämmityslaite alkanut savuttamaan, ei paloa.
Jyväskylässä automaattinen palohälytys klo: 17:02, ei paloa.
Jyväskylässä rakennuspalo; pieni klo: 18:54. Kohteessa ei paloa.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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