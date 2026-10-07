Lähiruokaa ja elämyksiä avotulen äärellä – Keski-Suomeen 1,5 miljoonaa euroa maaseuturahoitusta loppukesällä
14.10.2026 11:13:23 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Keski-Suomeen myönnettiin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa EU:n maaseuturahoituksen hanke- ja yritystukia loppukesän aikana. Rahoitusta saivat mm. dronepalveluja tuottavat yritykset ja nuorten liikkumista edistävät hankkeet.
Heinä-syyskuussa 2026 Keski-Suomeen myönnetystä maaseuturahoituksesta lähes 0,9 miljoonaa euroa kohdistui yhteisöjen ja yhdistysten kehittämishankkeisiin, ja mikro- ja pk-yrityksiä rahoitettiin yli 0,6 miljoonalla eurolla. Tukea myönnettiin yhteensä 20 hankkeelle ja 66 yrityskohteeseen.
Maaseuturahoitusta myöntävät Keski-Suomen elinvoimakeskus ja neljä paikallista Leader-ryhmää: JyvärRiihi, Maaseutukehitys, Vesuri-ryhmä ja Viisari.
Elinvoimakeskuksen tuki painottui yrityksille
Keski-Suomen elinvoimakeskus myönsi maaseudun pk-yrityksille ja kehittämishankkeille yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa. Rahoitusta sai kolme hanketta ja 12 yrityskohdetta, ja myös euromääräisesti tuki painottui yrityksille.
Loppukesän merkittävin yritystuki myönnettiin teollisuuspinnoitteita valmistavalle KST-Palvelut Oy:lle. Saarijärvellä toimiva yritys investoi maalauskammioon ja toiminnanohjaustyökaluun nostaakseen tuotantokapasiteettiaan. KST-Palvelut sai rahoitusta myös asiantuntijapalveluiden hankkimiseen kehittääkseen mm. tietojärjestelmiä.
Suurimman yksittäisen hanketuen sai Graani Food Box ry lähiruokapalvelun kehittämiseksi Keski-Suomeen. Hanke kehittää ja testaa yhdistyspohjaista lähiruoan jakelumallia, johon sisältyy myös tuotteistusta, reseptiikkaa ja digitaalista ostamista.
Loppuvuotta kohti elinvoimakeskukseen tulleet maaseuturahoituksen hakemukset ovat lisääntyneet merkittävästi, ja etenkin kehittämishankkeita on haettu runsaasti.
Leader-rahoitusta haettiin aktiivisesti
Keski-Suomen Leader-ryhmät myönsivät yhteensä lähes miljoona euroa rahoitusta mikroyrityksille sekä yhdistysten ja yhteisöjen paikallisiin kehittämishankkeisiin. Leader-ryhmien myöntämään hanketukeen sisältyy myös kunnilta saatua rahoitusta.
Yritysrahoitusta sai mm. Lepomäen tila, joka tuottaa luomupensasmustikkaa Jyväskylän Kuohulla. Tuen avulla tila tuotteistaa pensasmustikan puristemassaa. Hankasalmella toimiva pitopalvelu Elinan Eväät Oy sai tukea rakentaakseen tunnelmallisen ja helppokulkuisen elämyskohteen, jossa ryhmät voivat ruokailla avotulen ääressä.
Multialainen Metsäkompassi Oy sai rahoitusta mm. dronelaitteiston ja asiantuntijapalvelujen hankintaan. Yritys tarjoaa metsätaloutta tukevia palveluja ja tuottaa tietoa mm. metsien puustosta ja kehitystarpeista. Rahoitusta sai myös Koirametsä Saarijärvi koirametsän perustamiseen Tarvaalaan. Koirametsä on aidattu alue, jota saa vuokrata koirien vapaata ulkoilua varten.
Jyväskylän Korpilahdella toimiva Ylä-Muuratjärven Metsästäjät ry sai hanketukea Hirvelän lahtivajan investointeihin. Hankkeessa lahtivajalle rakennetaan porakaivo ja kylmiötilat, jotka vahvistavat alueen varautumista poikkeustilanteisiin. Hanke toteuttaa osaltaan kylällä laadittua varautumissuunnitelmaa. Pihtiputaan kunta sai rahoitusta Tulevaisuuden kyläkeskus -hankkeelle, jossa luodaan yhteistyöhön perustuva toimintamalli pienten maaseutukeskustojen uudistumiselle.
Myös nuorille suunnattua toimintaa rahoitettiin. Esimerkiksi Toivakan-Joutsan 4H -yhdistyksen Metsään meni -hankkeessa luodaan nuorille suunnattu digitaalisia alustoja hyödyntävä metsäseikkailukonsepti. Jämsän 4H-yhdistyksen HAPPEE!-hanke puolestaan vahvistaa nuorten elämänhallintaa aktivoimalla heitä liikkumaan, syömään terveellisesti ja hallitsemaan omaa taloutta.
EU:n maaseuturahoituksen kaikki tuensaajat Keski-Suomessa 1.7.–30.9.2026 on listattu oheisessa liitetiedostossa.
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Yhteyshenkilöt
Pertti RuuskaMaaseutuyksikön päällikköKeski-Suomen elinvoimakeskus
Maaseutu- ja ympäristöosasto
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Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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